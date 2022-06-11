Доброго вечора, ми з України. 100 песен войны, которые мы слушали и пели весь год
NV вспоминает, каким был первый год полномасштабной войны России против Украины через песни украинских исполнителей. Ведь во всех них нашли отражение текущие исторические события.Первый год полномасштабной войны, которую развязала Россия, стал не только огромной трагедией Украины в ХХІ веке, но и мощным толчком для национального самосознания и еще одним ренессансом для украинской музыкальной сцены. А украинские исполнители – громким голосом Украины в мире.
Вспомните, как мощно на весь мир Ой, у лузі червона калина пели на все голоса в Украине и на всех континентах, и даже группа PinkFloyd после 28 лет молчания создала на ее основе новую песню Hey, Hey, Rise Up в коллаборации с лидером группы Бумбокс Андреем Хлывнюком. Вспомните коллаборацию группы Антитіла с британским исполнителем Эдом Шираном – 2Step/Сирени обірвали наш сон. Или убедительную победу Kalush Orchestra в Евровидении 2022 с песней Stefania и клип на нее, в котором группа рассказала о мужестве украинских женщин в этой неспровоцированной войне.
NV собрал все песни, которые мы слушали в течение года от февраля до февраля: пели, по которые плакали и которые помогали нам начинать новый день, которые разлетелись миллионами видео в TikTok и Instagram.
Февраль
Главной песней того февраля стала композиция PROBASS ∆ HARDI со фразой участника группы ДахаБраха Марка Галаневича Доброго вечора, ми з України, которая стала главным приветствием украинцев. А настроением первых дней – гимн сечевых стрельцов Ой, у лузі червона калина в исполнении Андрея Хлывнюка с оружием на Софийской площади в Киеве.
А также: Додому Кalush Orchestra, У мене немає дому Один в каное, Обійми Океан Ельзи, Stefania Kalush Orchestra.
Март
Второй месяц войны прозвучал призывом из интернет-хита в стиле политтехно VOVA 'Bash їх Blyad' от МЮСЛІ UA ft MC PAPA.
А также: I See You ROXOLANA, Українська лють Христина Соловій, Буде весна Макс Барських, Мамо ТНМК feat. KOZAK SYSTEM, Досить Женя Галич та Саша Чемеров, шо ви браття jocki druce, Публічна хвойда Two from Zoo, Байрактар Тарас Боровик, Kalyna GO_A, I am not ok KAZKA.
Апрель
На третий месяц войны украинцы гнали москаля вместе с Jerry Heil и Веркой Сердючкой Геть з України, Москаль некрасівий.
А также: Молитва alyona alyona feat. Jerry Heil, Україна переможе Олександр Пономарьов, Dzidzio, Тарас Тополя, Hey Hey Rise Up / Червона калина Pink Floyd ft. Андрій Хливнюк, Скільки ще Chekson, Місто Марії Океан Ельзи, Колискова Мелодія України Оля Полякова, Як ти? THE HARDKISS, Біля Тополі SHUMEI, maskva Spiv Brativ, Чорнобаївка Jalsomino, Don't F@ck With Ukraine Макс Барських, Нас весна не там зустріла Ірина Федишин та Євген Хмара, Гості Мія Рамарі, Допоможе ЗСУ Chico& Qatoshi, Відбій тривоги Tapolsky feat Arestovych, Рідні мої alyona alyona feat. Jerry Heil, До весни Артем Пивоваров feat. Злата Огневич, Шо ви пацики на моциках Kolaba, Zelensky: The Man With the Iron Balls Claypool, Hütz, Copeland, Lennon, Ryabtsev, & Strings, STAND UP FOR UKRAINE Maneskin.
Май
Настроением четвертого месяца войны стала песня-заклятие Враже на стихи поэтессы Людмилы Горовой, которую мастерски перепела ровенская исполнительница Енджи Крейда.
А также: 2Step / Сирени обірвали наш сон Ed Sheeran ft. Антитіла, Не забудем і не пробачим Skofka, Мрія Jerry Heil, Метро Жадан і Собаки, Байрактар фольклорний гурт Святовид, Я вдома Наталія Могилевська, Боремося TVORCHI, KYIV Cepasa.
