



Рассмотрения в парламенте ожидает законопроект в № 9103 Об институте регистрируемых партнерств. Этот документ предусматривает внедрение нового юридического статуса между двумя партнерами одного или разного пола независимо от сексуальной ориентации, и является очень ожидаемым, в частности, среди представителей ЛГБТ+.

Видео дня

Такие же граждане, как и все остальные

«Вообще мы не планировали съезжаться так быстро. Но на случай полномасштабного вторжения был план: договорились, что я поеду к Дмитрию, потому что во дворе его дома было укрытие. Поэтому с 24 февраля 2022 года так и живем вместе»,— рассказывает 33-летний Андрей Коваленко из Киева.

Со своим партнером Дмитрием он познакомился 6 августа 2021 года в одном из популярных онлайн-приложений для гей-знакомств. Вспоминает: это было знакомство ради знакомств, которое сначала не предполагало серьезных романтических отношений. Они дружили, вместе проводили время, обсуждали друг с другом свои жизни, рассказывали о своих любовниках. Но через полгода между мужчинами возникла глубокая взаимная симпатия, а 20 декабря того же года они все же стали парой.

Дмитрий Яренко и Андрей Коваленко / Фото: Андрей Коваленко

«Эта дружба закончилась через пять месяцев, когда я посмотрел на Андрея и решил, что он неплохой парень. С моей стороны начался тонкий флирт для понимания его возможных чувств ко мне. Накануне Рождества, в день, когда Киев впервые замело снегом, между нами произошел разговор. Мы дали друг другу неделю молчания на еще раз все обдумать, и подготовиться к взрослому разговору „на берегу“: какими видим наши отношения, какие правила, табу и т. д. »,— делится воспоминаниями о том времени Дмитрий.

Так между ними начались романтические отношения с совместными ночевками, подарками и свиданиями. 24 февраля 2022 года, в день, когда началась полномасштабная война в Украине, романтика сменилась совместной ночевкой в укрытиях и бессонницей. В укрытии, вспоминает Андрей, они вместе с Дмитрием спали на одной лежанке и вообще вели себя, как пара. Люди вокруг относились к ним соответственно — ни одного обидного слова или косого взгляда, травли или пренебрежения по отношению к себе они тогда не чувствовали.

Андрей Коваленко — актер Киевского национального академического драматического театра им. Леси Украинки. Работает там с 2011 года. Каминг-аут как гей на своей странице в фейсбуке сделал в 2018 году. Большинство подписчиков в то время составляли коллеги. Признается: все потенциальные риски осознавал, в том числе и то, что такое заявление может вызвать много шума, и даже привести к увольнению по личному желанию из-за травли. Но в реальности же наоборот почувствовал со стороны коллег теплоту и уважение.

Родные Андрея — его сестра и крестная — знают о том, что у него есть партнер, с которым он живет вместе. Однако никогда не спрашивают ничего об их жизни, а в соцсетях не ставят лайков и не пишут комментариев к постам об их паре.

«Это называется пассивным принятием, когда ты допускаешь факт существования чего-то, но игнорируешь это в своей реальности», — объясняет Андрей Коваленко.

Семья Дмитрия проживает во временно оккупированном Крыму, в Севастополе. Он говорит: открыт к ним, насколько это возможно. Его мать пытается делать шаги навстречу их отношениям, однако другие родственники придерживаются мнения, мол, лучше бы он не был геем.

«Тогда им было бы легче жить. Не надо о чем-то задумываться, менять свое мировоззрение. Или „не дай бог“ говорить с соседями о сыне, это же позор для семьи — вырастили гея. Чем дольше ко мне проявляется такое отношение, тем глубже я копаю яму для нашего общего семейного будущего», — так говорит о своей семье Дмитрий.

Большинство людей, которые узнавали о его гомосексуальной ориентации, могли менять отношение к Дмитрию: закрывались, игнорировали или проявляли агрессию. Однако тех, кто остался рядом с ним, несмотря на все, он называет «золотыми знакомствами». Это друзья, которых «уже не надо проверять на подлинность».

