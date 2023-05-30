Митрополит Епифаний назвал семерых исторических деятелей, повлиявших на развитие и становление украинской церкви от древности до наших дней (Фото:ПЦУ)

Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, называет тех, кто существенно повлиял на становление национальной церкви.

1. Святой апостол Андрей Первозванный (6 до г. Х. — 60 п. г. Х.)

Фото: DR

Основоположник украинской церкви, непосредственный ученик Господа Иисуса Христа, который принес нам свет христианской веры. Согласно церковной традиции и словам святого Нестора Летописца, он поставил крест на Киевских холмах и пророчески предсказал о возникновении здесь города и многих храмов.

Видео дня

2. Святой Владимир Великий (середина Х в. — 1015)

Фото: DR

Для украинцев он фактически еще один апостол и выдающийся государственно-церковный деятель. Осуществленное по его повелению в 988 году крещение Руси-Украины стало судьбоносным выбором, который уже более тысячелетия определяет цивилизационный вектор развития нашего народа. Христианство духовно и культурно укрепило Киевское государство, начался выдающийся этап развития различных видов искусства (архитектура, иконопись, пение), по христианским установкам происходило реформирование законодательства и общественной жизни.