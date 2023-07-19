Задача от Кирилла Буданова. Сергей Притула объявил новый мегасбор на комплексы разведывательных БПЛА для ГУР

Политик, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула объявил новый мегазбор. На этот раз цель — приобрести пять комплексов разведывательных БПЛА для ГУР Украины.

Сергей Притула и его благотворительный фонд обратились к украинцам с предложением собрать 120 млн грн на закупку пяти комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Украины.

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Это пять наземных станции управления и 15 «птичек».

По словам Притулы, эти самолеты проверенные, надежные, РЭБостойкие. И главное, у разведчиков ГУР уже есть успешный опыт применения этого типа БПЛА.

«Друзья, получили от Кирилла Алексеевича Буданова задачу — 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР. В общем получается 5 наземных станций управления и 15 птичек. Итак, объявляю новый мегазбор Выявляем — Уничтожаем! Цена вопроса — 120 миллионов гривен. Давайте постараемся собрать за неделю! Помните — малых донатов не бывает! Спасибо!», — написал Притула.

Последний мегазбор Сергей Притула проводил в июне. Тогда собирали на семь беспилотников EOS, 1000 FPV-дронов, 20 лодок и 30 грузовиков.

Сделать донаты можно по ссылке.