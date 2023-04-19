Священником оказался байкер. В сети завирусилось видео, на котором мужчина в рясе танцует на фоне церкви

На Пасху в TikTok разлетелось видео, на котором видно, как якобы священник исполняет зажигательный танец на фоне церкви. За несколько дней ролик набрал более десяти миллионов просмотров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Церковь, на фоне которой пляшет поп, находится в селе Святопетровское Киевской области. Уже 20 лет там правит отец Михаил, которому после окончания литургии на Пасху регент хора показала видео: «Подошла ко мне регент хора и говорит, что посмотрите, отец Михаил, наш храм попал с батюшкой. Все не поняли, что за батюшка. Все начали говорить, что такого батюшки нет», — рассказывает отец Михаил.

Видео дня

Когда священник присмотрелся к танцующему человеку, узнал актера и байкера Ашота, который три года назад снимался в фильме, одна из главных локаций которого и была церковь в Святопетровском.

По словам главного героя видео Ашота, он неожиданно прославился из-за неудачно запостившегося ролика в TikTok. Мужчина опубликовал видео и хотел со временем отредактировать подпись, но оказалось, что в приложении нет такой функции.

Чтобы исправить ситуацию, байкер написал в комментариях, что он актер, но люди почти не обращали внимания на комментарии.

Фото: TikTok hlopets.official

Отец Михаил говорит, что и сам готов так затанцевать после победы Украины в войне.