В первый же день полномасштабного вторжения украинец Антон Сосинский, который до того имел собственный бизнес в Польше, вернулся в Украину и встал в ряды ВСУ. Через несколько месяцев он получил тяжелое ранение, однако смог восстановиться, удивив врачей.



NV начинает серию публикаций о ветеранах и военнослужащих, участниках проекта «Спортивные Амбассадоры», которые делятся своими мотивационными историями и рассказывают о пути от ранения до восстановления, возвращении в спорт и процессе возвращения в гражданскую жизнь.

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Они возвращаются с войны, но их война не заканчивается. Это военнослужащие, ветераны и ветеранки, которые ежедневно защищали наш мир и покой, достойно давали отпор врагу, порой ценой собственного здоровья. Это ребята, которые были травмированы или ранены и нередко по состоянию здоровья больше не могут продолжать воевать. Однако некоторые из них все же возвращаются в строй.



Они такие разные и одновременно такие одинаковые, ведь не опускают рук даже несмотря на сложные обстоятельства жизни и непростую реабилитацию. Они продолжают воплощать собственные мечты, реализовывать себя через спорт и вдохновлять других преодолевать препятствия, идти вперед и достигать высоких результатов.

Это участники проекта «Спортивные Амбассадоры», который воплощает ОО «Повернись живим!» при поддержке Посольства США в Украине, в партнерстве с ОО «Игры Инвиктус Украина». Они — пример того, что травма или ранение — не приговор. Спорт позволяет расширить собственные физические границы, открывает возможности для будущего и меняет жизнь.

Первый герой — Антон Сосинский, военнослужащий ВСУ, в прошлом бизнесмен, и его вдохновляющая история. Далее — его прямая речь.

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До участия в войне

До войны я жил в Польше, имел свой бизнес. Сейчас он до сих пор существует. Я параллельно со службой стараюсь немного участвовать в бизнесе.

Моим увлечением в жизни всегда был спорт, — велоспорт, бег. Были планы участвовать в Ironman в Черногории. К сожалению, война изменила эти планы. Сейчас, после ранения, восстанавливаюсь.

Антон Сосинский – второй слева / Фото: Дмитрий Васильев

Для чего решил ехать на войну

Сейчас я задумываюсь, почему такой шаг сделал. Но если бы вернуться назад, я сделал бы так же.

Эта война или остановится в Украине, или тогда в мире не будет спокойного места. Ни в Польше, ни в другой стране.

Начало полномасштабной войны и ранения

24 февраля 2022 года, как началось, в тот день сел в машину и в обед уже был на границе [вернулся из Польши в Украину]. У меня все друзья здесь, родители здесь, на тот момент мне было 46 лет — не тот период, чтобы переживать за жизнь.

Когда приехал в Украину, не с первого же дня попал в армию. В военкомате оказались огромные очереди. Я просто записался, потому что у меня военного билета не было, думал, что потерял его. Мне перезвонили аж 4 марта. Первую неделю, конечно, было такое все хаотичное, — немного патрулировали улицу, но осознание было, что это война серьезная.

23 мая в Лимане я получил минно-взрывное ранение левой ноги. На тот момент пулевых почти не случалось, потому что были интенсивные обстрелы. У меня была раздроблена берцовая кость и вырвало ахилл [ахиллово сухожилие]. Он у меня так и не восстановился, но другие ткани немного заменили его функции. То есть, ходить могу. Немного неудобно, но все нормально.

Реабилитация и принятие

У меня с реабилитацией возникла немного проблема, потому что были осложнения при лечении. Было инфекционное заражение и оно сделало меня полностью лежачим пациентом больше чем на месяц. Поэтому реабилитация затянулась.

Я почувствовал, что такое лежать месяц и потом делать первые шаги. Это действительно ужасно. Даже ноги с кровати опускать было ужасно больно.

Что касается раненой левой ноги, то сразу не было понятно, как с ней будет. Были риски ампутации, но когда ее сохранили, то уже и не задумывался, насколько велики шансы нормально ею пользоваться, радовался, что спасли. Я бы не сказал, что у меня были страшные переживания. Первое, что я осознал — жив, это уже хорошо. Смотрел на людей с худшими травмами, которые нормально себя вели и чувствовали, это также на меня влияло.

Конечно неприятно, когда лежишь и не можешь даже в туалет сходить сам, должен кого-то звать постоянно, чтобы помогли вынести. Это очень влияет на моральное состояние. У меня вообще за всю мою жизнь — это первый перелом, первые хирургические вмешательства, первые наркозы. Трудно было это все воспринимать, потому что я был в хорошей физической форме. Я физически был готов, но больше всего из нашей группы пострадал.

А ещё — осознание, что я очень любил пробежки, и этого больше не будет, — серьёзно влияло на сознание. Но, в конце концов, научился находить альтернативу.

Сейчас хожу на работу, катаюсь на велосипеде. Бегать не могу. Имею определенные ограничения в физических нагрузках, но большинство функций все-таки сохранились.

Поддержка

Самой большой поддержкой была семья. Возле меня была сестра, которая помогала очень сильно, и родители. Друзья все, которые посещали. Я старался ничего не просить, но что надо было, то делали, помогали. Тогда так сумбурно все было. Но когда вкусный кофе настоящий, эспрессо, приносили утром, — это очень радовало, на целый день заряжало.

Очень повлияло то, что сестра активно меня принуждала к физическим упражнениям. Приносила блэкролы — массажные ролики, с которыми упражнения можно было делать даже лежа. Потому что в какой-то момент кажется просто лежать, — классно. Можно слушать музыку, тебя все жалеют, никто не заставляет ничего делать. А когда начал делать мелкие упражнения, даже руками — сначала трудно, чувствуешь, что не хватает дыхалки, мало кислорода поставляется к мышцам. Но эти первые упражнения, которые меня заставляли делать, были очень важными.

Возвращение к спорту

Когда я был на реабилитации в Дании и смог сесть на велосипед, проехать первые несколько километров, после этого восстановление очень ускорилось. Потому что для ног как раз не хватало нагрузки. Много я делал упражнений на руки, и на верхнюю часть тела, а ноги не нагружал. В первые дни просто на четвереньках вылезал из квартиры, в которой там жил, чтобы просто побыть на солнце. Потом смог выйти.

А когда уже понял, что могу сесть на велосипед и проехаться, посмотреть какие-то окрестности, в тот момент возвращение к спорту ускорилось. Потом смог подъехать к бассейну, смог плавать. Хотя возил с собой привязанные костыли, но это уже явно были шаги к восстановлению.

Проект СпортАмбассадоры

Когда увидел этот проект — «СпортАмбассадоры» — подал заявку. Хотя даже не знал, о чем этот проект и чем я могу быть полезным.

Мне кажется, возможно, мой спортивный опыт кому-то пригодится. Возможно, стану для кого-то стимулом заниматься. Даже мои врачи были удивлены, что у меня будет такой прогресс в восстановлении, они не ожидали такого.

К каждому человеку нужно найти подход, чтобы мотивировать его заниматься спортом. Для меня такими волшебными словами было, когда меня пристыжали и говорили: «Давай, не ленись, работай над собой».

Я бы сказал: «Перестань жалеть себя. Соберись. Занимайся, потому что спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Я думаю, что каждый день такие проекты будут становиться актуальными, потому что многие люди получают ранения и проходят через это. И спорт — это как раз основа, которая помогает удержать тело. И не только тело, но и голову.