Служил разведчиком. Погиб украинский боец фри-файта и главный герой клипа группы Тартак Юрий Саманюк

В боях за Украину погиб украинский спортсмен боец фри-файта, представитель секции рукопаш-гопака, а после начала полномасштабного вторжения разведчик 93-й ОМБР Юрий Самонюк с позывным Тринадцатый.

В возрасте 36 лет при освобождении Запорожской области погиб известный украинский боец фри-файта, популяризатор рукопаш-гопака, командир отдельной мобильной группы огневого поражения Оріль бригады Холодный Яр Юрий Саманюк. Его гибель подтвердила пресс-офицер 93-й бригады Ирина Рыбакова в Twitter.

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«Глыба. Он не был рожден для войны. Он был рожден для Карпат, детей, музыки, дружбы, своего дома, мастерства, самого вкусного в мире фильтр-кофе. Юра, это — трагедия», — написала она. Юрий Саманюк участвовал в боях за Киевскую, Харьковскую области, Бахмут, Соледар, воевал и в других горячих точках фронта.

Юрий Саманюк на войне получил позывной Тринадцатый. В мирной жизни, кроме боев по фри-файту и популяризации рукопаш-гопака на международных площадках, он занимался спортивным туризмом, играл на народных музыкальных инструментах, волонтерил в лагерях для детей-сирот. Также он часто снимался в клипах украинских музыкантов, ведь имел внешность настоящего украинского козака. В частности сыграл главного героя в клипе Тартак Дж… Ангел.

Об этом бывший солист группы Тартак Александр Положинский, который также вступил в ряды ВСУ, написал у себя в Facebook.

«Погиб Юрий. Еще пару месяцев назад записывал ему оптимистичное видеопоздравление с днем рождения, в котором выражал уверенность, что еще сходим в наш запланированный, но неосуществленный поход. И вот оно как. Веселый парень, добряк, умник, хороший спортсмен, надежный друг, умелый и смелый воин. Позавчера спрашивал меня, не в Запорожье ли я — хотел встретиться. Еще большой кусок боли в мое сердце. Мне тебя будет не хватать, друг!» — написал Положинский.

У Юрия Саманюка осталась жена Галина Данченко и двое детей. Прощание с ним состоится в Киеве, а затем в Ворохте, откуда родом украинский герой.

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