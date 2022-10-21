Международная контент-платформа запустила онлайн-инструмент для удобной работы с видеоматериалами. Он работает на базе искусственного интеллекта, не требует навыков видеомонтажа и позволяет удалять фон из видео за считанные секунды.

Инструмент удаления фона — это простое, но важное решение для повседневной работы с контентом. Теперь пользователи Depositphotos могут редактировать видео непосредственно на сайте. Чтобы удалить фон из видео, необходимо загрузить файл на страницу инструмента и подождать несколько секунд. Затем выгрузить полученный файл на устройство. Инструмент автоматически распознает фон видео, снятый на фоне белого или любого другого экрана, и делает его прозрачным.

Видео дня

Фото: Depositphotos

Мы давно работаем в направлении построения экосистемы, которая станет полезной для наших пользователей и поможет облегчить их работу с контентом. Среди сервисов Depositphotos — инструмент для увеличения изображений, удаление фона из изображений и поиск по изображениям. Поскольку создание видеоконтента является частью работы креаторов, мы решили расширить наш арсенал и добавить инструмент для удаления фона из видео. Технология основана на нейросетях — алгоритм анализирует ваше изображение или видео, отделяет передний план от фона и изолирует главный объект (или объекты)", — рассказывает Игорь Калюжный, Senior Product Director в Depositphotos.

Фото: Depositphotos

Инструмент работает со всеми типами объектов: люди, предметы, животные, графика. Чтобы получить самые лучшие результаты, разработчики рекомендуют выбирать изображения и видео с четко обозначенными объектами на переднем плане.

Фото: Depositphotos

Фото: Depositphotos

Фото: Depositphotos

Инструмент подходит для коммерческого и личного использования. Есть возможность редактировать не только файлы, приобретенные на Depositphotos, но и свои визуальные материалы. Для этого подходят видео в форматах AVI, MOV, MP4, MPG, MPEG продолжительностью до 60 сек., не более 2 Гбайт. После удаления фона можно загрузить файл в формате MP4. Все обработанные файлы автоматически удаляются спустя 7 дней.

Бесплатная версия инструмента позволяет скачивать обработанные изображения или видео среднего размера. Для получения HD-файлов с прозрачным фоном необходимо выбрать план для удаления фона.

Depositphotos — это международная контент-платформа с библиотекой более 230 миллионов стоковых фотографий, видео, векторов и аудиотреков. Сообщество Depositphotos объединяет 100 000 авторов, чьи работы помогают клиентам из 192 стран мира визуализировать свои идеи. У компании есть штаб-квартира в Нью-Йорке, а также офисы в Киеве, Милане и Лимассоле.