Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Twitter поблагодарил анонимного британского уличного художника за привлечение внимания к Украине.

Во вторник, 15 ноября, стало известно, что Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Киеве, Бордянке, Гостомеле, Ирпене и Горенке, которые украинцы насчитали за выходные.

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Андрей Ермак в своем Twitter опубликовал фото четырех из семи граффити и поблагодарил Бэнкси за то, что он своими работами напомнил, что «искусство – это особенность жизни».

«Российское государство – это культ смерти. Они не создают, они уродуют. Искусство – это особенность жизни. И оно победит. Спасибо Бэнкси за чудесное напоминание», – написал он.

Напомним, в социальных сетях заподозрили, что Бэнкси побывал в Украине, еще в начале прошлой недели. В своем Instagram Бэнкси опубликовал лишь одно граффити - гимнастку, которую он нарисовал на стене разрушенной многоэтажки в Бородянке.

В марте Бэнкси выступил с помощью Украины. Он продал на аукционе репродукцию своего антивоенного граффити CND Soldiers, а вырученные деньги направил на помощь киевской детской больнице Охматдет.