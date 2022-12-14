Прогнозы утешительные. Защитнику Азовстали Михаилу Дианову провели сложную операцию на руке в США
Дианов перенес операцию на руке (Фото:NEXTA/Telegram)
Защитник Азовстали, старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов был прооперирован в США.
Украинский защитник перенес сложную операцию на правом плече в больнице Сент-Луиса. Об этом сообщает Nexta.
Дианова ждет реабилитация, после которой, по прогнозам медиков, его рука будет полноценно функционировать.
В ближайшие дни украинский защитник вернется в Украину. Расходы на лечение Дианова взял на себя футбольный клуб Шахтер.
Напомним, Дианов вернулся домой во время обмена 21 сентября. После четырех месяцев в российском плену у украинского военного неправильно срослась рука. Сообщалось, что в руке освобожденного защитника Мариуполя не хватает 4 см кости.
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