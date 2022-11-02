В Украине нет сферы, которая не присоединилась бы к борьбе с российской агрессией: вместе с военным, гуманитарным и экономическим позиции держит и культурный фронт. Украинские художники, креативные компании и культурные учреждения собирают деньги и помогают пострадавшим от войны. А еще — защищают нашу идентичность и наглядно показывают миру, за что борется наша страна. Рассказываем, какую роль играет культура в этой войне.

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Почему культура очень важна сейчас (и всегда)

То, что культура имеет большое значение, поняли даже те, кто до войны не имел четкого представления, какую роль играет эта сфера в формировании нации и социальной сплоченности, уверена заместитель министра культуры Украины Галина Григоренко.

«Культура — основа для формирования смыслов, нарративов и определенных общих черт, которые делают нас обществом, сообществом, украинцами. Сейчас, во время войны, это стало очень актуально. Мы видим это по запросу на украинские песни, выступления наших музыкантов, выставки художников, арт-проекты, перформансы, инсталляции, мероприятия и мемы», — объясняет Григоренко.





Она добавляет, что нынешняя война — это война против культурной идентичности. Ее причина заключается в том, что украинцы имеют собственный язык, культуру и видение своей истории и будущего. Россияне воюют не за территории и ресурсы, а за нивелирование нашей собственной культуры.

«Осознание этого вышло в широкие массы, это уже не нужно никому доказывать. Война показала это. Мы видим, что делается на оккупированных территориях. Когда оккупанты заходят в наши города и села, они вывозят украинскую литературу из библиотек, завозят русскую литературу, бюсты Пушкина, меняют топонимы, зарисовывают букву „ї“. Они изменяют содержание образования, заставляют учителей преподавать по своим образовательным программам. Оккупанты понимают, что культура является основой идентичности любого сообщества, поэтому пытаются его уничтожить», — говорит заместитель министра.

По мнению члена дирекции Украинского культурного фонда (УКФ) Ирины Осадчей, именно через культуру и искусство украинцы могут чувствовать личную принадлежность к нашему государству, таким образом формируя и поддерживая национальную идентичность, сплачиваясь, чтобы сопротивляться российской агрессии.

«Через культуру мы можем доносить наши ценности и позиции, привлекать внимание мирового сообщества к чрезвычайно затруднительному положению, в котором оказалось наше государство и наш народ. Культурный фронт важен, и во многом от него зависит победа и на международном, и на дипломатическом фронтах», — подчеркивает Ирина.

Галина Григоренко добавляет, что через культуру международное сообщество начинает понимать, почему и за что мы воюем, почему для нас не безразличен захват наших территорий. Потому что у нас есть выбор не между победой и переговорами, а выбор между тем, существуем ли мы как независимое государство, или не существуем как украинцы вообще.

Как сфера культуры сегодня держит фронт

Тезис о «помощи культуры» неправильна, потому что речь идет не о помощи, а о защите страны, отмечают эксперты.

«Культура, в частности институции и художники, сегодня бойцы против „русского мира“, держат фронт против российского нашествия. Вклад этой сферы в защиту государства в условиях войны есть того же уровня, что и вклад оборонной промышленности», — уверен исполнительный директор УКФ Владислав Берковский.

По его словам, деятельность в области культуры можно разделить на несколько направлений:

1. Дипломатическое. Именно через культурные мероприятия (выставки, фильмы, фестивали, презентации, дискуссии, перформансы, постановки) мы продвигаем наши культурные, идеологические и политические нарративы в европейский мир, поддерживаем постоянное внимание западного общества к войне. Например, послами УКФ было проведено более 60 мероприятий.

2. Санкционное. Из-за призывов культурного сообщества и культурных деятелей Украины, а также поддержки многих зарубежных партнеров удалось ввести санкции против так называемой российской культурной среды. Большое количество международных союзов, организаций, обществ и т. д. прекратили сотрудничество с Россией совсем или временно. Из-за обращений УКФ российские организации были исключены из European Network of cultural management and policy, Международной федерации художественных советов и культурных агентств.

3. Волонтерское. Институции культуры собирали и собирают средства в поддержку военных, на гуманитарную поддержку пострадавших от войны, на восстановление школ и больниц, на обеспечение художественной и культурной инфраструктуры.

4. Информационное. Именно через культуру мы информируем мировое сообщество о происходящем, о российских преступлениях и т. д.

5. Реабилитационное. Культура — это психологическая разрядка. Достаточно вспомнить концерты в метро, поездки художников на фронт, концерты в лагерях для беженцев. Это все поддержка и сплочение.

Если говорить о конкретных показателях, то культурная индустрия, как и другие, поддерживает украинскую экономику: согласно опросу УКФ, 58% креативных предпринимателей продолжают в полном объеме платить налоги. Кроме того, 78% представителей сферы занимаются личной волонтерской деятельностью. Но прежде художественные проекты популяризируют нашу культуру в мире, а также активно привлекают внимание международного сообщества к российской агрессии и ее последствиям. Около 60% креативных компаний и учреждений реализуют культурные инициативы, направленные на поддержку украинского народа. Почти половина опрошенных представителей сферы задействована в проектах, оставляющих на устах тему войны за границей.

