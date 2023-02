Доброго вечора, ми з України. 100 песен войны, которые мы слушали и пели весь год

Апрель

На третий месяц войны украинцы гнали москаля вместе с Jerry Heil и Веркой Сердючкой Геть з України, Москаль некрасівий.



А также: Молитва alyona alyona feat. Jerry Heil, Україна переможе Олександр Пономарьов, Dzidzio, Тарас Тополя, Hey Hey Rise Up / Червона калина Pink Floyd ft. Андрій Хливнюк, Скільки ще Chekson, Місто Марії Океан Ельзи, Колискова Мелодія України Оля Полякова, Як ти? THE HARDKISS, Біля Тополі SHUMEI, maskva Spiv Brativ, Чорнобаївка Jalsomino, Don't F@ck With Ukraine Макс Барських, Нас весна не там зустріла Ірина Федишин та Євген Хмара, Гості Мія Рамарі, Допоможе ЗСУ Chico& Qatoshi, Відбій тривоги Tapolsky feat Arestovych, Рідні мої alyona alyona feat. Jerry Heil, До весни Артем Пивоваров feat. Злата Огневич, Шо ви пацики на моциках Kolaba, Zelensky: The Man With the Iron Balls Claypool, Hütz, Copeland, Lennon, Ryabtsev, & Strings, STAND UP FOR UKRAINE Maneskin.