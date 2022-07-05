История в трёх ролях. Владелец пасеки под Киевом и артист дрэг-квин рассказывает, как изготавливал гробы для погибших в первые месяцы войны

Репортер НВ Саша Горчинская записала историю Артура Озерова — госслужащего-коммунальщика, владельца пасеки под Киевом и артиста жанра дрэг-квин, который в марте 2022-го был вынужден изготавливал гробы, в которых хоронили убитых вблизи Киева людей.

Пчелы и гробы



Жаркий летний день, конец июня. Лес на выезде из Киева. За забором прячется большое хозяйство: за черешней, обильно усеянной желто-красными ягодами, прячется теплица. Из-за нее выглядывают красная смородина и розовые кусты. Вокруг расставлены ульи, рядом с которыми медленно летают пчелы.

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«Им не очень нравится, что сегодня такая жара», — говорит владелец хозяйства, 33-летний Артур Озеров. Он приглашает спрятаться от солнца в одну из беседок. Мимо пробегает рябая кошка в ошейнике: на секунду останавливается, чтобы посмотреть на чужаков, и продолжает свой путь. На скамейке в беседке, в тени, отдыхает еще один кот.

Хозяйство Артура Озерова насчитывает 80 ульев, то есть 80 пчелосемей. В каждом улье — примерно 100 тысяч пчел. Первый улей ему подарили в 2014 году в качестве эксперимента — чтобы он попробовал, понравится ли ему такое дело. С тех пор Артур, биолог по образованию, профессионально занимается пчелами: сам мастерит ульи, собирает и продает мед и другие продукты пчеловодства, например прополис, воск и настойки, и приглашает испытать такой метод оздоровления как сон на пчелах.

«Когда началась полномасштабная война, моим первым мнением было: не буду никуда ехать, останусь дома. У меня большое хозяйство — и пчелы, животные. Если, не дай бог, что-нибудь случится — ракета упадет, или что-то загорится, кто это будет тушить?» — вспоминает 24 февраля 2022 Артур Озеров.

В течение первой недели, говорит он, было страшно: над домом пролетали ракеты, все вокруг гремело, рядом велись бои. Многие друзья выехали из города — так же предлагали сделать и Артуру, но он — не захотел. К армии же присоединиться не смог, ведь еще со школьных лет снят с военного учета по состоянию здоровья.

Артур Озеров — работник одного из коммунальных предприятий столицы, подчиняющегося Киевской военной администрации, и государственный служащий. Приблизительно через десять дней после полномасштабного вторжения его с коллегами вызвали на работу и сообщили, что появилось распоряжение — нужно помогать армии и стране. Задания каждому из работников раздавали в соответствии с тем, кто и что умеет делать. Так Артур, хорошо справляющийся с древесиной и собственноручно делающий рамки и ульи для своей пасеки, начал делать гробы.

Артур Озеров рядом со своими ульями / Фото: НВ

«Изготовлением гробов я занимался больше месяца, возможно, немного больше. Работал с девяти утра, и до четырех — чисто волонтерская деятельность. Параллельно мы выполняли и другие задачи: доски для военных, брус, дрова, заготовки пиломатериалов — то, в чем в тот момент больше всего нуждались части», — говорит собеседник НВ.

Для оптимизации работы, говорит, был создан определенный шаблон, по которому он потом работал дальше вместе с коллегами — их к этой деятельности были привлечены восемь человек. Всего только Артур Озеров своими руками изготовил около сотни гробов. Артур добавляет: сколько их было сделано в общем, представить не может. Тогда он с коллегами спрашивал, куда эти гробы пойдут дальше, но ответа не получал. Но позже, когда оккупанты покинули Киевскую область, а мир узнал масштабы трагедии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах рядом, все стало известно.

«После того, как была освобождена Буча, по телевизору показывали эксгумацию тел из братских могил. Потом их перезахоронили. Есть кадры, на которых видно, что людей, убитых в населенных пунктах вблизи Киева, хоронили в тех же гробах».

Свою работу узнал именно благодаря шаблону: ширине, длине, срезанным под определенным наклоном углам, оттенкам древесины и форме. Поскольку в тот момент магазины ритуальных услуг временно не работали, производители не смогли обить гробы тканью. Поэтому изготовляли просто деревянные гробы.

Гробы, которые производил Артур Озеров по заказу военной администрации / Фото: Фото предоставлено Артуром Озеровым

Собеседник НВ называет свой эмоциональный фон стабильным и говорит, что всегда относился к смерти нормально — раньше в селе мог даже помогать копать могилы и организовывать захоронения. Но в начале апреля, когда наблюдал за тем, как происходит перезахоронение убитых под Киевом мирных жителей, даже расплакался:

«Когда мы производили гробы и число перевалило за 100, я понял: их приезжают-забирают, приезжают — забирают, и еще, и еще. Ты просто не можешь осознать, а сколько там людей погибло, если это какой-то бесконечный конвейер. Ты сколачиваешь-сколачиваешь-сколачиваешь эти гробы, делаешь и делаешь, и тебе говорят, еще нужно, и еще. Это было эмоционально тяжело».

