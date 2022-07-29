В спецпроекте, посвященном противодействию домашнему насилию, духовные лидеры разных конфессий рассказывают, как их религиозные сообщества борются с этим явлением, и развенчивают распространенные стереотипы относительно организации семейных отношений, отношения к женщине и ее роли в иудаизме, исламе и протестантизме.

Мифы и стереотипы

Фото: Яков Дов Блайх

Люди нередко формируют представление о представителях того или иного религиозного сообщества через призму стереотипов и предубеждений. Так, к примеру, есть определенные заблуждения и об иудеях, рассказывает Главный раввин города Киева и Украины Яков Дов Блайх. Он приводит два самых распространенных стереотипа: якобы еврейские мужчины совсем не употребляют алкоголь из-за религиозных ограничений, а еврейские женщины — более верны своим мужчинам, чем женщины вне иудаизма.

«Это такой стереотип, что у нас здесь все как-то по-другому. На самом же деле, мы — такие же люди, как и все, и у нас такие же вызовы, как и у остальных людей», — объясняет Ребе Блайх. Алкоголь, говорит он, — это один из катализаторов, который может спровоцировать проявления домашнего насилия. Злоупотребление алкоголем приводит к потере контроля над собой, что, в свою очередь, может привести к неприятным вещам. Еврейский закон же предусматривает, что нужно уважать друг друга и не совершать насилия — ни физического, ни эмоционального.

Муж должен любить свою жену как сам себя, а уважать ее больше, чем себя

«Тот, кто поднимет руку на свою жену, или совершит эмоциональное насилие по отношению к ней, нуждается в серьезной помощи», — объясняет правила иудаизма Главный раввин города Киева и Украины. Более того, добавляет он, согласно канонам иудаизма даже принадлежность человека к еврейскому народу традиционно определяется материнской линией. Тора подчеркивает необходимость слушать и жену, и мать. Цитируя Священные Писания еврейского народа, Яков Дов Блайх вспоминает следующее: в Торе написано, что когда между Авраамом и Сарой были определенные споры, Бог приказал ему слушать, что скажет Сара, «слушать ее голос».

Домашнее насилие — проблема, которая может выходить за рамки отношений между мужчиной и женщиной. Ведь как обидчиком, так и пострадавшей стороной здесь может выступать кто-либо из членов семьи. К примеру, конфликты могут происходить между родителями и детьми. Ребе Блайх предостерегает: еврейская духовная традиция очень жестко осуждает тех, кто относится недостойно к своим родителям:

«Это серьезное нарушение. Тора говорит, что человек, который не уважает родителей, это — очень страшный человек. Родителей нужно уважать, даже если это тяжело. На них нельзя повышать голос, поднимать руку».

Стереотипы в отношении мужчин и женщин, их ролей и взаимоотношений в семье существуют не только в отношении представителей еврейского сообщества. Один из наиболее распространенных мифов относится к женщинам в Исламе. В частности распространено представление, что все мусульмане — жестокие к женщинам и постоянно угнетают их, потому что такое поведение якобы поощряет Священное Писание Ислама — Коран. Однако эти стереотипы далеки от реальности, разъясняет шейх Ахмед Тамим, Верховный муфтий Украины и глава Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ).

Фото: Шейх Ахмед Тамим

Шейх Ахмед Тамим объясняет: Ислам наоборот защищает женщин и дает им занять достойное место в обществе и семье. В Коране есть обращение к «человеку», то есть к мужчине и женщине, ведь эта религия не разделяет людей по полу. И мужчина, и женщина имеют и обязанности, и права. Чтобы проиллюстрировать, что на самом деле говорит Коран об отношениях между мужчиной и женщиной, Верховный муфтий Украины цитирует пророка Мухаммада: «Кто щедро относится к женщинам, тот достойный мужчина, а кто унижает женщин, тот подлый».

«Думаю, это очень ярко иллюстрирует положение женщины. Женщина имеет высокий статус в Исламе, но остается вопрос к людям: кто и как следует предписаниям религии, — говорит муфтий. — Существует понятие культуры и нравственности. К сожалению, не каждый, кто называет себя мусульманином, живет по канонам религии. В том числе и в семейных отношениях. Для того чтобы мусульманин мог себя защитить от греха, он должен знать свои границы дозволенного и свои права».

