Посещение выставок или музеев для любителей искусства — не просто еще одна точка маршрута во время путешествия. Созерцание картины — это как свежее дыхание воздуха, которое наполняет радостью и теплом… Впрочем, теперь, чтобы увидеть прекрасное, совсем не обязательно сломя голову прыгать по миру. Теперь лучшее мировое современное искусство доступно не только в Музеях Contemporary Art, а прямо у вас дома.

Искусство — на расстоянии вытянутой руки

Пандемия коронавируса как будто взяла в заложники целый мир: галереи закрыты, вдохновение потеряно…

— А может… пора изменить взгляд на искусство? — сидя над палитрой и эскизом, задумывается один художник.

— Что ты имеешь в виду? — как-то недоверчиво спрашивают коллеги.

— Ну… а что, если картины станут виртуальными?

— Че-пу-ха!

Видео дня

Впрочем, уже через пару месяцев кажется, будто виртуальное искусство существовало всегда. Десятки онлайн-платформ, тысячи NFT, которые продаются за миллионы долларов… Пандемия идет к завершению, галереи и выставочные залы снова открываются, но теперь никто не может забыть тот приятный опыт путешествия по музеям прямо с дивана.

Бренд британской компании Gazer создает — первым в мире! — Metasmart TV, продолжая свою миссию — доставлять искусство в каждый дом через экран телевизора.

Фото: Gazer

Телевизор — проводник в мир искусства

Да-да, вы все правильно услышали. Хотите просмотреть сразу все работы топовых современных авторов мира?

Фото: Gazer

Новое поколение телевизоров Gazer Metasmart TV позволяет изучать искусство, не выходя из дома: выбирайте по тематике, направлению, стране или художнику — и смотрите! Ваш телевизор теперь и сам становится произведением искусства: просто установите любимые изображения на скринсейвер и наслаждайтесь! Только представьте, сколько удовольствия будут получать владельцы NFT-коллекций, имея возможность рассматривать приобретенные экспонаты в максимальном размере и качестве и сохранять их в «избранном» для того, чтобы потом их было легко приобрести в новую персональную коллекцию.

Фото: Gazer

Также, ценители получают доступ к лучшим произведениям современных художников мира и могут узнать больше об их искусстве через встроенное приложение Gazer Art Academy, а художники теперь могут показывать свои работы сотням тысяч людей, без необходимости вести длительные переговоры с галереями и заморачиваться с доставкой оригиналов на выставку.

Фото: Gazer

И все это — не выходя из дома. Только пару кликов с помощью пульта — и ваш телевизор Gazer Metasmart TV переносит вас в мир яркого, вдохновляющего, полного красок и эмоций, арта.

Фото: Gazer