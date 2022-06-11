Доброго вечора, ми з України. 100 песен войны, которые мы слушали и пели весь год

NV вспоминает, каким был первый год полномасштабной войны России против Украины через песни украинских исполнителей. Ведь во всех них нашли отражение текущие исторические события.Первый год полномасштабной войны, которую развязала Россия, стал не только огромной трагедией Украины в ХХІ веке, но и мощным толчком для национального самосознания и еще одним ренессансом для украинской музыкальной сцены. А украинские исполнители – громким голосом Украины в мире.



Вспомните, как мощно на весь мир Ой, у лузі червона калина пели на все голоса в Украине и на всех континентах, и даже группа PinkFloyd после 28 лет молчания создала на ее основе новую песню Hey, Hey, Rise Up в коллаборации с лидером группы Бумбокс Андреем Хлывнюком. Вспомните коллаборацию группы Антитіла с британским исполнителем Эдом Шираном – 2Step/Сирени обірвали наш сон. Или убедительную победу Kalush Orchestra в Евровидении 2022 с песней Stefania и клип на нее, в котором группа рассказала о мужестве украинских женщин в этой неспровоцированной войне.



NV собрал все песни, которые мы слушали в течение года от февраля до февраля: пели, по которые плакали и которые помогали нам начинать новый день, которые разлетелись миллионами видео в TikTok и Instagram.