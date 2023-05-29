Среди главных достижений на посту главы НБУ Андрей Пышный называет две программы с Международным валютным фондом, одну из которых уже сейчас считают исторической (Фото:Александр Медведев / NV)

Андрей Пышный, глава Национального банка Украины, дал очень личное интервью NV для спецпроекта по случаю девятилетия издания.

— Ваше самое яркое впечатление за время войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— По правде говоря, положительная коннотация относительно войны мне немного режет слух. Война — самое драматичное и наиболее трагическое событие нескольких поколений украинцев, поэтому прилагательное «яркий» по отношению к этим темным временам не могу применить.

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Однако понимаю, что к событиям 24 февраля 2022 года мы все мысленно будем возвращаться еще не раз — они с нами навсегда. Война всех нас изменила.

Возможно, если бы вы меня спросили, какое одно слово я бы выбрал, чтобы определить этот день, я бы, пожалуй, назвал слово «выбор». В этот день каждый должен был делать выбор. Наверное, самый тяжелый и самый важный в своей жизни. И это не только где быть, куда ехать, что с собой брать. Этот выбор оказался намного сложнее и глубже — ответить себе на вопрос: кем ты есть? кем мы есть? И мы ответили правильно.

Среди важных для меня событий могу вспомнить создание международной санкционной группы. Это была невероятная история, которая в считанные дни объединила лучших экспертов и стала основой международной санкционной архитектуры.

Позже, осенью, это [мое] решение принять номинацию на должность главы Национального банка Украины и следующие шесть месяцев, которые кажутся одним длинным рабочим днем, растянутым во времени и между континентами, в течение которого мы сделали две исторические программы с Международным валютным фондом и великое множество других важных для страны вещей.

И все это в своей основе имело мотивацию, которую сформировал во мне один день — 24 февраля, — невероятную ярость и стремление победить.

— Ваша самая большая потеря с начала вторжения?

— Слава богу, никто из моих близких не погиб во время этой войны.

Но потери и боль сотен тысяч украинцев неописуемы и всеобъемлющи. У меня нет сил подобрать слова, и я хочу стать на колени, когда вижу бойцов, ровесников моих дочерей, которые возвращаются с фронта с тяжелыми ранениями, когда встречаюсь с семьями погибших воинов. Мы им должны всю жизнь.

Я немею перед теми, кто потерял родных, и не научился реагировать на новости о погибших детях.

Война продолжается, она продолжает нести беду, риски, угрозы, потери. И их слишком много, чтобы выделить что-то основное.

Если говорить не о потерях, а о сложных моментах, сложных решениях, я бы вспомнил решение, которое приняла моя младшая дочь. Она решила отказаться от стипендии, которую получила, оставить свою учебу за границей и вернуться весной в Украину. И я никак не мог этому помешать. Но сейчас понимаю, что был свидетелем чего-то особенного. Мои дочери в один миг стали очень взрослыми, стойкими и сознательными, я увидел их характер.

— Ваше самое большое достижение за последнее время?

— Я уже упоминал о международной санкционной группе Ермака — Макфола. Это важнейший проект, очень сложная работа, мощный и необходимый месседж для международного сообщества. Едва ли не лучшая санкционная экспертиза в мире.

Из профессиональных достижений это договоренность с МВФ. За неполные четыре месяца имеем две программы — одна мониторинговая, а вторая предусматривает расширенное финансирование, включающее четырехлетний финансовый пакет поддержки на 115 млрд грн.

Последнюю считают исторической, потому что она стала первой программой, которая была реализована в стране в условиях высокой неопределенности и которая изменила глобальную политику МВФ.

Достижением также считаю, что, несмотря на войну, НБУ успешно реализует свой мандат по ценовой стабильности — инфляция демонстрирует четкий дезинфляционный тренд, мы восстановили эффективность монетарной политики, по финансовой стабильности — ведь банковская система бесперебойно функционирует, демонстрирует устойчивость и продолжает кредитовать и т. д.

А еще моя семья, мои дети. Я увидел абсолютно фантастических женщин: в очередной раз влюбился в жену, в восторге от дочерей, которых мы воспитали и которые очень быстро стали взрослыми, смелыми и решительными.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Значительное количество людей рассчитывает, что это будет связано с каким-то событием, которое поставит точку. Например, капитуляция РФ перед Украиной, которую примет президент Владимир Зеленский или министр обороны Алексей Резников или главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Впрочем, мне кажется, что конец войны — это не только событие, это путь. И мы ежедневно этот путь прокладываем. Мы не только являемся свидетелями этого, мы его приближаем.

За более чем 400 дней войны мы прошли путь от тревоги и растерянности до ощущения силы и уверенности, что победа — это вопрос времени

Это уже происходит. К сожалению, еще много беды будет от этой войны, еще много потерь вынуждены будем понести, но и увидим много мужества. Я не знаю, каким будет это событие [завершение войны] и когда оно произойдет, но у людей, которые меня окружают, у всех, есть какое-то очень глубокое убеждение и абсолютная вера в победу. За более чем 400 дней войны мы прошли путь от тревоги и растерянности до ощущения силы, уверенности и полного понимания, что победа — это вопрос времени.

— Читаете ли вы NV и почему? Что нравится, а что не нравится?

— Читал и читаю. Во-первых, потому что доверяю NV, ведь это качественная журналистика и очень хорошая работа коллектива. Во-вторых, NV дает качественную экспертизу. Мне нравится, как редакция подбирает авторов, нравится угол зрения и диапазон мнений на различные события.

Еще мне нравится чувство юмора главного редактора Виталия Сыча, потому что вижу, как эта острота интеллекта присутствует во многих вещах, начиная от обложек, которые еженедельно становились событием, заканчивая заголовками, подборкой материалов: политика, экономика, человеческие истории, книжный обзор, кинематографические рецензии. Скучаю по последней странице о путешествиях.

А не нравится, что редакция целый год ждала, чтобы возобновить выход бумажной версии журнала. Поэтому очень радовался, когда в апреле наконец вышел обновленный NV. Так что не останавливайтесь, продолжайте. Это круто.

Это интервью из журнала NV № 2 за май 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.