Дмитрий и Андрей выбирают не скрывать свои отношения перед обществом. В частности, это касается и арендодателей, у которых они снимают жилье.

«Этот стресс окупается сполна, потому что потом тебе не приходится скрываться и на ходу что-то придумывать, избегая неудобных вопросов, — объясняет Андрей. — У тебя всегда есть выбор: пережить стресс в начале, или постоянно жить в нем» .

Пара любит проводить время вместе, обычно — на выходных. Ходят в кино, играют в настольные игры, пьют кофе в любимых кофейнях и ужинают в ресторанах, гуляют по городу, приглашают общих друзей в гости, стараясь всячески разнообразить свой досуг.

«Мы оба — мужчины, которые живут в стране, где идет война. Каждый из нас двоих имеет все шансы оказаться на фронте со всеми возможными последствиями, которые могут из этого вытекать. Мне хотелось бы, чтобы в случае необходимости мы имели возможность выступать в качестве представителя своего партнера, если тот временно или полностью потеряет трудоспособность, могли беспрепятственно попасть в палату друг к другу в случае госпитализации, распоряжаться совместно нажитым имуществом. А в случае смерти партнера — его телом»,— объясняет Андрей.

Сейчас такие юридические права в Украине имеют только лица, состоящие в браке, или прямые родственники — например, родители или братья и сестры. Пары же, чьи отношения никак не зарегистрированы юридически, не имеют таких опций — независимо от того, идет речь о гомосексуальном или гетеросексуальном союзе.

Дмитрий Яренко и Андрей Коваленко / Фото: Андрей Коваленко

«Я такой же гражданин этой страны, как и каждый, кто имеет паспорт, плачу налоги наравне со всеми. И я имею право на эти права от рождения. Отсутствие возможности реализовать свои юридические партнерские права сейчас считаю проявлением пренебрежительного равнодушия со стороны государства»,— добавляет Андрей Коваленко.

Дать такие юридические права Андрею и Дмитрию, а также другим парам — одного пола или разных, гомосексуальных или гетеросексуальных — могло бы внедрение института гражданских партнерств в Украине. Гражданские, или регистрируемые партнерства — не то же самое, что однополые браки, ведь они не имеют отношения к институту семьи как таковому, а также не позволяют усыновлять детей. Однако в условиях военного положения, когда вносить изменения в Конституцию Украины, которая определяет брак именно как союз мужчины и женщины, запрещено, появление такого формата партнерств могло бы пригодиться в том числе и ЛГБТ-парам.

Законопроект, который ждет рассмотрения

Законопроект № 9103 Об институте регистрируемых партнерств появился на сайте Верховной Рады Украины 13 марта 2023 года. Соответствующая петиция, зарегистрированная на сайте Офиса Президента Украины, набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тыс голосов 26 апреля 2022 года.

Мария Клюс, помощница народного депутата Инны Совсун

На самом деле, активная работа над текстом законопроекта о регистрируемых партнерствах началась еще летом 2022 года, говорит его авторка, помощница народного депутата Инны Совсун Мария Клюс. Она завершила написание текста проекта закона в декабре 2022-го.

«Написание было длительным, в том числе и потому, что процесс осложнялся условиями вокруг: обстрелы, отключение света в Киеве и тому подобное. Также параллельно с этим шла работа над другими законопроектами. А также потому, что этот проект закона — достаточно комплексный, и требует изменений во многих сферах права. В идеале, его бы должна была разрабатывать целая команда людей», — рассказывает Мария Клюс.

По ее мнению, именно сейчас — самый подходящий момент, чтобы представить такой законопроект украинской аудитории. Прежде всего, потому что Украина — на пороге вступления в Европейский Союз. И на этом этапе необходимо продемонстрировать миру, что мы действительно являемся той страной, которая исповедует демократические ценности, ведет борьбу против нетерпимости и «скрепной диктатуры».

