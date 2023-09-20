«Всегда можно найти, как развиваться». Ветеран ВСУ о реабилитации и возвращении в спорт после тяжелого ранения в боях под Киевом

Николай Чабанчук, ветеран ВСУ из Луцка, еще до войны был мастером спорта по лыжному и спортивному туризму (Фото:Дмитрий Васильев)

До полномасштабного вторжения России Николай Чабанчук, предприниматель из Луцка, не имел никакого отношения к армии. Но когда 24 февраля увидел за окном первые взрывы, приостановил бизнес и вступил в ряды ВСУ. Уже вскоре он защищал Бородянку под Киевом, где и получил тяжелое ранение. Спортивный опыт помог Чабанчуку реабилитироваться и присоединиться к тем, кто вдохновляет других ветеранов.



Ежедневно в Украине определенное количество военных по разным причинам возвращаются к гражданской жизни. Для кого-то этот процесс очень короткий, ведь после реабилитации многие воины должны вернуться на фронт. Другие же уже не могут служить в армии из-за тяжелых ранений и травм.



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Для каждого ветерана и ветеранки возвращение с войны разное. Кто-то сразу адаптируется. Кому-то нужна длительная физическая и психологическая поддержка, помощь в поиске себя и мотивации в гражданских реалиях. Поэтому поддержка побратимов и посестер, которые прошли через похожий опыт и на своем примере показывают, что благодаря спорту можно восстановиться и реализовать себя, может стать мощным стимулом для других преодолевать собственные препятствия.

NV продолжает серию публикаций об участниках проекта Спортивные Амбассадоры — ветеранах и военнослужащих, которые делятся своими мотивационными историями и рассказывают о пройденном пути от ранения до восстановления и процессе возвращения в гражданскую жизнь, в частности благодаря спорту.

Проект реализует ОО Повернись живим! при поддержке Посольства США в Украине, в партнерстве с ОО Игры Инвиктус Украина.

Недавно NV рассказывал об Антоне Сосинском — военнослужащем ВСУ, у которого до вторжения РФ был налажен бизнес в Польше, но вернулся защищать Украину, получил серьезное ранение, однако смог восстановиться, удивив даже врачей.

Второй герой — Николай Чабанчук, ветеран ВСУ из города Луцка, мастер спорта по лыжному и спортивному туризму. До войны он был педагогом и предпринимателем. Сейчас он продолжает развивать собственное дело и привлекает к нему побратимов, которые уже не могут служить в армии из-за травм или ранений.

Далее — его прямая речь и вдохновляющая история.

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До полномасштабного вторжения России

До армии я был некоторое время педагогом по туризму. Работал в Луцке в областном центре туризма, обучал детей, готовил сборные к соревнованиям по спортивному туризму. Я сам мастер спорта по лыжному и спортивному туризму.

Параллельно с этим я занимался предпринимательской деятельностью — пилил гранит, изготавливал лестницы, камины, памятники, все, что с камнем связано.

Сейчас я продолжаю развивать свой бизнес. Привлекаю к себе на работу побратимов, уже уволенных со службы.

Что побудило пойти в армию

Никакого отношения к армии я не имел. В дни, как это все началось [полномасштабная война в феврале 2022 года], мы видели первые прилеты в первые минуты, как это все происходит, потому что у меня квартира возле аэродрома в Луцке. Сразу собрались, семью отправил в село, вернулся обратно в Луцк. Собрал всю фирму, закрыл, все законсервировали. На следующий день — в армию. Сработал патриотизм.

Николай Чабанчук / Фото: Дмитрий Васильев

Полномасштабная война и ранения

Сразу я оказался на Киевщине в районе Бородянки, на окраине города. Выполнял там различные задачи. Мне было комфортно, ребята меня слушали. Я и ротному помогал, и с побратимами работал психологически, потому что некоторым было сложно эмоционально. Не все спокойно воспринимали то, что оказались в реальных боевых действиях.

Ранение получил 24 марта [2022 года]. Мы тогда стояли на окраине посадки возле Бородянки, я должен был переходить на дежурство на наблюдательный пункт, заменить ребят. Нас было трое. Мы как раз выходили из окопа, и неожиданно, ниоткуда случился прилет. Скорее всего, сбросили с дрона.

