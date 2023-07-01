«Валерия не хотела умирать». 10 историй погибших от российской ракеты в Краматорске

27 июня 2023 года российские войска ударили ракетами по центру Краматорска и поселку Беленькое, что неподалеку. Один из снарядов попал в ресторан в центре города. Этот обстрел врага унес жизни 12 человек.



Авторы: Ольга Городецкая, Инна Кубай

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для NV. Чтобы сообщить данные о потерях Украины — заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

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Валерия Симонник

Фото: Мемориал

17-летняя Валерия Симонник работала официанткой в ресторане, по которому ударила российская ракета.

Девушка родом из Донецкой области. Окончила школу № 31 в Краматорске. Поступила в Краматорский профессиональный колледж технологий и дизайна. Была старостой 51-й группы. Ее вспоминают общительной, прямолинейной, честной. Мечтала побывать во Львове, купить собственное авто.

«Лерочка была душой компании. Самый светлый человек, которого я знала. Она всегда улыбалась. Ее улыбка растапливала сердца. Она умела поддержать, была жизнерадостной и веселой. Мне иногда казалось, что она никогда не грустит… Безумно любила громкую музыку и танцы, красивые пейзажи и теплые летние ночи. Обожала крепкие объятия. А еще она так любовалась полями подсолнухов летом — словно это какое-то чудо», — рассказала о погибшей подруга Евгения.

«Этот ангел только начинал свою жизнь… Знаю Валерию лично, была ее классным руководителем. Она была старостой класса, моя правая рука. Это очень светлая, добрая и ответственная девочка. Замечательная дочь и подруга», — сказала Диана Ростовская, учительница Валерии.

«Она мечтала, чтобы это все быстрее закончилось и мы все вернулись в Краматорск. Она всегда говорила: „Будем танцевать на ваших свадьбах, а я последняя выйду замуж“. Валерия не хотела умирать. Она была полна жизнью, радостью, любовью», — поделились воспоминаниями подруги погибшей Настя, Тахмина и Фая.

У Валерии Симонник остались родители, младший брат и другие родные.

Юлия и Анна Аксенченко

Фото: Мемориал

Юлии и Анне было по 14. Они сестры-близняшки. Окончили восьмой класс школы № 24 в Краматорске. 4 сентября девушкам должно было бы исполниться 15 лет. Сестры любили фотографироваться, снимать видео для соцсетей и просто быть вместе.

После начала полномасштабной войны они переехали из Краматорска в более безопасное место, а за несколько дней до трагедии наведались домой.

«Анна и Юлия были старательными ученицами, хорошо рисовали, поэтому помогали с оформлением школьных праздников. Они близняшки и внешне были очень похожи, но характеры разные. Аня более прямая, а Юля немного тише. Аня всегда ее поддерживала и помогала», — рассказала Людмила Осадчая, директор школы, где учились сестры.

«Девушки были очень общительные, приятные в общении, всегда помогали моей дочери с домашними заданиями. Обучение было онлайн, поэтому в основном общались в чатах. В этом году их свели в один класс. Такие веселые были», — добавила Марина, чья дочь училась с сестрами.

У Юлии и Анны остались родители.

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Евгения Головченко

Фото: Мемориал

17-летняя Евгения Головченко также родом из Донецкой области. Училась в Краматорской школе № 31. Окончила 11-й класс, однако так и не успела получить аттестат. Евгения работала сушисткой в заведении, в которое попала российская ракета.

Друзья вспоминают девушку светлой, сильной и бесстрашной. Рассказывают, что Женя была активной, мечтала строить отношения с любимым человеком, планировала переехать и жить отдельно от родных.

«Женька была креативной, яркой, ее нельзя было не заметить. Она очень сильная духом, сколько бы трудностей не было — всегда их преодолевала, даже успевала в эти моменты помочь другим. Решительная, уверенно шла к своим целям. Любила жизнь, ловила каждый момент, каждый глоток свежего воздуха. Она знала, насколько ценна и красива. Навсегда такой останется в наших сердцах. Ее невозможно заменить ни одним человеком в этом мире», — рассказали ее подруги.

«Когда я увидела ее впервые, подумала, что это безумная девочка. Так и было. Она была всегда на позитиве, несмотря ни на что. Женечка, покойся с миром», — добавила ее знакомая София.

У Евгении Головченко остались мама, сестра, дедушка, дяди и тети.

Артур Титорук

Фото: Мемориал

28-летний Артур Титорук руководил рестораном. Он родом из Донецкой области. До полномасштабной войны работал в сфере строительства, занимался оптовой и розничной продажей окон, дверей, строительных материалов. В 2020 году женился.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Артур отвез родных в безопасное место, а сам остался в Краматорске. Всем сердцем болел за свой город. Друг Никита рассказал, что Артур делал все, чтобы клиенты заведения, где он работал, были довольны пребыванием там.