В современном мире отношение к женщине в Исламе может формироваться не только на основе Священного Писания. Влияют на это и внешние факторы, такие как национальные традиции того или иного народа, которые остались со времен, когда Ислам еще не распространился в обществе, современные тенденции, мода. Большое влияние имеет также и массовая культура. А еще — внедрение в обществе принципов, которые шейх Ахмед Тамим называет «ложными». Он добавляет: к сожалению, люди часто не придерживаются предписаний религии и поступают по-своему. Однако желающие понять Ислам не должны делать выводы о положении женщин только на примере какого-то отдельного мусульманского народа или отдельной семьи.

Ислам определил права и обязанности в семье. Нарушение прав любой из сторон — это угнетение, насилие. Оно может быть физическим, психологическим, финансовым — это запрещает наша религия — объясняет шейх Ахмед Тамим. — Ислам запрещает причинение вреда другому человеку. Исламские теологи, основываясь на Священном Коране и Хадисе Пророка, определили норму взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми. А еще — порядок возмещения нарушенных прав человека".

Этому уделяется особое внимание в Исламе, ведь никто не может посягать на честь и достоинство мусульманина или мусульманки как в семье, так и в обществе в целом, объясняет Верховный муфтий Украины. То есть насилие внутри семьи, в том числе и по отношению к женщине, скорее осуждается Священным Писанием, чем, наоборот, пропагандируется, как ошибочно могут считать люди вне Ислама.

Фото: Валерий Антонюк

С определенными предубеждениями сталкиваются и в других религиозных сообществах. Валерий Антонюк, глава Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) убежден: существует немало стереотипов по поводу роли женщины в семье, в церкви и в обществе. Эти стереотипы приводят к тому, что женщины не могут полностью реализовать свой потенциал и гораздо чаще становятся жертвами домашнего насилия.

«Несомненно, такие стереотипы есть. Однако более 60% членов Церкви ЕХБ — это женщины. И они ведут очень активное служение в общинах. Большинство из них задействовано в воскресных школах. Женщины, девушки активно работают в подростковом, молодежном, музыкальном, социальном и образовательном служениях. В нашем объединении традиционно давно существовало отдельное направление женского служения, которое имело свои отдельные программы обучения, конференции, встречи, лидерский состав», — рассказывает об опыте Церкви ЕХБ Валерий Антонюк.

Просветительская работа внутри религиозных общин

Для того чтобы снизить уровень домашнего насилия, представители разных конфессий проводят информационно-просветительскую деятельность как на уровне работы с членами собственных религиозных сообществ, так и вне их. Так, например, некоторые религии предусматривают специальное — и обязательное обучение для молодоженов, которые планируют обручиться. Подобное есть в иудаизме, рассказывает Яков Дов Блайх:

«В еврейской традиции существуют специальное обучение для молодых людей, собирающихся заключить брак. Это обязательно, чтобы и невеста, и жених поняли, что такое семья. Ведь в еврейской традиции, когда появляется новая семья, это как будто появляется новый храм — место, где находится Бог. А в таком месте нужно вести себя соответственно» .

Информационно-просветительскую деятельность проводят и с представителями мусульманского сообщества, отмечает шейх Ахмед Тамим. ДУМУ поднимает тему семейных взаимоотношений постоянно: на уроках, пятничных проповедях, тематических лекциях и тренингах. Он убежден: учить людей культуре нужно постоянно, чтобы эти знания отложились в их сердцах.

«Каждый желающий может прийти в мечеть и получить курс лекций по этой теме, чтобы уберечь себя от ущерба других, а других — от себя. Учитель ознакомит не только с общими положениями, но и предоставит цитаты из Корана, указывающие на те или иные нормы, расскажет, что об этих вопросах говорил пророк и исламские ученые», — рассказывает Верховный муфтий Украины.

Подобное обучение проходит и в христианских религиозных общинах. Так, например, в Церкви адвентистов седьмого дня делают большой акцент на добрачном консультировании молодежи — пасторы используют специальные программы и тщательно готовятся к проведению таких бесед.

«Глубокая профилактика начинается с воспитания детей в семьях, на примере искренних отношений между родителями, с теплой эмпатической атмосферы в общинах. Также большую роль играет работа с подрастающей молодежью и планирующей создавать семьи», — рассказывает об этом опыте руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине Станислав Носов. Эти усилия, уверен он, могут предотвратить распространение такого зла, как домашнее насилие.

