Среди своих достижений за последнее время Евгений Клопотенко считает сохранение команды, а также около 40 званых ужинов, которые он провел за рубежом (Фото:Александр Медведев / NV)

Евгений Клопотенко, шеф-повар, ресторатор, общественный активист, дал интервью NV для спецпроекта по случаю девятилетия издания.

— Ваше самое яркое впечатление за время войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— То, что ЮНЕСКО официально внесла украинский борщ в список нематериального культурного наследия, которое нуждается в охране. Также наиболее эмоционально меня вдохновила деоккупация Херсона. И то, как украинцы зимой противостояли темноте, как все собрались, самоорганизовались и начали что-то делать для обеспечения себя светом, и при этом никто не жаловался. Это было такое очень показательное единство украинской нации.

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— Ваша самая большая потеря с начала вторжения?