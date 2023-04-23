Ответ Стивену Кингу. Илон Маск заявил, что задонатил 100 миллионов долларов для Украины

Илон Маск говорит, что задонатил $100 миллионов для Украины (Фото:LUCY NICHOLSON / Reuters)

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что задонатил 100 миллионов долларов для Украины.



Об этом он написал в ответ на твит американского писателя Стивена Кинга, который предложил передать деньги за его платную синюю галочку верификации в Twitter фонду Сергея Притулы.

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«Я задонатил Украине 100 миллионов долларов, а сколько вы?» — написал Маск.

Он репостнул твит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова за 24 октября 2022 года, где тот благодарит за финансирование работы терминалов спутникового интернета Starlink в Украине, которые компания Маска передала Киеву в начале полномасштабного вторжения.

После того, как Илон Маск приобрел Twitter осенью прошлого года, в соцсети ввели возможность купить синюю галочку, которую раньше давали для подтверждения аккаунта, за восемь долларов.