Ответ Стивену Кингу. Илон Маск заявил, что задонатил 100 миллионов долларов для Украины

23 апреля, 12:45
Поделиться:
Илон Маск говорит, что задонатил $100 миллионов для Украины (Фото:LUCY NICHOLSON / Reuters)

Илон Маск говорит, что задонатил $100 миллионов для Украины (Фото:LUCY NICHOLSON / Reuters)

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что задонатил 100 миллионов долларов для Украины.

Об этом он написал в ответ на твит американского писателя Стивена Кинга, который предложил передать деньги за его платную синюю галочку верификации в Twitter фонду Сергея Притулы.

Видео дня

«Я задонатил Украине 100 миллионов долларов, а сколько вы?» — написал Маск.

https://twitter.com/elonmusk/status/1650008972865224704

Он репостнул твит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова за 24 октября 2022 года, где тот благодарит за финансирование работы терминалов спутникового интернета Starlink в Украине, которые компания Маска передала Киеву в начале полномасштабного вторжения.

После того, как Илон Маск приобрел Twitter осенью прошлого года, в соцсети ввели возможность купить синюю галочку, которую раньше давали для подтверждения аккаунта, за восемь долларов.

Читайте также:
Редактор: София Лазарова

Теги:   США Сергей Притула Илон Маск Стивен Кинг Донаты на ВСУ Фонд Притулы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X