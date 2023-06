Что читают бизнесмены. Маркетолог Андрей Федорив называет книги, которые ему понравились

Андрей Федорив, успешный маркетолог и инвестор, основатель агентства Fedoriv и партнер и CEO инвестиционного фонда Vesna.Capital, рекомендует пять книг, которые показались ему интересными.

1. Мастера масштабирования. Неочевидные истины от самых успешных предпринимателей мира (Masters of Scale: Surprising truths from the world’s most successful entrepreneurs), Рид Хоффман, Джун Коэн, Дерон Трифф

