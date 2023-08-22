Что читают министры. Глава Минцифры Михаил Федоров называет книги, которые ему понравились

22 августа, 08:14
NV Премиум
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Михаил Федоров назвал NV книги, которые произвели на него сильное впечатление (Фото:Пресс-служба министерства цифровой трансформации Украины)

Михаил Федоров назвал NV книги, которые произвели на него сильное впечатление (Фото:Пресс-служба министерства цифровой трансформации Украины)

Вице-премьер Михаил Федоров рекомендует книги, которые показались ему интересными и повлияли на него самого

1. Политика инноваций: Почему одни страны лучше других в науке и технологиях (The Politics of Innovation: Why Some Countries Are Better Than Others at Science and Technology), Марк Закари Тейлор

Теги:   Amazon Книги Джефф Безос Alibaba Моссад Менеджмент Личностный рост Михаил Федоров минцифры Министерство цифровой трансформации Украины

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