Кроме того, по убеждению Марии Клюс, изменился и климат внутри украинского общества. Уровень поддержки подобных инициатив она называет «беспрецедентно высоким», а политики и политикини, по ее словам, всегда ориентируются на то, что поддерживают избиратели:

«Уровень общественной поддержки изменился — среди прочего, также и из-за весомых изменений в сознании людей, которые произошли после начала полномасштабной войны. Произошла масштабная переоценка ценностей, приоритетов. Все больше квир-людей живут открытой жизнью, потому что есть ощущение, что прятаться дальше уже некуда. Поэтому — сейчас или никогда» .

Авторка законопроекта надеется, что Украина сможет наблюдать определенные сдвиги на пути этого документа до его принятия парламентом уже этой осенью. Она объясняет: обычно в сентябре движение многих законопроектов в ВР оживляется. Поэтому сейчас перед Марией Клюс и ее коллегами стоит следующая цель: стараться, чтобы все профильные комитеты ВР рассмотрели проект закона о гражданских партнерствах уже в течение ближайших месяцев.

«Это даст возможность вынести проект в сессионный зал парламента на первое чтение. Думаю, дедлайны также будут зависеть и от дальнейших решений Министерства юстиции. Если они поддержат наш законопроект, это может ускорить процесс. Но пока очень сложно сказать, каким образом все будет развиваться, — говорит Мария Клюс — Однако точно понятно, что нам, как гражданскому обществу, необходимо продолжать прилагать много усилий, чтобы этот документ продвигался дальше».

Гражданские партнерства имеют ряд отличий по сравнению с браком в его классическом понимании. Кроме различий, касающихся детей, гражданские партнерства регистрируются и расторгаются легче — по упрощенной системе.

«По сути, регистрация гражданского партнерства больше похожа на официальное уведомление государства о том, что вы живете с каким-то человеком вместе одной семьей в стабильных отношениях. Это для того, чтобы государство вас во всех взаимодействиях с ним видело и признавало как семью. Расторжение партнерства — также как бы сообщение для государства, что эти отношения завершены, и вы больше не живете как одна семья. Тогда как брак — нечто более сложное. Вы даете друг другу клятвы, а ваши отношения с юридической стороны во многом касаются также вопросов материнства и отцовства»,— объясняет разницу Мария Клюс.

Согласно предложенному законопроекту, регистрация партнерства возможна только с одним человеком — независимо от пола. Лицо, находящееся в гражданском партнерстве, не может одновременно находиться в браке с другим человеком — выбирать можно будет только что-то одно.

Гражданские партнерства для военных и не только

Виктор Пилипенко, позывной Француз, на тот момент — гранатометчик батальона Донбасс, в 2018 году опубликовал в своем фейсбуке пост, где рассказал об участии в выставке киевского фотографа Антона Шебетко Ми були тут. Этот проект посвящен людям, которые принадлежат к ЛГБТ+ и защищают Украину в рядах армии.

Тогда Пилипенко стал одним из первых военнослужащих, которые совершили каминг-аут публично. Но за следующие несколько лет количество таких людей существенно увеличилось: они не только делают каминг-ауты для своего близкого окружения, но и дают интервью различным СМИ. Виктор Пилипенко же стал основателем ОО Украинские ЛГБТ+ военные за равные права, которая объединяет военных ЛГБТ+ и адвокатирует их права в публичной плоскости.

Именно военнослужащие являются одной из ключевых групп, для которых введение института гражданских партнерств в Украине является критически необходимым шагом. Учитывая специфику своей деятельности, такие люди имеют повышенные риски для жизни и здоровья. А значит, нуждаются в юридических гарантиях — как со стороны государства, так и со стороны общества.

«Для многих сейчас очень важно как-то поддерживать своего любимого человека, особенно если он или она служит, или же непосредственно выполняет боевые задачи. Благодаря гражданским партнерствам, люди, которые раньше не могли заявить о себе как о паре или семье, смогут на полную ощущать, что они друг для друга — есть. Ведь государство их защищает. Это даст немало преимуществ в юридических, личных, имущественных и неимущественных вопросах, в вопросах безопасности»,— так комментирует идею внедрения регистрируемых партнерств военнослужащий Максим.