Июнь
«Я просто хочу додому», - именно с такой мыслью миллионы украинцев просыпаются каждое утро вдали от своих домов. Именно эта песня молодой певицы Vioria стала лейтмотивом пятого месяца войны.
А также: Вірою правдою Kadnay, Чи разом? KOLA, Тримайся Roxolana.
Июль
Лейтмотив шестого месяца войны – песня-шутка о Ваньке-встаньке, ведь на тот момент количество хороших русских (мертвых) пересекло отметку в 40 тысяч.
А также: ЧИ ТИ ПОЧУВ for Mariupol – Друга Ріка feat. ЕХО, Молчунам Моnatik, Дике поле YARMAK FT. ALISA, ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma, 100лиця SKYLERR, Воїни світла Ляпіс Трубецкой, Літній час Паліндром, Світ мене ловив Лілу 45, Ворогів на ножі Wellboy, From U to Z Monatik, Ой, там на горі Артем Пивоваров, Kupala alyona alyona feat. Jerry Heil, Триматись своїх Pianoбой.
Август
«А поки будем бить вам за Азов і Бучу, за Дніпро і кручі, за Ірпінь, який ти мучив», - эти слова из песни Skofka Чути гімн стали главным настроением августа, когда Украина начала постепенно село за селом отвоевывать Херсонщину.
А также: Думи Артем Пивоваров х DOROFEEVA, Моя країна YARMAK FT. TOF, Пес Патрон KARTA SVITU, Мій Херсон Паліндром, Thank you, Stranger Jamala, 24th Laura Marti.
Сентябрь
Песней Біля серця певица Kola выразила тоску, волнение, любовь и надежду миллионов украинских женщин: жен, подруг, матерей, сестер, дочерей, чьи мужчины защищают Украину с оружием в руках: «Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно б’ється».
А также: Леся KRUTЬ, Як відгримить війна KOZAK SYSTEM, Вільні. Нескорені Тіна Кароль.
Октябрь
«Я бачу хоробрих людей», - высказывает в песне Лист до мами молодая одесская группа BARABANDA свое уважение храбрым и непокоренным украинцам, которые продолжают спасать людей, чинить разрушенные объекты и работать под ракетными и артиллерийскими обстрелами, рискуя собственной жизнью.
А также: Пташка Сергій Бабкін ft. Udovenko.
Ноябрь
«Знову вільне місто Херсон. Слава ЗСУ, це не сон», - бесспорно главным событием ноября стало освобождение Херсона, 10 месяцев находившегося в российской оккупации и бескровно освобожденного украинскими войсками. Именно это событие запечатлела в песне группа SpivBrativ.
А также: Душа народу ONUKA, Там У Тополі Артем Пивоваров & NK, Гаррі Ляпіс Трубецкой, Доньці Vyshebaba & KOLA.
Декабрь
Настроением декабря, безусловно, стала песня Кристины Соловий Юність. На пять минут певице удалось вернуть слушателей к мирной жизни, когда не вспоминаешь о войне, а наслаждаешься историей любви и с замиранием сердца созерцаешь поцелуй певицы с Сергеем Жаданом, сыгравшим главного героя. Премьера прошла в день, когда РФ выпустила по Украине 76 ракет, на всех отвлекла новость о поцелуе Соловий и Жадана.
А также: Колискова KRUTЬ, Додому Wellboy, Сину Джамала, Місто Саша Чемеров, Нумо Козаки Kalush Orchestra & KOZAK SIROMAHA, Heart of Steel TVORCHI, Я вдома – Tember Blanche, Добровольці - хейтспіч.
Январь
— 2023
Щедрий вечір – одна из неотъемлемых праздничных песен января, поэтому Kalush Orchestra рассказали, как защедровали в Лос-Анджелесе в гостях у Арнольда Шварценеггера, а он в свою очередь передал послание украинскому народу.
Февраль
— 2023
«Мамо, а я стою, Мамо, а я встрою», - главная мысль не только февраля 2023 года, но и всех 12 месяцев, каждого дня, каждого часа и минуты, которые Украина борется за свою независимость. А непокоренный Бахмут, город, ставший крепостью, держит оборону всей Украины и уничтожает тысячи захватчиков.
А также: Хоббіт ТНМК, Залишись OKS, Ланцюг Крихітка, Один в полі воїн Один в каное.
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