В первые минуты понял, что не чувствую ноги. Посмотрел вокруг — куча крови, мяса. Присмотрелся, не мои ли ноги лежат, но мои ноги были на месте. У меня ранена спина в районе поясницы.

То, что у меня непростое ранение, выяснилось спустя несколько месяцев. Потому что даже врачи в Луцке полагали, что все будет хорошо и значительно проще. Ранение получил в марте, а уже в июне врачи поняли, что, скорее всего, будут меня списывать со службы, потому что задет мозг — так называемый конский хвост [пучок нервных корешков конечных отделов спинного мозга].

Реабилитация и принятие

Все реабилитации, которые я проходил, спортивные. Это были велотренажеры и беговые дорожки, потому что мне надо было учиться заново ходить и держать координацию. Это мне помогало восстанавливаться и лучше себя чувствовать. Сейчас я хожу, даже пытался гонять с ребятами в футбол. Ротный на меня говорит: «Прыгучий, как блоха».

Травму я нормально воспринял. Как говорится, хорошо, что жив. Руки, ноги на месте. В принципе, можно с тем смириться, заниматься, тренироваться.

Из-за состояния здоровья теперь появилось много социальных неудобств, потому что я не контролирую некоторые процессы: у меня не работают мышцы на правой конечности, они висят, атрофировались, я не могу на носок встать. И хожу в памперсах, потому что у меня не работают органы таза. И этого каждому клиенту на работе, например, не объяснишь. Но я к этому нормально отношусь. Депрессивных состояний у меня не было, вытянула работа. Надо было идти вперед. Много дел и, конечно, семья, друзья, лечение, честно говоря, вытягивают.

Спорт как реабилитация

Раньше я много времени уделял спорту. В походы ходил, ориентированием занимался, детей тренировал. С получением ранения, где-то ближе к зиме, понял, что уже бегать не смогу, что-то нужно будет менять.

У нас в военном госпитале, в Центре УБД (Центр участников боевых действий), психолог подсказала, что могу попробовать какие-то другие виды спорта, например, стрельбу из лука. У нас есть школа, где обучают этому, меня там радушно встретили. Теперь стреляю из лука. Пробовал и велосипед.

Спорт мне помог развеяться. Когда занялся стрельбой из лука — ходил на тренировки через день. Это давало возможность забыться, обрести покой, позаниматься и вообще лучше себя чувствовать.

Николай Чабанчук – крайний слева / Фото: Дмитрий Васильев

Проект СпортАмбассадоры

Я не прошел в Игры непокоренных [международные спортивные соревнования по адаптивным видам спорта для ветеранов и военнослужащих]. В соцсетях мне попалась информация о наборе в программу Спортивных Амбассадоров [проводился среди ветеранов и ветеранок войны, имеющих опыт спортивной реабилитации и готовых им делиться с другими], зарегистрировался и таким образом попал в 20-ку отобранных.

До конца первого тренинга я не очень понимал, что это будет. Мне казалось, что мы должны быть чуть ли не психологами. Уже сейчас, пройдя первые этапы подготовки, вся картинка вырисовывается. Например, то, что мы можем помогать другим раненым военным, в частности в госпиталях, мотивировать их заниматься спортом, делиться собственным опытом. Благодаря этому проекту можно понять тонкости подхода к раненым.

Случилось то, что случилось, но всегда можно найти как развиваться. Я об этом хочу рассказывать ребятам и девушкам, чтобы они находили для себя новые возможности.

Кроме того, хочу показать, что именно спорт — это прекрасная возможность развеяться, быть в кругу побратимов, развеселиться. Здесь все равны, все одинаковы. Поэтому не нужно обращать внимания на какие-то свои недостатки или проблемы.

Хочу показать, что, например, стрельба из лука интересна, и ею может заниматься едва ли не каждый. Есть много наших ребят, которые стреляют с ампутацией рук [военные и ветераны с ампутацией одной руки учатся стрелять зубами и используют для этого специальную капу].

То есть это мотивация на моем примере, на примере побратимов, что все возможно.