Свою фамилию просит не называть из соображений безопасности. Ему — 20 лет, сам он родом из Херсонской области. Сегодня его родной населенный пункт временно оккупирован. Максим служит с осени 2021 года. До того, как его призвали, получал специальность повара, но из-за призыва забрал документы из учебного заведения. После начала полномасштабного вторжения подписал контракт. Выполнял боевые задачи на Киевском, Харьковском и Николаевском направлениях. Получил три контузии, из-за чего временно находится в ППД и ждет дальнейших распоряжений от командования.

Максим — гей. Вспоминает, что осознание собственной сексуальной ориентации пришло к нему в 17 лет, когда впервые поцеловал старшего на пять лет парня. Вспоминает: до этого пытался построить отношения с девушками, однако когда дело доходило до поцелуев — пугался и «давал заднюю».

Несмотря на то, что сейчас Максим не состоит в отношениях, он также заинтересован в том, чтобы в Украине заработали гражданские партнерства.

«Для меня это было бы показателем, что мы смогли довести — к сожалению, в условиях полномасштабной войны — до украинского и международного общества, что любить — это нормально. Искренне надеюсь, что когда я буду в отношениях, в Украине уже появится возможность заключать гражданские партнерства», — говорит Максим.

Сегодня регистрируемые партнерства уже работают в ряде стран мира, таких как Франция, Италия, Хорватия, Греция, Аргентина, Канада и другие. Первой страной, которая легализовала гражданские союзы именно для однополых пар, стала Дания — в 1989 году. Для той же Дании, а также для других стран, среди которых Норвегия, Швеция, Ирландия, Бельгия, Люксембург, гражданские партнерства стали переходной позицией к полному брачному равенству — внедрению однополых браков.

Фото: БФ "Гендер Зед"

Пример Франции демонстрирует, что гражданские партнерства становятся очень популярными и среди разнополых пар — даже популярнее, чем «классический» брак. К примеру, еще в 2000 году из всех пар, заключивших партнерство, 76% составляли разнополые пары. В 2010 году их доля составила 96%.

Однако есть также и страны, которые внедрили только гражданские партнерства, но не продвинулись дальше, к легализации однополых браков. Например, Венгрия, которая, наоборот, сузила права однополых пар. В декабре 2020 года венгерский парламент принял закон, который делает невозможным усыновление детей однополыми парами — при том, что с 2011 года в этой стране действует закон о регистрируемом партнерстве для однополых пар.

«Все это зависит от уровня гомофобии в конкретном обществе. Партнерства нужны не просто ради галочки, они должны давать определенные гарантии: юридические и социальные»,— так объясняет в комментарии представитель запорожского фонда Гендер Зед Константин Андриив.

Как и авторка законопроекта Мария Клюс, он соглашается с тем, что политическая воля, необходимая для внедрения гражданских партнерств в Украине, сейчас — есть. И еще раз напоминает, что гражданские партнерства смогут оформить два человека как одного, так и разных полов — независимо от их сексуальной ориентации:

«Это поможет им чувствовать себя более уверенно в этом шатком мире», — подчеркивает Андреев.

Для военнослужащего Максима гражданские партнерства — альтернатива однополым бракам. По крайней мере, на время войны, пока другие опции в Украине внедрить невозможно.

Фото: БФ "Гендер Зед"

Максим отмечает, что в последнее время идея внедрить гражданские партнерства в Украине находит все больше поддержки со стороны власти. Следовательно, это означает, что после принятия такого законопроекта необходимо будет наблюдать, прежде всего, за реакцией общества. И, в случае, если оно продемонстрирует готовность к таким изменениям, следующим шагом — уже после победы Украины — может стать внедрение однополых браков как таковых.

«Процент людей, которые нас поддерживают, или, по крайней мере, которые не против [ЛГБТ+], постепенно увеличивается, поскольку люди понимают, что внедрять какие-то изменения и отстаивать свое право на существование — актуально, — рассуждает Максим. — Как вся страна сейчас отстаивает свое право на существование, так и мы, ЛГБТ+, тоже отстаиваем свое право на существование. Мы существуем, живем здесь и сейчас, мы воюем за нашу независимость, свободу и территориальную целостность. А также — за нашу жизнь».