Домашние питомцы — это не просто животные, живущие рядом. Они полноценные компаньоны и важная часть нашей жизни. Однако время от времени владелец встречается со сложностями в понимании поведения животных и их потребностей, ведь язык их тела и сигналы в определенных случаях остаются непонятными для нас.

Сегодня, в День владельцев домашних животных, мы рассмотрим несколько практических советов и наглядных примеров Royal Canin, которые помогут лучше понять домашнего питомца. Это сделает общение более приятным и качественным и предоставит больше возможностей для удовлетворения потребностей животного.

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«Язык» кошек: как распознать сигналы и привычки вашего кота

Кошки — невероятные животные с уникальным характером и поведенческими особенностями. Их общение с владельцем не ограничивается мяукающими призывами к кормлению. Язык тела кошек содержит гораздо больше факторов, которые могут рассказать нам об их потребностях и настроении.

Следует знать, что коты, в отличие от собак, понимают меньше ключевых слов из человеческого языка, но в то же время крайне чувствительны к вашим движениям, отношению и тону голоса. Они отлично чувствуют настроение владельца и могут предсказать ваши следующие действия.

Инфографика: Royal Canin

Язык тела вашего кота является эффективным способом общения с вами. Существует несколько знаков, на которые следует обратить внимание, чтобы понять настроение вашего питомца:

● Трение головой или хвостом об ноги говорит о благорасположении, ведь таким образом кот делится с вами своим запахом;

● Когда кот катается по полу, это может быть признаком подчинения и свидетельствует о чувстве покоя и комфорта рядом с вами;

● В отличие от собак, махание хвостом у кошек не является признаком радости. Как правило, это говорит о беспокойстве, раздражении или возбуждении.

Фото: freepik

Кроме того, важно слушать своего кота. Например, мяуканье может иметь разные причины: кот может просить еду или требовать вашего внимания к общим играм, или мяукать, если его что-то беспокоит. Если он прячется или часто облизывается, возможно, что он испытывает тревогу или страх. Урчание кота рядом с вами является признаком удовлетворенности, в то же время урчание в одиночестве может указывать на попытку снять стресс или чувство тревоги. Кошачье рычание и шипение — способ устрашения. Вероятно, животное ощущает угрозу.

Важно помнить, что ваш кот уникален и обладает собственным характером и привычками. Наблюдение и понимание языка тела кота могут помочь вам понять его настроение и потребности.

Секреты понимания вашего пса: изучите его привычки и поведение

Так же, как и кошки, собаки владеют собственным языком тела и звуками, которые они используют, чтобы выразить свое настроение. Движения и осанка собаки могут отражать ее эмоциональное состояние. К сожалению, многие владельцы не понимают, что именно их любимцы пытаются сообщить с помощью звуков и языка тела. Хотя знакомое каждому махание хвостом обычно означает радость, есть много других эмоций, которые собака может выражать своей осанкой. К примеру, если собака лежит на спине в свободном положении, это свидетельствует о доверии и покорности. В то же время, если она припадает к земле с повисшим между ног хвостом и прижатыми к голове ушами, это может быть признаком напряжения или страха.

Фото: freepik

Для владельца собаки важно понимать язык тела своего питомца, чтобы знать, когда собака счастлива, довольна, озабочена или нервная.

Прислушивайтесь к вашему питомцу, ведь звуки также являются важной частью коммуникации и понимания его эмоций, потребностей и настроения:

● Повторяющийся снова и снова прерывчастый лай может свидетельствовать о скуке;

● Угрюмое рычание или лай, переходящий в вой, могут быть признаками того, что ваша собака чувствует угрозу;

● Повторяющийся, длинный лай, вероятнее всего, говорит о желании вашей собаки играть.

Инфографика: Royal Canin

Понимание поведения и поддержка здоровья животного: две стороны одной медали

Счастливая и полноценная жизнь животного — это приоритет для владельца. Понимание поведения питомца делает ваше сосуществование более комфортным. Есть еще один важный аспект — это обеспечение условий для поддержания здоровья животного. В основе этого периодическое посещение ветеринарного врача и качественный и сбалансированный рацион, удовлетворяющий потребности вашего питомца.

Следует помнить, что потребности животных могут изменяться в зависимости от возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей. Поэтому важно подобрать рацион, который подойдет именно вашему питомцу.

«Мы разрабатываем рационы на основе научных исследований и наблюдений за кошками и собаками, чтобы обеспечить наших с вами домашних питомцев здоровым питанием. Мы учитываем множество аспектов: возраст, размер, активность, породу и даже требовательность к вкусовым качествам корма. Например, новая линейка SENSORY™ учитывает сенсорные ощущения кошек от корма и стимулирует их. Будьте внимательны к вашим питомцам и выбирайте питание ответственно», — отмечает Александр Айшпур, кандидат ветеринарных наук и специалист по обучению Royal Canin. , — отмечает Александр Айшпур, кандидат ветеринарных наук и специалист по обучению Royal Canin.

Фото: freepik

Каждая порода как кошки, так и собаки тоже имеет свои уникальные потребности. Одна порода отличается своей шерстью, другая — строением тела. У одной может быть более чувствительное пищеварение или прихотливый аппетит, а у другой — необходимость в адаптированном количестве тех или иных микроэлементов. К примеру:

● Породы кошек отличаются не только длиной шерсти и активностью, но и уникальным строением челюстей и присущими каждой отдельной породе пищевыми привычками. Так, корм британских короткошерстных кошек должен быть обогащен жирными кислотами омега-3, важными для поддержания здоровья костей и суставов, а также здоровья сердца. Кошки этой породы обладают крепким, мускулистым и массивным телом, поэтому для них важно в корме иметь оптимальное содержание белка, что будет способствовать поддержанию мышечной массы.

● Собаки маленьких пород часто могут быть более требовательны к пище, поэтому требуют корма с высокой вкусовой привлекательностью. Так, для поддержания здоровья длинной шерсти йоркширских терьеров важно достаточное содержание омега-3 и омега-6 в корме. Чихуахуа могут быть очень требовательны к корму, а также склонны к образованию зубного камня, поэтому корм должен обладать высокой вкусовой привлекательностью и помогать поддерживать гигиену полости рта. Красивая шерсть с густым подшерстком померанского шпица также нуждается в адаптированном содержании ряда питательных веществ в корме, а также поддержании чувствительной пищеварительной системы и здоровье костей и суставов.

● У собак крупных пород довольно часто возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому рационы для них должны поддерживать здоровье костей и суставов.

Породные корма Royal Canin разработаны специально для некоторых пород кошек и собак и учитывают особенности строения их челюсти, поэтому форма крокета отличается для каждой породы. Это облегчает захват корма, стимулирует его разгрызание и помогает поддерживать гигиену полости рта. Royal Canin разработал линейки кормов с учетом потребностей животного, ведь ставит перед собой задачу не просто накормить, но и обеспечить здоровье и комфорт.

Фото: freepik

Понимание языки питомцев значительно помогает обеспечить им надлежащий уход и понять их потребности. Даже малые изменения в поведении могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, будьте внимательны к своим питомцам, изучайте их поведение и учитесь понимать их. Ваши домашние животные заслуживают лучшего, и в ваших силах сделать очень многое, чтобы обеспечить им счастливую и здоровую жизнь.