Сейчас гробы больше не заказывают, но заготовки, говорит Артур Озеров, еще остались. Если в будущем возникнет необходимость вернуться к этой работе, он будет готов это сделать.

Аура

После короткой фотосессии у ульев Артур Озеров заходит в дом и возвращается с тонким голубым платьем в руках. У него глубокое декольте и оно вышито серебром. Это одно из любимых платьев девы АuRa — персонажа, который придумал и создал Артур. Уже несколько лет, кроме пасеки и хозяйства, он увлекается еще одним делом — искусством дрэг-квин .

«Меня постоянно тянуло к чему-то невероятному и интересному, — говорит. — Пробовал себя в кинематографии, снимался в некоторых шоу — это тяжело, нужно образование и опыт, чтобы там работать. Поэтому решил создать что-нибудь свое».

Впервые в таком образе появился на публике 22 января 2022 на вечеринке в одном из ночных клубов столицы. Артур переоделся и загримировался в Ауру и начал ходить среди своих друзей, которые не могли понять, кто перед ними. Узнать в Ауре Артура помогли татуировки, которые были скрыты под одеждой — когда друзья их увидели, то поверили в то, кто скрывается под гримом. В следующий раз Артур пришел в клуб в несколько ином аплуа, увидел, что людям это нравится. Так начал совершенствовать свою Ауру.

Этот вид деятельности, по словам Артура, — творчество, которое очень распространено и популярно за рубежом. Для него это не о сексуальном удовольствии и не о сексуальной ориентации, а именно о возможности творить.

Артур Озеров показывает одно из любимых платьев Ауры / Фото: НВ

«Это точно не какие-то извращения. Меня иногда спрашивают, мол, может, ты получаешь сексуальное удовольствие от того, что переодеваешься? Вовсе нет, — убеждает Артур. — Напротив, здесь больше дискомфорта — я хожу на каблуке 20 см, также парик, накладная грудь, это все затянуто корсетом. И еще лицо: если что-то зачесалось, ты не можешь даже лишний раз прикоснуться, потому что есть риск стереть грим. Поэтому удовольствия там никакого нет».

В обычной жизни Артур Озеров называет себя закрытым и даже немного закомплексованным человеком. Но в образе Ауры он — «бестия», «отрыви и выброси», «совершенно противоположный человек». Даже имя у нее — не случайность. Аурум — это золото, Ра — египетский бог солнца. Такое сочетание Артур называет «невероятно ярким и очень сильным», упоминает о том, что у каждого человека есть своя аура. И добавляет: Aura — образ, созданный, чтобы вдохновлять других на изменения.

До 24 февраля Артур в образе Ауры успел побывать на нескольких вечеринках в разных ЛГБТ-френдли клубах столицы. Таких насчитывает семь. Однажды, говорит, попал на День рождения одного из клубов. Там было и много других известных украинских дрэг-квин. Они делали свои шоу и пригласили для участия Ауру.

«Пришел туда в новом образе, себя презентовал, что я — новая звездочка. На меня смотрели — никто не мог понять, кто это. Потом я признался, — делится воспоминаниями собеседник НВ. — Многие до этого знали меня как Артура, а не как Ауру. Мои фотографии, посты в соцсетях никак между собой не пересекались. Все татуировки, по которым меня можно было бы узнать, все, что могло что-либо говорить обо мне, было максимально скрыто. Для них это было невероятное удивление, что в этом образе — я».

Дева Аура / Фото: Из архива Артура Озерова

Создавать образы для дрэг-квин — очень дорого. Артур считает приблизительные расходы: один только парик стоит более 3 тыс. грн. Это изделие из искусственных волос, которое закреплено на специальной сеточке. Она имитирует линию роста волос. С такими париками, говорит Артур, легче работать: из них можно делать невероятные прически и укладки. Такие парики есть в продаже в Украине, однако большинство производителей из таких стран как Китай, Япония и США. Это основные поставщики париков для такого вида деятельности как дрэг-квин.

Есть у Ауры и искусственная грудь — она тоже приехала к Артуру из США. Это был подарок от друзей, узнавших, что он хочет создать такой образ, и заказавших ему этот аксессуар как подарок на Новый год.

«Они недешевые, стоят около 300$, поэтому сам бы я себе такого позволить не смог. Грудь сделана из медицинского латекса — он очень приятный на ощупь, выглядит как настоящий. Надеть надо через голову — этот латекс максимально все стягивает, так что это процесс нелегкий», — объясняет Артур Озеров.

