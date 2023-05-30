Сергей Притула, волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, общественный деятель, ответил на пять вопросов для спецпроекта, посвященного девятой годовщине NV.

— Ваше самое яркое впечатление за время войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Нет самого яркого впечатления. Мне до сих пор кажется, что 24 февраля было вчера. Ежедневно приходят два типа новостей: сообщения о смертях и сообщения о том, как мы помогли нашей армии в их работе. Эмоции сейчас излишни. И так будет еще долго. Эмоции и рефлексии нас всех накроют потом. А сейчас должны работать все вместе, стиснув зубы, — до победы.

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— Ваша самая большая потеря с начала вторжения?

— Я не отделяю свои потери от общих потерь украинского народа. Каждого украинца коснулась эта война. Украинцы теряют жизни, близких, семьи, дома. Наши дети теряют детство.

— Ваше самое большое достижение за последнее время?

— Это работа нашего фонда. Мы создали инструмент, благодаря которому каждый может присоединиться к помощи армии или гражданским. Команда фонда вместе с донорами нашего фонда в Украине и из-за рубежа сумели сделать проекты, которые до сих пор не могли себе даже представить. За время полномасштабной войны люди доверили нам 4,3 млрд грн. Это невероятный бюджет, который состоит из 10, 20, 100 гривен от миллионов украинцев.

Каждый раз, когда что-то казалось невозможным, украинцы доказывали обратное

За эти средства мы купили более 5.700 дронов, более 15.000 средств связи, 8.700 единиц оптики, более 1.100 транспортных средств, десятки тысяч единиц амуниции и тактической медицины. Мы обеспечили Силы обороны байрактарами, спутником, дронами-камикадзе дальнего радиуса действия и доставили в войско 101 броневик. Каждый раз, когда что-то казалось невозможным, украинцы доказывали обратное.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Необходимый минимум — это деоккупация и выход на границы 1991 года. Мы отдали слишком много за это. Однако достаточно ли этого будет для того, чтобы наши дети росли в безопасности? Поэтому победа должна быть на всех направлениях: от реальных гарантий безопасности Украины со стороны партнеров (членство в НАТО) до справедливого наказания всех причастных к военным преступлениям.

Путь к восстановлению территориальной целостности и установлению справедливости уже начался. Прежде всего речь о деле против Путина в Международном уголовном суде.

Я не провидец, чтобы говорить о каких-то сроках. Я лишь понимаю, что мы не должны просто жить в ожидании победы. Каждый из нас ежедневно должен думать, как еще мы можем помочь усилить наше войско, и делать это.

— Читаете ли вы NV и почему? Что нравится, а что не нравится?

— NV читаю с момента появления. В конце концов, у меня на Radio NV выходила авторская программа, и это то, что роднит меня с NV. Радуюсь, что возобновился выпуск журнала.

Сайт — это хорошо, но хочется иногда страницами пошелестеть и вдохнуть запах свежей полиграфии. Поэтому благодарен всей команде за качественный и интересный продукт. Это очень важно — иметь собственный национальный интеллектуальный журнал. Команде желаю вдохновения и не сбавлять обороты.

Это интервью из журнала NV № 2 за май 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.