Какие существуют примеры культурного сопротивления и поддержки

И инициатив пока множество. Например, организация «Друзья музыки» организовала в августе в Лондоне благотворительную выставку Ukrainki, на которой показала фотографии украинских женщин, вынужденных покинуть родную страну. Мероприятие провели на ярмарке Ukrainian pop-up store, где у британцев была возможность не только познакомиться с украинской культурой, но и помочь — 15% из каждой покупки передали фонду, помогающему переселенцам. А в декабре этого года в нью-йоркском Карнеги-холле состоится концерт к 100-летию премьеры «Щедрика» с участием украинских хоров «Думка» и «Щедрик» и американского «Тринити Уолл-Стрит». Часть средств за билеты отдадут на восстановление Украины через платформу United24.

Фото: Carlsberg Group

Нашу страну поддерживают также иностранныме деятели искусств. В марте отличился бренд Balenciaga — выпустил специальную коллекцию одежды сине-желтого цвета. Креативный директор компании Демна Гвасалия прекрасно понимает украинских переселенцев: в 12 лет ему пришлось покинуть родной город из-за российско-грузинской войны. В апреле у российского посольства в Вильнюсе местные активисты организовали художественный перформанс. Они покрасили воду в пруду рядом в красный, похожий на цвет крови, чтобы привлечь внимание общества к военным преступлениям России. Украинское послание транслирует и известная группа Imagine Dragons. В июле музыканты стали послами платформы United24 и сейчас собирают деньги на скорые для Украины. Группа регулярно выходит на сцену с украинским флагом и публично осуждает российскую агрессию.

Но наиболее многочисленными остаются гуманитарные инициативы местных культурных учреждений. Яркий пример локального уровня — музейно-культурный комплекс пивной истории «Львоварня» во Львове — пожалуй, единственный такой музей в стране. Город известен своим пивом издавна: 14 октября Львовской пивоварне исполняется 307 лет.

Фото: Carlsberg Group

Первую экспозицию заведения сформировали еще 17 лет назад, в 2013 году музей закрыли на реконструкцию, а обновленную «Львоварню» открыли в 2017 году. Логика экспозиции и текстов экскурсии проста: здесь собрано все интересное, что касается Львова, пивоварения, их истории и культуры. Часть экспонатов игровые и интерактивные: живая гравюра, театр теней и даже 3D-голограмма. Заведение соединило в себе признаки современного и культурного пространства, готового подстраиваться под проведение выставок и конференций.

С началом войны комплекс прекратил работу, но уже в апреле открыл двери для всех желающих: чтобы подбодрить украинцев, сохранить связь с атрибутами мирной жизни и рассказать больше об украинских традициях и культуре пивоварения. А еще — поддержать город. Руководство музея решило перечислять 30% стоимости билетов на гуманитарные нужды. Вклад гостей музея также приумножила компания Carlsberg Ukraine. Вырученные средства передали Институту города для благотворительных нужд, впоследствии их использовали для обустройства модульного городка для переселенцев «Мариуполис» на Сыхове во Львове. Благодаря поддержке музея в городок приобрели стиральные машины, сушильные барабаны, средства личной гигиены, полотенца, подушки и т. д.

Фото: Carlsberg Group

Впоследствии музей ввел еще несколько благотворительных инициатив. В конце апреля «Львоварня» присоединилась к программе «Прогулки по Львову» и провела бесплатные экскурсии для временных переселенцев, приняли участие в Международном дне музеев, а в августе присоединилась к инициативе «Подвешенная услуга». В рамках этого проекта любой гость комплекса может оплатить дополнительный билет и оставить в кассе. Этим билетом могут воспользоваться те, кто в этом нуждается: военные и их семьи или временно перемещенные лица. Акция понравилась гостям музея. По данным туристического департамента, комплекс является лидером по подвешенным билетам среди музеев. Из 66 билетов 27 подвесили именно в «Львоварне».

«Открытие „Львоварни“ стало радостным событием не только для львовян, но и для гостей древнего города. Наш музей — это один из символов мирной жизни. Мы искренне радуемся нашим новым посетителям. Отзывы и впечатления от экскурсии у них только положительные! А это значит, что мы получили новых поклонников, а также сумели подарить им минуты радости и тепла, отвлечь их от нашего ужасного настоящего. Мы продолжаем активно участвовать в благотворительных проектах и своим трудом помогать экономике региона», — рассказала директор музея Галина Дорош.

Кроме того, в конце сентября в «Львоварне» начала работать новая интерактивная зона — иммерсивная комната. Эта необычная экспозиция передает аудиовизуальный опыт пивоварения и позволяет погрузиться в процесс от первых шагов до момента, когда напиток попадает в бутылку и направляется к потребителю. Поэтому музей продолжает работать и развиваться, поддерживать город и помогать тем, кто в этом нуждается.