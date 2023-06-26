«Крым ждет». Телеведущий, спортивный комментатор и поэт Дмитрий Лазуткин вступил в ряды ВСУ

Ведущий телеканала Суспільне, спортивный комментатор, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стал военным корреспондентом, Дмитрий Лазуткин мобилизовался в ряды ВСУ.

Об этом журналист сообщил в Facebook. Он опубликовал пост в день бунта ЧВК Вагнер, пошутив, что его вступление в ряды ВСУ запустило процесс вероятного распада российской империи.

Видео дня

«Как видим, мое вступление в ряды ВСУ запустило процесс бунта и вероятного распада российской империи. Пока я в Запорожье, но Крым ждет и гурзуфская дача Чехова тоже… Кстати, сам Чехов там бывал всего несколько раз (большую часть времени в Гурзуфе жила его жена Книппер). Так не пора ли создать там украинскую художественную резиденцию? (у меня в книге Бензин есть на эту тему стихотворение — Дача Лазуткина :):):):)», — пошутил он, опубликовав фото в военной форме.

В комментарии изданию Детектор Медиа Дмитрий Лазуткин отметил, что до начала вторжения он был ведущим Олимпийской студии на Суспільне, а после он получил аккредитацию ВСУ, чтобы рассказывать о самом важном, что происходит в Украине, бывал как на освобожденных территориях Черниговщины и Харьковщины, так и в горячей точке — в Бахмуте. А в 2023 году решил вступить в ряды ВСУ в состав бригады Магура.

«В начале 2023-го решил вступить в ряды ВСУ. Разослал резюме на сайты, которые занимаются рекрутингом, рассказал об этом нескольким знакомым, которые уже служат. Еще в апреле прошел собеседование с главным сержантом 47-й ОМБр Валерием Маркусом и получил от него приглашение в бригаду. Через ТЦК по месту прописки в Киеве мобилизоваться не удалось, поэтому я поехал в Запорожье, где и прошел все необходимые шаги. Сейчас я — часть Магуры. Сейчас имею воинское звание лейтенант», — сказал в комментарии нашей редакции Дмитрий Лазуткин.

Издание сообщает, что сейчас Дмитрий Лазуткин вместе с бригадой Магура выполняет боевые задачи в Запорожской области.

Журналист Дмитрий Лазуткин известен зрителям по программам В мире единоборств, ПроРегби, Мужской клуб, которые выходили на Первом национальном телеканале. Также он был комментатором Олимпийских игр в Пекине, Ванкувере, Лондоне. Кроме того, Лазуткин является автором ряда поэтических сборников.