«Артур с первых дней помогал людям справиться с последствиями обстрелов. Я его знала благодаря волонтерской деятельности. Он помогал найти людей, которые отремонтировали моей подопечной окна, вылетевшие из-за ракетного обстрела. На тот момент, когда начиналась полномасштабная война, это было еще тем квестом», — сказала о погибшем знакомая Анна.

«Он верил в нашу победу. Помогал всем. Спи спокойно, друг. Ты сделал много добрых дел», — добавила подруга Карина Ваноян.

У Артура Титорука остались родители, жена и другие родные.

Никита Долгопол

Фото: Мемориал

Никите было 24 года. Он родился в Донецкой области. Окончил школу № 31 в Краматорске. Далее учился в Краматорском колледже Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Получил специальность повара.

Некоторое время у Никиты был собственный бизнес — киоск, где готовили на продажу пиццу. Затем устроился в ресторан в центре. Именно тот, куда попала ракета российской армии 27 июня.

Последствия удара по центру города / Фото: Донецкая областная прокуратура

«Это был светлый, чуткий и целеустремленный человек. Добрый, открытый, всегда готовый прийти на помощь, отдать последнюю рубашку. Мы работали вместе долгое время, он был для меня не просто коллега, а как сын, как младший брат», — рассказала о Никите знакомая Ольга.

У Никиты Долгопола остались родители и старшая сестра.

Роман Захаров

Фото: Мемориал

20-летний Роман Захаров работал официантом в ресторане в центре Краматорска. Это родной город парня. Здесь он окончил школу № 23.

Роман занимался боксом, любил рыбалку. После девятого класса поступил в Донбасский аграрный профессиональный колледж в Славянске. Обожал проводить время с приятелями. Помогал и поддерживал друзей и родных.

«Роман был очень хорошим другом. Это человек с невероятной энергией, которая заряжала на позитив. Он всегда умел выслушать, помочь, дать совет и поддержать. Именно Роман иллюстрирует для меня слово „друг“. Очень больно терять таких светлых и добрых людей», — сказал товарищ Романа Захарова Ростислав.

«Это тяжелая потеря для всех, кто знал Рому… Он был жизнерадостным, позитивным человеком. Мы сидели за одной партой, вместе ходили к репетитору по английскому. Он работал и помогал родным. Был единственным ребенком в семье», — добавила бывшая одноклассница погибшего Виктория.

У Романа Захарова остались родители.

Екатерина Андрейчук

Фото: Мемориал

Екатерине было 18 лет. Родилась в Донецкой области. Училась в Краматорске в школе № 9. Была дружелюбной, увлекалась путешествиями, любила собак.

После школы поступила в Краматорский профессиональный колледж Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Работала пиццайоло в заведении общественного питания, в которое попала ракета российской армии.

«Она всегда была веселая, позитивная, очень коммуникабельная», — сказала двоюродная сестра погибшей Мелания.

У Екатерины Андрейчук остались родители, брат и другие родные.

Зоряна Башкеева

Фото: Мемориал

24-летняя Зоряна работала в ресторане официанткой.

Окончила краматорскую школу № 6, затем поступила в профессиональный колледж Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Любила музыку. Занималась грузинскими танцами.

«Это добрый и справедливый человек. Обожала танцевать. С ней всегда было комфортно и легко. Она приходила на помощь всем», — сказала Диана, подруга и коллега погибшей.

«Светлая, порядочная девочка. Мои соболезнования родным… Царство небесное тебе, Зоряночка!» — добавила жительница Краматорска Наталья, которая знала девушку.

У Зоряны Башкеевой остались родители и брат.

Артур Орловский

Фото: Мемориал

30-летний Артур Орловский — выпускник Краматорской школы № 6. Был частным предпринимателем. Помогал общественным организациям, которые опекают людей с инвалидностью. Увлекался спортом. Друзья вспоминают Артура как доброго, щедрого и мужественного человека.

«Близкий друг, человек с большим сердцем — Артур Орловский. Мы запомнили его целеустремленным, хорошим, открытым. Восхищались его человеческими качествами, умением дружить. Артур уже был на волоске от смерти во время пандемии, но тогда смог собраться и победить болезнь», — рассказала подруга погибшего Светлана.

«Артур был одним из лучших в единоборствах. Спокойным и воспитанным человеком. Очень хорошо помню его как хорошего спортсмена, особенно его показательное выступление на одном из мероприятий в школе. Это был молодой человек с активной перспективой на долгую жизнь, но так не случилось», — добавил педагог школы № 6 Олег Гурин.

За несколько лет до полномасштабной войны Артур Орловский потерял отца. Летом 2023-го планировал жениться.