В рамках авторского курса «Акулы PR» корифей украинского пиара, популярный блогер, основатель первой в Украине кафедры связей с общественностью (1996 г.), ректор Университета культуры Михаил Поплавский поделился со студентами собственным видением развития украинского контента в цифровом пространстве. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: Михаил Поплавский

Профессор подчеркнул, что социальные сети стали главным инструментом коммуникации XXI века: «Социальные сети — основа коммуникации с миром. Наша главная задача — популяризация национальных проектов, украинских песен и украиноязычного контента. Мы демонстрируем миру украинскую идентичность, культуру и традиции».

Фото: Михаил Поплавский

Михаил Поплавский более 30 лет в медиапространстве, 15 лет — в социальных сетях, и имеет более 10 миллионов подписчиков. На собственном примере показал, как построить сильный личный бренд в медиа, и подчеркнул, что соцсети — это самый мощный инструмент продвижения университетского бренда, поддержания имиджа и формирования доверия.

«Сегодня социальные сети — это платформа для создания и развития сильного личного бренда. Украинский бренд „Михаил Поплавский“ стал толчком к развитию Университета культуры. И сегодня мы имеем лучший творческий университет в Украине и Европе».

Фото: Михаил Поплавский

Во время мастер-класса ректор упомянул о создании первого в мире факультатива TiкToк, продемонстрировал статистику охвата университетских и личных страниц в Instagram, Facebook и YouTube, а также поделился кейсами проектов, набравших миллионы просмотров.

Фото: Михаил Поплавский

Ярким примером популярности контента Михаила Поплавского стал TikTok, который создал победитель Евровидения-2024, швейцарский рэпер Nemo, использовав песню «Українські вареники», а песня «Сало» возглавила топ мировых музыкальных платформ.

«Социальные сети — это ваш медиабизнес! Собственный бренд — это ваш успех. Если вас нет в трендах — вас нет нигде! Аудитория — это влияние, подписчики — это капитал, а внимание — новая валюта», — подчеркнул Михаил Поплавский.

Ментор призвал студентов формировать личный имидж, мыслить стратегически и быть в авангарде новых медийных трендов:

«Поддерживайте украинское! Создавайте собственные украинские бренды! Будьте в тренде! Мир должен знать, что мы украинцы, мы — нация, и мы — народ! Держим вместе украинскую волну!»