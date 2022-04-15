Постоянно распроданы. Украинские флаги стали самыми востребованными в мире

Специализированные производители и собственники магазинов сообщают о повышенном спросе на сине-желтые флаги из-за активной поддержки украинцев.

После начала полномасштабной войны, украинские флаги стали появляться не только на флагштоках официальных учреждений, но и на окнах, балконах и входах многих домов, хозяева которых хотят продемонстрировать свою солидарность с украинцами. Поэтому компании, которые производят флаги, начали замечать беспрецедентно повышенный спрос на флаг одной конкретной страны, которая не является страной их проживания.

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Несколько британских веб-сайтов, которые продают флаги, сообщают о том, что теперь постоянно производят сине-желтые флаги, а также «постоянно их распродают».

Сотрудник британской компании Flagmakers рассказал BBC: «Я работаю здесь восемь лет и ни разу не продал ни одного украинского флага до того, как все это началось. Мы распродали их в считанные дни, когда началась война, и теперь мы постоянно делаем их на заказ».

Производители из Честерфилда, Дербишир, также заявили, что с февраля продали около 400 украинских флагов, поскольку люди вывешивают их возле своих домов, магазинов и на центральных улицах. При этом самыми крупными и постоянными покупателями являются административные учреждения и отели.

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В феврале и марте канадская компания World of Maps создала и продала 155 украинских флагов, что является самым большим количеством флагов одной страны, которое они когда-либо продавали, за исключением флагов Канады в День Канады.

«Количество флагов, проданных за последние два месяца, намного превысило обычное количество в 10 раз. Они являются мощными символами самой страны. Просто иметь флаг Украины — это уже о многом говорит», — рассказал Грин Томс, собственник компании World of Maps.

Высокий спрос на украинские флаги — источник гордости и грусти и для производителей флагов Ньюфаундленда, Португалия. За первую неделю вторжения России компания Windco Flags продала около 50 украинских флагов, после чего заказов появилось еще больше. Первыми флаги купили административные учреждения региона, однако вскоре их начали искать директора школ, магазины, административные учреждения других провинций и обычные жители, которые хотят продемонстрировать свою поддержку.

Швея Донна Томас призналась в интервью CBC News, что изготовление флагов вызывает смешанные чувства: горе от того, через что проходит Украина, и гордость за поддержку, оказанную стране жителями Ньюфаундленда и Лабрадора.



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До начала полномасштабной войны в Украине американская компания Symonds Flags and Poles, которая базируется в Ирвинге, Техас, никогда не производила украинские флаги. Но по мере того, как разворачивались события в Украине, компания почувствовала необходимость в производстве сине-желтых флагов.

«Следующее, что вам стоит знать, они исчезают с полок, — рассказала Кристина Фаррелл, менеджер по продажам. — Сейчас мы продаем больше флагов Украины, чем флагов Техаса».

Среди потока заказов было много запросов от местных автосалонов, которые начали вывешивать самые большие флаги вдоль шоссе Северного Техаса. Также флаги пользуются популярностью и у обычных людей, которые хотят продемонстрировать поддержку украинским беженцам:

«Мы подумали, что это будет отличный способ помочь и облегчить их бремя, а также дать им понять, что американцы думают о них и молятся за них», — сказал Брюс Максвелл, один из покупателей.

Symonds Flags and Poles, как и многие другие производители, жертвует все доходы от флагов на гуманитарную помощь Украине.

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