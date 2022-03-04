«Минутка черного украинского юмора». Тиктоки о войне для поднятия боевого духа и настроения
Блогеры продолжают продуцировать контент (Фото:olivier bergeron / unsplash)
НВ собрал видео украинских тиктокеров, которые находят силы на шутки даже во время войны.
Непрерывное чтение новостей, звуки взрывов и обстрелов, путешествия с/в бункер сильно расшатывают психику, которой нужно отдыхать. И пока украинские YouTube-блогеры выходят в прямые эфиры к своим зрителям, чтобы подарить немного покоя и пообщаться, тиктокеры продолжают генерировать контент, вызывающий улыбку даже в самые темные времена.
Мы собрали несколько аккаунтов, которые помогут поднять настроение.
- «Под нею и плачу, и набираюсь сил». Песня Stefania группы Kalush Orchestra стала «гимном войны» в соцсетях
- «Не смогли поднять яйца Зеленского». Что украинцы пишут о президенте Украины во время войны с Россией
- «Как только покончим с оккупантами». Украинцы решили, что будут делать после победы над Россией
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