«Это меня обескровило». Легендарная Тайра — о личных потерях за время войны и о том, каким будет ее финал. Интервью NV

27 мая, 08:43
NV Премиум
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Юлия Паевская (Тайра) в восторге от подвига украинского народа и одновременно поражена ценой, которой соотечественникам обходится победа над РФ (Фото:Александр Медведев / NV)

Юлия Паевская (Тайра) в восторге от подвига украинского народа и одновременно поражена ценой, которой соотечественникам обходится победа над РФ (Фото:Александр Медведев / NV)

Автор: Роман Фещенко

Юлия Паевская (Тайра), парамедик, командир подразделения Ангелы Тайры и основательница благотворительного фонда Мрія, дала интервью NV для спецпроекта, посвященного девятой годовщине издания.

 — Ваше самое яркое впечатление за время войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Меня снова удивило украинское сообщество, украинский народ. Я в таком восторге от его силы, от этого подвига. То, как украинцы сопротивляются врагу, как держатся. И даже несмотря на то, что, конечно, все в некоторой степени чувствуют усталость, никто не собирается опускать руки, все настроены достичь победы.

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Теги:   Интервью NV Российско-украинская война Юлия Паевская (Тайра) Ежемесячный журнал NV №2

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