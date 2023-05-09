Украинский fashion-ритейлер INTERTOP выпустил новую коллаборацию. На этот раз это коллекция, созданная в сотрудничестве с популярной украинской группой Kalush Orchestra.

Группа KALUSH вспыхнула на украинской рэп-сцене в 2019 году. Молодые ребята из Калуша очень быстро полюбились молодым украинцам, подарив такие хиты, как Зорі, Гори, Калуські вечорниці совместно с Tember Blanche, Додому в дуэте со Skofka, Stefania — победную песню Евровидения 2022 и многие другие.

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Молодые, динамичные, задорные и изобретательные KALUSH — яркие представители нового поколения, именно поэтому INTERTOP, как социально-ответственный бизнес, поддерживающий украинскую культуру, пригласил KALUSH создать коллекцию, которая непременно станет must have этого сезона.

Идея сотрудничества появилась еще в прошлом году, когда группа Kalush Orchestra гремела на весь мир после победы на Евровидении в Турине. Kalush Orchestra был создан в 2021 году как группа из шести музыкантов, а также как спин-офф первого проекта KALUSH. Выход новой коллекции INTERTOP посвятил именно началу Евровидения 2023, которое в этом году проходит в Ливерпуле под знаком Украины.

«Мы рады, что наше сотрудничество с INTERTOP сочетает в себе не только моду, но и, что важно, украинскую музыку. В своем творчестве мы стремимся к поиску новых стилей звучания и смыслов. И в этой коллаборации один из главных смыслов — это вера в нашу скорую победу», — прокомментировал сотрудничество лидер групп KALUSH и Kalush Orchestra Олег Псюк.

Коллекция INTERTOP х KALUSH

Мода и музыка — именно они стали главной идеей новой коллекции и объединили fashion-ритейлера INTERTOP и ребят из KALUSH. В ней — жажда жизни, легкость и беззаботность юности и молодости, любовь к украинской музыке и непременная вера в победу, сочетающиеся с трендовыми моделями сезона весна-лето 2023 и актуальной сейчас уличной культурой.

В коллекцию вошли вещи унисекс — футболки, брюки и шорты, которые одинаково стильно смотрятся как на мужчинах, так и на женщинах.

Для женщин и девушек бренд предложил более широкий выбор вещей в стиле sport casual. Это удобные топы, велосипедки, шорты, куртки и футболки кроп, спортивные платья.

Фото: INTERTOP

Из обуви в дроп вошли удобные и легкие кеды.

В коллекцию также вошла культовая розовая панама KALUSH — модная и актуальная bucket hat, которая после появления KALUSH Orchestra на Евровидении свела с ума мир. Такая панама есть даже у Арнольда Шварценеггера.

Фото: INTERTOP

Из других аксессуаров дропа можно приобрести мужские и женские носки.

Коллекция отличается фирменными цветами украинской рэп-группы — розовым, черным и базовым белым, который никогда не выйдет из моды.

Фото: INTERTOP

Особое внимание в коллекции привлекают принты. Это узнаваемое лого и стилизованное изображение сопилки — фирменные черты группы KALUSH. А также три принта, среди которых стилизованный тризуб, колосья пшеницы и подсолнухи, напоминающие густо засеянные и плодородные украинские поля.

Все вещи в коллекции отличаются минималистичным и лаконичным дизайном, который отражает дух сегодняшнего дня и настроение украинцев. Коллекция уже доступна для всех желающих в магазинах INTERTOP, на сайте INTERTOP.UA и в мобильном приложении.

Фото: INTERTOP

Сделано в Украине

Новая коллаборация INTERTOP х KALUSH — полностью украинский продукт. Ее цель не только пропагандировать украинское, но и поддерживать отечественного производителя, ведь коллекция изготовлена в Украине с участием украинских поставщиков и производителей. Благодаря такому подходу INTERTOP удалось не только создать вещи, обладающие чрезвычайно высоким качеством — от материалов и исполнения, но и сделать их доступными для всех украинцев.

То есть INTERTOP не только регулярно платит налоги в украинский бюджет, но и помогает это делать другим партнерам, способствуя работе украинской экономики в эти сложные, но несомненно победоносные времена. На это компанию вдохновляет сама Украина, неутомимые и несокрушимые украинцы, бесстрашные ВСУ и партнеры, которые, несмотря на все, продолжают работать в Украине.

Фото: INTERTOP

Мощная сила коллабораций

Коллаборация с KALUSH — это еще одна из целого ряда fashion-коллабораций INTERTOP, которые уже успели полюбиться украинцам. Поклонники fashion-ритейлера могут легко вспомнить, например, совместные коллекции с дизайнером Лилией Пустовит и Национальным Олимпийским комитетом.

В мае 2022 года INTERTOP вернулся к практике создания коллабораций сначала с почтовым оператором Укрпочта, поддержав знаменитую марку «Русский военный корабль». Тогда 5% от продажи футболок и свитшотов fashion-ритейлер перечислил на помощь ВСУ.

Коллекция оказалась настолько успешной, что INTERTOP решил создать новую коллаборацию, и на этот раз с государственной фандрайзинговой платформой UNITED24, собирающей помощь для Украины по всему миру. Вся прибыль от реализации лимитированной коллекции направляется на оборону и разминирование.

Фото: INTERTOP

В нее вошли футболки, худи и шоперы со слоганом UNITED24 The Power of Freedom и вышитым украинским флагом. Футболка из этой коллекции есть также у президента Украины Владимира Зеленского — в ней он неоднократно записывал свои ежедневные обращения к украинцам.

Эта коллекция оказалась также весьма успешной, несмотря на то, что ее запуск был сложным, поскольку производственные мощности были ограничены из-за постоянных российских ракетных обстрелов. Впрочем, в начале марта 2023 года INTERTOP собрал благодаря ей 1 млн грн, которые перечислил в фонд на помощь ВСУ. Вещи из этой коллекции до сих пор можно приобрести и поддержать благотворительную инициативу — она постоянно пополняется новыми позициями и цветами.

Фото: INTERTOP

Выход в прокат долгожданного украинского анимационного фильма Мавка: Лісова пісня по мотивам драмы-феерии Леси Украинки INTERTOP также не обошел своим вниманием.

INTERTOP х MAVKA — это лицензионная коллекция с уникальным дизайном детской и взрослой одежды и аксессуаров. Она состоит из футболок, свитшотов и шоперов с изображениями ключевых героев: Мавки, Жабокиця, Черной Лелекы, Шустя, Гука и других, а также рун и аутентичных украинских орнаментов.

Фото: INTERTOP

Fashion-коллаборация — как способ высказаться

После коллекции с KALUSH fashion-ретейлер порадует украинцев еще большим количеством коллабораций, ведь после начала полномасштабной войны они приобрели новые смыслы. Это история прежде всего не о прибыли, а о такой важной сейчас поддержке для украинцев. Это поднятие настроения и боевого духа. Это важная поддержка армии, как в случае с коллаборациями с Укрпочтой и UNITED24. Это мода — как способ выразить свою позицию: стилизованные принты, флаг, цвета и логотипы. Это популяризация украинской культуры, как, например, коллаборации с KALUSH и Мавка: Лісова пісня. Это популяризация украинских производителей, потому что все вещи из коллекций изготовлены исключительно в Украине.