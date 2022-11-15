«Российское государство — это культ смерти». Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Бэнкси за его граффити в Украине
Андрей Ермак поблагодарил Бэнкси (Фото:@Andriy Yermak/Twitter)
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Twitter поблагодарил анонимного британского уличного художника за привлечение внимания к Украине.
Во вторник, 15 ноября, стало известно, что Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Киеве, Бордянке, Гостомеле, Ирпене и Горенке, которые украинцы насчитали за выходные.
Андрей Ермак в своем Twitter опубликовал фото четырех из семи граффити и поблагодарил Бэнкси за то, что он своими работами напомнил, что «искусство – это особенность жизни».
«Российское государство – это культ смерти. Они не создают, они уродуют. Искусство – это особенность жизни. И оно победит. Спасибо Бэнкси за чудесное напоминание», – написал он.
Напомним, в социальных сетях заподозрили, что Бэнкси побывал в Украине, еще в начале прошлой недели. В своем Instagram Бэнкси опубликовал лишь одно граффити - гимнастку, которую он нарисовал на стене разрушенной многоэтажки в Бородянке.
В марте Бэнкси выступил с помощью Украины. Он продал на аукционе репродукцию своего антивоенного граффити CND Soldiers, а вырученные деньги направил на помощь киевской детской больнице Охматдет.