Гардероб для Ауры — тоже недешевая прихоть, поэтому здесь будет кстати секонд-хенд и умение шить. Этому Артура научила бабушка — он умеет пользоваться швейной машинкой, поэтому некоторые платья покупал, а потом перешивал под себя сам. Платье для дрэг-дивы, говорит он, должно быть с определенными акцентами. Это акценты и на декольте, на образе, обязательно разрез:

Дева Аура / Фото: Фото из архива Артура Озерова

«Нужно знать всегда определенный предел: подчеркнуть женственность, но не забывать, что ты мужчина».

За последние несколько месяцев об Артуре Озерове и его Ауре написали несколько СМИ, в том числе, и иностранные. Все началось с того, что однажды после работы в военной администрации к нему подошла журналистка из США. Артур пообщался с ней о войне и своей деятельности, а потом решил рассказать о дрэг-квин. Говорит: сделать это «подсказало что-то изнутри». Журналистка не поверила в эту историю и попросила каких-то доказательств. Только когда увидела снимки, на которых Артур превращается в Ауру, убедилась, что это действительно он. Так вышла первая статья об украинской дрэг-квин под ником AuRa. После этого были и другие материалы, правда, некоторые медиа перевели дрэг-квин как «трансвестит», что не является корректным соответствием.

«Дрэг-квин — это своего рода кумир, королева для ЛГБТ. Для них это нечто типа иконы определенного жанра. К примеру, в Америке с участием дрэг-див создают невероятные шоу, некоторые из них сотрудничают с большими знаменитостями. Для Украины это пока что-то нереальное. Хотя в Украине есть свои дрэг-квин», — рассказывает об этом виде творчества Артур Озеров.

Артур Озеров демонстрирует ведерки с медом из собственной пасеки / Фото: НВ

Самая первая и популярная украинская дрэг-квин — это Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. В Украине, как и на постсоветском пространстве, артистов такого жанра обычно называют пародистами. Хотя, по сути, это одно и то же.

«Верка Сердючка — это пародия, которая хорошо прижилась, и я не помню ни одной свадьбы, ни дня рождения, где бы не звучали ее песни. Не только в Украине, но и за рубежом, кстати, особенно после того, как Lasha Tumba прозвучала на Евровидении на весь мир», — говорит Артур Озеров.

На вопрос о своей самоидентификации и сексуальной ориентации отвечает коротко: «Я люблю всех». То, что артисты такого жанра и сами должны обязательно принадлежать ЛГБТ — это распространенный стереотип. Многие из дрэг-квин, в том числе и украинских, имеют семьи, жен или партнерш, детей. Шоу они воспринимают исключительно как работу и плацдарм для творчества. И — как театр:

«Кроме имени, артисту такого жанра нужно создать множество образов, сшить кучу разных костюмов, что обычно очень недешево. По словам тех, с кем я общаюсь, на то, чтобы окупить все расходы и хотя бы выйти в ноль, в среднем, уходит пять-шесть лет.

Я дал себе своеобразное обещание: пока война не закончится, в образе никуда выходить не буду. Морально не могу позволить себе веселье, когда гибнут люди. Да, дома я продолжаю делать определенные образы, создаю их для фото, для видео под соцсети, но только дома", — признается Артур.

На вопрос о том, как отреагировали на публикации об Ауре его коллеги по работе, отвечает так: после того, как в конце марта вышел первый пост в фейсбуке, его позвал руководитель и спросил, действительно ли это о нем. Тогда кивнул, посмеялся и сказал: «Ну, хорошо».

«До этого я почти никому не рассказывал и даже боялся, что кто-нибудь узнает. Боялся, что будут какая-то травля и преследования. После того, как это получилось, то приобрело вирусный характер. Друзья и знакомые постоянно сбрасывали мне посты обо мне. Их репостили даже в российских пабликах с аудиторией на несколько миллионов человек», — рассказывает Артур.

Война в Украине и новый опыт изготовления гробов для убитых россией мирных жителей очень изменили его отношение к россиянам в целом. У Артура много родственников в России, в том числе и в российской столице, и некоторые из них до недавнего времени даже работали в Кремле. В первые дни полномасштабной войны, вспоминает он, столкнулся с сильной травлей украинцев с их стороны. Слышал от них фразы и о том, что украинцы «борются сами с собой», и что «россияне пришли, чтобы освобождать».

С тех пор они с матерью прервали какие-либо контакты со своими родственниками в России. Поведение россиян он называет нездоровым и резюмирует:

«Мы, украинцы, объединились и показали, что являемся одним целым. Даже несмотря на разные мировоззрения, несмотря на то, чем мы занимаемся, несмотря на другие отличия. Мы очень интересны, и мы действительно европейцы».

Когда война закончится, Артур Озеров хочет сделать шоу с участием звезды Ауры — говорит, что готов даже пройтись в этом образе по Крещатику, пообщаться с людьми и увидеть их реакцию.

«Это будет перформанс максимальной открытости», — мечтает он.

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