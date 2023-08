Что читают министры. Глава Минцифры Михаил Федоров называет книги, которые ему понравились

Вице-премьер Михаил Федоров рекомендует книги, которые показались ему интересными и повлияли на него самого

1. Политика инноваций: Почему одни страны лучше других в науке и технологиях (The Politics of Innovation: Why Some Countries Are Better Than Others at Science and Technology), Марк Закари Тейлор