Рассказывая о жизни во время войны, Андрей Пышный не обошел вниманием свою семью (Фото:Александр Медведев / NV)

Андрей Пышный, глава Национального банка Украины, — о своей жизни после полномасштабного российского вторжения.

Отвечая на вопрос NV о самом ярком впечатлении за время войны, кроме 24 февраля 2022 года, Андрей Пышный назвал свое решение осенью возглавить Национальный банк Украины.

Видео дня

«И следующие шесть месяцев, которые кажутся одним длинным рабочим днем, растянутым во времени и между континентами, в течение которого мы сделали две исторические программы с Международным валютным фондом и великое множество других важных для страны вещей», — рассказал NV Пышный.

По его словам, все это в своей основе несло мотивацию, которую сформировал один день — 24 февраля — невероятную ярость и стремление победить.

Также среди своих впечатлений после начала большой войны Пышный называл создание и работу в международной санкционной группе Ермака-Макфола, которая объединила лучших экспертов и стала основой международной санкционной архитектуры. «Очень сложная работа, мощный и необходимый месседж для международного сообщества. Едва ли не лучшая санкционная экспертиза в мире», — отмечает Пышный.

Среди собственных профессиональных достижений на посту главы НБУ Пышный назвал договоренность с МВФ. «За неполных четыре месяца имеем две программы — одна мониторинговая, а вторая предусматривает расширенное финансирование, включающее четырехлетний финансовый пакет поддержки на 115 млрд грн.», — рассказал Пышный.

Так, последняя программа финансирования уже сейчас считается исторической, потому что она стала первой программой, которая была реализована в стране в условиях высокой неопределенности, что изменило глобальную политику МВФ.

Еще одним из достижений Пышный назвал то, что Нацбанк, несмотря на войну, успешно реализует свой мандат по ценовой стабильности. «Инфляция демонстрирует четкий дезинфляционный тренд, мы восстановили эффективность монетарной политики, по финансовой стабильности — ведь банковская система бесперебойно функционирует, демонстрирует устойчивость и продолжает кредитовать и т. д. », — перечисляет достижения глава НБУ.

Рассказывая о жизни, Пышный не обошел вниманием и свою семью. «Я увидел абсолютно фантастических женщин: в очередной раз влюбился в жену, в восторге от дочерей, которых мы воспитали и которые очень быстро стали взрослыми, смелыми и решительными», — поделился своими чувствами Пышный в интервью NV.

Полную версию интервью с Андреем Пышным читайте здесь.

Впервые интервью было опубликовано в журнале NV № 2 за май 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.