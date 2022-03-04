«Минутка черного украинского юмора». Тиктоки о войне для поднятия боевого духа и настроения

4 марта, 02:15
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Блогеры продолжают продуцировать контент (Фото:olivier bergeron / unsplash)

Блогеры продолжают продуцировать контент (Фото:olivier bergeron / unsplash)

НВ собрал видео украинских тиктокеров, которые находят силы на шутки даже во время войны.

Непрерывное чтение новостей, звуки взрывов и обстрелов, путешествия с/в бункер сильно расшатывают психику, которой нужно отдыхать. И пока украинские YouTube-блогеры выходят в прямые эфиры к своим зрителям, чтобы подарить немного покоя и пообщаться, тиктокеры продолжают генерировать контент, вызывающий улыбку даже в самые темные времена.

Мы собрали несколько аккаунтов, которые помогут поднять настроение.

@vlad_shevchenko

💪🏻💪🏻💪🏻🇺🇦

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко
@iam.oleksiy

антистрес🤙🏻

♬ оригінальний звук - ✨oleksiy✨
@malchyn_27 Слава Україні ! ❤️🇺🇦 #warinukraine#війнавукраїні#рускийвоеннийкорабльпошелнахуй ♬ cirilla попуск - d1ndon
@fedoreyko girlboss gaslight gatekeep #україна #славаукраїні #укртікток #укртт #війна #расєя #путлер #рашкафедерашка #рашка #война #мир #спецоперация #санкции ♬ Cornfield Chase - Piano - Dorian Marko
@zooolotokarpat #україна #жарт #війнавукраїні ♬ оригінальний звук - 🏔ЗОЛОТО КАРПАТ🏔
@julia.svizhynska

♬ оригінальний звук - Лада Калина
@lissssaalisssa 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦#українапонадусе ♬ оригинальный звук - vzaim
@itsvitalik

не губимо позитив!

♬ оригинальный звук - NICHEGOneZNAL
@tanegis #вірювзсу #мемиукраїнською ♬ оригінальний звук - Savochka
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Редактор: Ангелина Головач

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