Фото: Станислав Носов

С течением времени, к сожалению, проблема домашнего насилия становится более распространенной и актуальной, рассуждает Станислав Носов. Эту тему поднимают как религиозные, так и светские организации. Люди обращаются за помощью. Поэтому Церковь адвентистов седьмого дня (АСД) организует специальное обучение не только для пасторов, но и для руководителей разных отделов Церкви АСД по всем регионам Украины. Их учат, как проводить профилактическую работу наиболее эффективно, и каким образом оказывать компетентную помощь в конкретных случаях. Пригодятся специальные пособия, разработанные специально для служителей Церкви.

Противодействие любому виду насилия — это официальная позиция Церкви АСД

«Уже больше 11 лет мы ежегодно проводим мероприятия по профилактике домашнего насилия в общинах по всей территории Украины. Пасторам и общинам предоставляются специально подготовленные разными специалистами материалы для освещения важных вопросов по этой теме. Также вопрос участия, практической помощи жертвам насилия все чаще поднимается на пасторских встречах по всем регионам», — говорит Станислав Носов. Пастор, добавляет он, это тот, кто посвятил свою жизнь служению людям. Поэтому настоящий пастор не может не протянуть руку помощи.

Просветительскую работу, направленную на укрепление отношений в семье, проводят также и церкви евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Семейное служение в поместных церквях ЕХБ состоит из трех основных направлений: это добрачная подготовка, школа семейной жизни и кризисное консультирование. Добрачная подготовка состоит из десяти встреч с парой, которая готовится заключить брак. Для обучения используют различные материалы, в частности, публикации под редакцией эксперта в семейных отношениях, члена протестантского религиозного сообщества Денниса Рейни. Глава Всеукраинского союза церквей ЕХБ Валерий Антонюк рассказывает, о чем именно общаются с будущими молодоженами:

«Это очень важный период, когда молодые люди совершают три, так сказать, путешествия. Сначала каждый из них должен совершить путешествие в себя, чтобы увидеть, что у них есть хорошее для брака, а что опасное. Второе путешествие — в мир партнера, чтобы, не идеализируя его, увидеть прекрасные добродетели, умения и навыки для брака. А также — то негативное, страшное, которое может стать серьезным вызовом для построения взаимоотношений. Третье путешествие — это путешествие в Божий дизайн, в Божьи принципы, заповеди, руководствуясь которыми, молодые люди смогут строить брак».

За десять встреч в рамках добрачной подготовки пары получают теоретическую базу, а также — навыки решения конфликтных ситуаций и обсуждения сложных вопросов. Молодые люди строят доверительные отношения со своим наставником, который впоследствии уже после женитьбы также может их сопровождать.

Школа семейной жизни как второй этап обучения предполагает различные программы: тренинги, семейные уикенды, конференции, семейные клубы и т. д. Но наиболее действенным инструментом Валерий Антонюк называет малые группы, где собираются супружеские пары с целью изучать библейские принципы супружеской жизни. Кризисное консультирование как третья составляющая программы семейного служения призвано помочь парам, переживающим трудные времена. «Мы стараемся ни в коем случае не оставить их наедине с этими проблемами. Сейчас развиваем целую сеть семейных консультантов, к которым они могут обращаться, будучи уверенными в конфиденциальности и профессиональной помощи», — объясняет глава Церквей ЕХБ.

Публичные просветительские кампании

Духовные лидеры приобщаются и к публичным мероприятиям и акциям, чтобы обратить внимание на проблему домашнего насилия и призвать к борьбе с ней. Так, например, в 2021 году представители разных конфессий приняли участие в просветительской кампании 16 дней против насилия.

По этому поводу Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций записал специальное видеообращение в защиту семьи от домашнего насилия. А на днях Институт религиозной свободы презентовал пособие Реагирование на домашнее насилие, предназначенное для церквей и религиозных организаций. К его созданию присоединились представители Православной Церкви Украины, Украинской Православной Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви в Украине, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской, Церкви адвентистов седьмого дня Церкви, Объединение иудейских религиозных организаций и Духовного управления мусульман Украины.

