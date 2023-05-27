Юлия Паевская (Тайра) в восторге от подвига украинского народа и одновременно поражена ценой, которой соотечественникам обходится победа над РФ (Фото:Александр Медведев / NV)

Юлия Паевская (Тайра), парамедик, командир подразделения Ангелы Тайры и основательница благотворительного фонда Мрія, дала интервью NV для спецпроекта, посвященного девятой годовщине издания.

— Ваше самое яркое впечатление за время войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Меня снова удивило украинское сообщество, украинский народ. Я в таком восторге от его силы, от этого подвига. То, как украинцы сопротивляются врагу, как держатся. И даже несмотря на то, что, конечно, все в некоторой степени чувствуют усталость, никто не собирается опускать руки, все настроены достичь победы.

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