«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона — одна из самых ожидаемых премьер последнего десятилетия. О чрезвычайной популярности фильма говорилось уже немало, однако стоит выделить важный топ-факт, подтверждающий успех премьеры, — продолжение «Аватара» в лидерах самых кассовых фильмов всех времен. Мировые сборы составили более $2,3 млрд. «Путь воды» обошел даже «Титаник» и сейчас уступает только первой части «Аватара» и последним «Мстителям». Любопытно, что миллиард фильм заработал в течение 2 недель, в то время как первому фильму на это понадобилось 19 дней.



Фильм получил 63 награды, из них «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты». По версии Deadline, это самый прибыльный блокбастер 2022 года.

Бюджет картины оценивается в $350−460 млн, что делает ее одним из самых дорогих проектов всех времен. По оценкам журнала Forbes, бюджет «Аватара-2», с учетом маркетинга, превышает $500 млн.

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Именно в этом фильме Кейт Уинслет «опередила» Тома Круза и установила новый рекорд по задержанию дыхания под водой во время съемок — 7 минут и 14 секунд.

«Аватар: Путь воды» сразу после выхода стал лидером просмотра среди зрителей SWEET.TV. Это и неудивительно. «Аватар: Путь воды» снова «разорвал» шаблоны создания фильмов. Чтобы его снять, были созданы новые камеры, новые технологии и привлечен искусственный интеллект.

Это эпическая лента, опережающая свое время, поэтому ее стоит посмотреть. Особенно в украинском дубляже.

Итак, если вы пропустили премьеру в кинотеатре или хотите пересмотреть эту увлекательную историю, включайте фильм на украинском и без рекламы в Full HD на SWEET.TV. Кстати, в приложении SWEET.TV его можно даже скачать для офлайн-просмотра.

Ежемесячно в онлайн-кинотеатре SWEET.TV появляются новые премьеры. Как они попадают в SWEET.TV.

Как самые популярные премьеры от мировых киностудий попадают в онлайн-кинотеатр SWEET.TV и какие особенности работы с Голливудом?

У SWEET.TV подписаны контракты со всеми голливудскими студиями. Это мировые гиганты Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros и другие. Прямые контракты позволяют SWEET.TV открывать доступ к онлайн-премьерам в кратчайшие сроки сразу после мирового проката. Легально, с украинским дубляжом и в лучшем качестве.

«С начала войны прокат свежих премьер стал для нас особенно важным — хотя война очень повлияла на украинский кинорынок, желание зрителей легально и удобно смотреть контент никуда не улетучился, и мы с первых дней войны понимали, что должны уделить этому максимум внимания»,— комментирует Юрий Поворозник, руководитель отдела контента SWEET.TV.

Главная особенность цифрового проката в том, что он очень зависит от проката в кинотеатрах, поэтому у мировых киностудий обычно плавающий график открытия прав на диджитал-релиз. Как правило, это период в 2−3 месяца после проката в кинотеатрах. Этот промежуток времени между кинотеатральными и диджитал-релизами, когда фильм недоступен ни на одной из платформ, называется holdback.

В первые месяцы войны крупнейшие студии мира вообще не хотели выпускать фильмы в Украине без проката в кино. Это стало для SWEET.TV отдельной задачей: взять инициативу в переговорах на себя и убедить Голливуд в важности диджитал-проката масштабных мировых премьер. Такие переговоры дали свои плоды, а затем, благодаря ВСУ, ситуация стабилизировалась весьма существенно, чтобы сначала на больших экранах, а затем и на SWEET.TV появились «Топ Ган: Маверик», «Тор: Любовь и гром», «Я — Панда» и другие выдающиеся премьеры того времени. За осень-зиму 2022−2023 гг. командой SWEET.TV было приложено немало усилий на то, чтобы стабилизировать показ премьер, и сейчас график мало чем отличается от довоенного.

С некоторыми мировыми мейджорами SWEET.TV работает также по ранним премьерам — например, с Warner Bros. Поэтому «Черный Адам» был доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре уже спустя месяц, когда его еще можно было увидеть в кино. Это не первый такой фильм, поскольку эксперименты с «ранними окнами» начались еще во время Covid-19, когда «Чудо-женщина» вышла в цифре через 4 недели после начала проката, и SWEET.TV был частью этого пилотного проекта.

«В других случаях, как вот с „Аватаром“, приходится немного подождать, особенно если за премьерой следят настолько серьезно. К тому же Кэмерон хотел держать фильм в кинотеатрах как можно дольше, и даже в Disney не могли оказывать на него влияния. Он настолько детально контролировал все вокруг, что у нас есть шутка, что креативные материалы для рекламы SWEET.TV утверждал лично Кэмерон, поскольку в Disney отправляли их на согласование в его продюсерскую компанию»,— говорят в SWEET.TV

«Ранние окна» в случае с Warner Bros. или особый кейс с «Аватаром» — это все же исключение. Чаще популярную премьеру все-таки приходится ждать 2−3 месяца, пока ее посмотрят все желающие во всем мире.

Правда, из-за небольшого объема рынка в Украине мировые студии зачастую не слишком обращают внимания на даты цифрового релиза, особенно тех фильмов, которые по разным причинам не попали в прокат (это может быть как связано, так и не связано с войной). В таком случае для SWEET.TV это отдельная задача — донести голливудским студиям ценность и важность диджитал-премьеры для того, чтобы украинцы получили контент и получили его вовремя. Самый яркий пример последнего времени — номинант на «Оскар» фильм Мартина МакДони «Банши из Инишерина», не вышедшего в прокат и прошедшего мимо украинского рынка, если бы команда SWEET.TV не предложила самостоятельно его озвучить и присоединиться к мировой цифровой премьере. В результате историю отношений героев Колина Фаррелла и Брэндона Глисона можно уже смотреть на SWEET.TV.

ТОП-3 факта, что нужно знать о SWEET.TV

№ 1 — на SWEET.TV ежемесячно появляются мировые премьеры. Даже те, которые сейчас не транслируются в кинотеатрах. Все «горячие» новинки Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. доступны в кинозале SWEET.TV в течение 3 месяцев после проката в кинотеатрах (а порой и раньше).

№ 2 — на SWEET.TV собраны лучшие фильмы мира. Вместе с экспертами голливудских киностудий отобраны самые популярные позиции с рейтингом от 7 баллов из 10 по IMDb. SWEET.TV имеет прямые контракты со всеми голливудскими студиями-мейджорами, поэтому то, что есть в Голливуде, есть и на SWEET.TV

№ 3 — SWEET.TV — это еще и о самых популярных мультфильмах мира. Полная коллекция лучших мультиков для любого возраста от топ-студий Disney, Pixar и DreamWorks и других. От «Свинки Пеппы» и «Щенячьего патруля» до «Ледяного сердца» и «Шрека». На сегодняшний день некоторые мультики в Украине доступны только на SWEET.TV. Все мультфильмы исключительно на украинском языке и без рекламы.