«Мне кажется, что это очень важный проект, который передает правильный месседж, и не только для еврейского сообщества: нельзя совершать насилие по отношению к любому члену своей семьи. Нельзя так делать и оправдывать это, ведь это против человеческих законов и морали», — комментирует эту межконфессиональную инициативу раввин Яков Дов Блайх.

Мусульмане Украины в 2021 году провели международный форум Насилие в семье: взгляд Ислама, где специалисты рассказали о порядке действий для пострадавших от насилия и проинформировали о горячих линиях, где можно получить квалифицированную помощь. Кроме того, мусульманское сообщество ежегодно упоминает о домашнем насилии в Международный день фиолетового хиджаба — день памяти пострадавших от насилия в семьях.

Во Всеукраинском союзе церквей евангельских христиан-баптистов отмечают: в своих церквях не часто слышат печальные истории домашнего насилия и даже называют это «абсолютным исключением из правил». Однако добавляют: когда факты насилия все же становятся известны церкви, в сотрудничестве с родными пострадавшего и волонтерами пасторы прилагают все усилия, чтобы жертва могла изолироваться от источника насилия. Такое лицо могут взять к себе на время его родственники, или же церковные люди. Валерий Антонюк отмечает, что ЕХБ также налаживает сотрудничество с правоохранительными органами по этому направлению:

«Мы подаем соответствующие обращения [в правоохранительные органы], используя этот сверхважный рычаг законности и уголовной ответственности, которую несет тот, кто совершает такое насилие».

Советы для тех, кто переживает домашнее насилие

Духовные лидеры отмечают: семьи, которые столкнулись с домашним насилием, могут рассчитывать на помощь и поддержку своих религиозных общин. Станислав Носов, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине, в случае опасности советует обращаться за помощью к тому, кому доверяет пострадавшее лицо: это может быть близкий человек, в том числе пастор или священник. Их церковь, говорит он, всегда готова пойти навстречу людям в решении сложных вопросов. Руководитель Церкви АСД в Украине также напоминает, что помощь можно найти в социальных центрах или приютах (шелтерах) — и в тех, что организованы религиозными сообществами, и в государственных. Но самый главный совет — не молчать о насилии, если это уже происходит или произошло.

«В нашей Церкви есть союз психологов, которые готовы оказать надлежащую помощь нуждающимся. В нашем медицинском центре Ангелия в Киеве работает команда профессиональных психологов и психотерапевтов, оказывающих эффективную длительную терапию. Кроме того, на территории Украины функционируют наши пансионаты и санатории, где люди могут восстановить свое здоровье, пройти курс реабилитации», — говорит Станислав Носов.

С тем, что психотерапия — эффективный метод работы с темой домашнего насилия, соглашается также и Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх. Он убежден: «Человек, сталкивающийся с домашним насилием, должен работать с психологом, чтобы справиться с этим опытом. Ведь еврейские мудрецы говорят, что выучить весь Талмуд легче, чем исправить в человеке одно плохое качество».

Если эта проблема коснулась мусульманской семьи, такая семья может обратиться к имаму своей местности, чтобы он разрешил конфликт в соответствии с нормами Шариата. «Если у обидчика нет религиозной осознанности, если он не воспринимает авторитет старшего поколения в семье или авторитет духовного лица, то жертва, чтобы защитить себя от несправедливости, должна обратиться в соответствующие органы власти или профильную организацию», — говорит Верховный муфтий Украины шейх Ахмед Тамим. В случае если женщина находится под критической угрозой, он советует немедленно звонить в полицию.

В то же время религиозные деятели отмечают, что важнее прилагать усилия для предупреждения домашнего насилия, ведь бороться с его последствиями гораздо сложнее. С этой целью при содействии Всеукраинского Совета Церквей был создан межконфессиональный веб-сайт «Останови насилие», где наряду с наставлениями глав различных церквей и религиозных организаций Украины читатели могут найти полезные советы психологов по воспитанию детей или разрешению семейных споров без насилия, а также контакты христианских психологов и специализированных служб помощи.

Публикация подготовлена Институтом религиозной свободы в рамках проекта «Усиление возможности церквей в противодействии домашнему насилию в Украине, особенно в отношении женщин», который поддерживает Канадский фонд местных инициатив.

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