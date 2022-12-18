Ханука. История и традиции праздника Свечей

Ханука — иудейский праздник света, другое его название Праздник свечей. Его начинают отмечать сегодня после захода солнца.

Когда Ханука в 2022 году? Праздник начнется в воскресенье 18 декабря с заходом солнца и продлится до понедельника 26 декабря. Таким образом, Хануку отмечают восемь дней. При этом важно, что дата меняется только в григорианском календаре. Если смотреть по иудейскому календарю, то этот праздник всегда начинают отмечать 25-го числа кислева месяца.

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Ханука: история праздника

Много веков назад Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонского. Он не вмешивался в религиозную жизнь евреев. После смерти Македонского Иудея оказывалась под верховенством разных правителей. Позже к правлению пришел Антиох Епифан, и ситуация ужесточилась — евреев начали ущемлять. Иудейский народ не смог потерпеть такого неуважения и поднял восстание. Оно продлилось три года, и евреи одержали победу, несмотря на то, что уступали в силах.

Звезда Давида / Фото: Tim Mossholder / Unsplash

В оскверненном храме они нашли только один запечатанный кувшин масла для лампад. Его должно было хватить только на день, но каким-то чудом огонь горел целых восемь дней. За это время идолов убрали, Храм освятили и заготовили новые запасы масла. Именно после этих событий уже много веков 25 кислева считается первым днем Хануки, а его главным символом являются свечи.

Ханука: традиции

Все восемь дней Хануки евреи зажигают свечи и ставят их в специальный подсвечник — ханукию. Количество свечей зависит от дня праздника, в первый день зажигают одну свечу, во второй — две и так до восьми. Свечи всегда добавляют слева направо, а зажигают от дополнительного светильника — шамаша. Огонь должны зажигать абсолютно все и ставить ханукию на подоконник, тем самым «разглашая окружающим чудо».

Ханнукия / Фото: mindandi / freepik.com

Поститься во время Хануки нельзя. Евреи в эти дни вкусно едят и веселятся. На столе часто оказываются пончики с фруктами или шоколадом, густо посыпанные сахарной пудрой, жареный хлеб с чесноком.

Во время Хануки взрослые работают, в то время как дети остаются на каникулах. Во время, когда горят свечи, женщинам запрещается выполнять любую работу как символ признательности Всевышнему. Для детей устраиваются утренники и разнообразные развлечения.

Ханука: интересные факты

1. По традиции все пекарни делают суфганиет — пончики во фритюре с джемом, сгущенкой или шоколадом, посыпанные сахарной пудрой. Продавать их начинают за месяц до самого праздника. Во время празднования Хануки в Израиле съедают около 17 миллионов пончиков.

Пончики во фритюре / Фото: Elisheva Gohar \ Unsplash

2. В Торе нет упоминания Хануки.

3. Евреи, переехавшие в США, начали уделять особое внимание Хануке только в начале 20 века, потому что это праздник по числам иногда совпадает с другими торжественными датами, почитаемыми среди представителей других религий.

4. Во время Хануки еврейские дети играют с традиционными дрейдлами (маленькие вертушки или волчки с буквами). Как гласит легенда, во время гонения евреев, они притворялись, что играют в дрейдл, а на самом деле с помощью этих ханукальных игрушек учили запрещенную диктаторами азбуку.

5. Свечи для меноры бывают не только разных цветов, но и разных запахов.

Веселой Хануки!