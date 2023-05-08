Этот проект родился в творческом сотрудничестве «Samsung Electronics Украина» с известным украинским фотографом Соней Плакидюк. Фотографии, которые она сделала на смартфоне Galaxy S23 Ultra, были размещены на экране ТРЦ Gulliver в Киеве — одном из крупнейших в Европе.

Именно таким образом в рамках проекта «Дыхание надежды» и были продемонстрированы широкие технические возможности камеры Galaxy S23 Ultra и планшета Galaxy Tab S8 Ultra, которые стали инструментами создания объектов современного фотовизуального искусства.

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В процессе создания фото украинских моделей, которые были сделаны Соней Плакидюк с помощью смартфона Galaxy S23 Ultra, была применена техника коллажирования, а также росписи с помощью электронного пера S-Pen.

То есть фото моделей были дополнены элементами фото украинского национального костюма, узорами исторической и современной вышивки и ювелирными украшениями. Неотъемлемой частью образов проекта стали трипольские символы, прорисованные с помощью S-Pen, которые гармонично дополнили и завершили произведения. А также придали им дополнительный смысл, связав современность с многовековой традицией украинского народа украшать все вокруг.

Фото: Galaxy S23 Ultra

Все элементы, которые с большим вкусом подобрала стилистка Ольга Слонь, были сняты Galaxy S23 Ultra без использования дополнительных объективов. Камера профессионального уровня имеет самую большую среди смартфонов Galaxy матрицу и мощный процессор для быстрой обработки фото.

Новый 200-мегапиксельный сенсор Adaptive Pixel с ювелирной точностью захватывает даже мельчайшие детали. А непревзойденная четкость и детализация фотоснимков достигается благодаря технологии пиксельного бининга. Именно он поддерживает обработку изображений в высоком разрешении на нескольких уровнях одновременно. Поскольку высококачественная детализация фото сохраняется на всей плоскости кадра, качество полученных снимков открывает неограниченные возможности для кадрирования.

Экран ТРЦ Gulliver в Киеве / Фото: Galaxy S23 Ultra

Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на работы, представленные в проекте «Дыхание надежды»: фото узоров вышиванок, текстуры тканей, мельчайшие детали в фото ювелирных украшений, которые использованы для коллажирования.

Представленное в фотоработах качество съемки позволяет демонстрировать их на экране ТРЦ Gulliver в Киеве, который имеет общую площадь около 4 тыс. кв. м, а также на брендмауэре рядом с метро «Почайна».

Фото: Galaxy S23 Ultra

Соня Плакидюк прокомментировала свою работу так: «Проект „Дыхание надежды“ — это вдохновляющий творческий опыт. Это история об украинской идентичности, силе характера и глубинных культурных символах. Современное мультимедийное искусство невозможно без технологий. Galaxy S23 Ultra дает широкую палитру творческих возможностей профессионалу, а пример нашего проекта, надеюсь, станет творческим толчком для всех, кто увлекается фотоискусством».

Фото: Соня Плакидюк

А директор департамента мобильных устройств «Samsung Electronics Украина» Эллина Лебедева подчеркнула: «Технологии — это не просто набор полезных функций и устройств, которые стали частью нашей повседневности. Они неизбежно проникают в мир искусства, открывают безграничные возможности для творчества и новые пути к креативу. Создание проекта „Дыхание надежды“ является сочетанием достижений украинской традиционной культуры с возможностями современных технологических инноваций, что создает удивительные мультимедийные композиции. Важно отметить, что этот креативный опыт доступен всем пользователям Galaxy S23 Ultra».

Фото: Galaxy S23 Ultra

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