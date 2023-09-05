Другий в мережі. І точно не останній!

Є речі, які завжди на часі. Турбота про себе — одна з таких. У періоди ментальної та емоційної напруги (те, через що сьогодні проходить кожен українець) контакт із тілом рятує, знімає стрес, відновлює після травм та надає сил. Тисячі наукових досліджень говорять про важливість спорту та активного способу життя задля фізичного та психологічного здоров’я людини. Цю тезу підтримує і група ізраїльських та українських інвесторів, що понад 10 років працює у сфері розвитку нерухомості, ІТ та ритейлу, не тільки не заморозила свій фітнес-бізнес у Києві, а й активно працює над масштабуванням. Так початок осені ознаменується відкриттям другого фітнес-клубу мережі EnerGym — цього разу у ТРЦ Avenir Plaza в Бучі.

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Фото: фитнес-клуб EnerGym

Рішення про розширення мережі



Перший клуб EnerGym відкрився у Києві в ТОЦ Silver Breeze ще 9 років тому і одразу зайняв окрему нішу серед багатофункціональних спортивних комплексів для всієї родини. У стратегії не було швидкої експансії та розвитку мережі, натомість максимальна увага приділялася високому сервісу та наповненню продукту — мальовнича локація із панорамним видом на Дніпро та правий берег міста, що відкривається з усіх основних тренувальних зон, спортивне обладнання найкращих світових виробників, великий спортивний басейн та два басейни для дітей, власна потужна школа тренерів. Після реновації флагманського клубу та зміцнення його позицій як одного з найкращих мультифункціональних спортпросторів Києва рішення про розширення мережі залишалося тільки питанням часу. До початку пандемії та повномасштабного вторгнення були законтрактовані ще дві локації майбутніх клубів у Києві та почалися інвестиції в проєкт у Бучі.



Фото: фитнес-клуб EnerGym

Вплив повномасштабної війни на бізнес-процеси



«Напевно, як і більшість українців, ми не могли уявити всієї підступності та жорстокості сусідньої держави й того, що вона наважиться на вторгнення таким варварським способом. Ми вели активну роботу над проєктом другого клубу в Бучі та 16 лютого 2022 року відкрили попередній продаж клубних карток. Звісно, 24 лютого всі роботи припинилися, і ми одразу вийшли з комунікацією про повернення коштів тим, хто встиг придбати карти. За ці більш ніж півтора року українці приголомшили весь світ своєю наснагою, впевненістю та оптимізмом. Тільки-но уявіть: навіть після трагедії, яку пережили мешканці Київщини, половина клієнтів вирішила чекати на відкриття нашого клубу», — розповідає Олексій Волков, СЕО EnerGym.



Фото: фитнес-клуб EnerGym

На щастя, обидва клуби не постраждали фізично. Переважна більшість команди залишилася і повернулася до активної роботи в Києві вже 18 квітня. На території підземного паркінгу було створено укриття для малюків та співробітників, навіть обладнано невелику тренувальну зону, аби клієнти могли продовжити своє заняття в безпечному місці під час повітряних тривог. Частина тренерів стали на захист країни, а керівництво долучилося до волонтерських ініціатив: активно закуповує обладнання для захисників, автомобілі «швидких» та засоби захисту.



Період блекаутів EnerGym теж пережив стійко — спочатку при ліхтарях, а згодом вже на генераторах. У найскладніші дні клієнти приходили в клуб працювати, заряджати пристрої, користуватися гарячою водою і, головне, бути серед своїх.



Фото: фитнес-клуб EnerGym

Важливість відкриття EnerGym у Бучі



Звісно, в новому EnerGym використані ті самі підходи та здобутки, що і у флагманському в Києві. Однак інвестори вбачають велику цінність у відкритті першого клубу подібного формату на Київщині, зокрема в агломерації Бучі, Ірпеня та Гостомеля, оскільки це створить базу для відновлення фізичного та психологічного здоров’я мешканців громади, а також стане символом відбудови держави.



«Інвестори жодного дня не піддавалися сумнівам щодо відкриття клубу в Бучі, тим паче після повного звільнення Київщини. Ізраїльське коріння, сміливість та світогляд, загартований до реалій війни, навпаки, запевняли у тому, наскільки правильними є інвестиції саме у спортивні потужності в Україні».



Фото: фитнес-клуб EnerGym

Новий EnerGym — це 3 500 квадратних метрів інноваційного фітнес-простору



Серед послуг клубу:



найбільша аквазона в Бучі з трьома басейнами, що задовольнять потреби всіх вікових груп: спортивний басейн для дорослих ( 25×15 м), басейн для старших діток ( 15×5 м) та окремий басейн для малюків ( 5x4 м);

Фото: фитнес-клуб EnerGym

Фото: фитнес-клуб EnerGym

велика інноваційна тренажерна зала площею в 800 м² та обладнанням всесвітньо відомого бренду Technogym;

Фото: фитнес-клуб EnerGym

студії групових занять : Reaxing ( нейроактивні тренування) і Mind&Body ( йога, стретчинг, пілатес, fly yoga), де можна брати участь у понад 60 різних класах щотижня;

Фото: фитнес-клуб EnerGym

професійний бійцівський клуб з рингом та різними напрямками єдиноборств;

Фото: фитнес-клуб EnerGym

дитячий клуб EnerKid з ігровими, тренувальними та навчальними зонами під наглядом професійних педагогів, мінісадок, артмайстерня і табір для старших дітей у період канікул;

Фото: фитнес-клуб EnerGym

банний комплекс із фінською сауною, хамамом та джакузі;

лоббі та зона відпочинку.

Фото: фитнес-клуб EnerGym

Особливість клубів EnerGym



Серед основних «фішок» мережі:



мультифункціональність та інноваційний підхід , які не тільки не віддаляють від клієнта, а навпаки, допомагають зрозуміти його та надати ще кращий сервіс;

персоналізація, адже тут « ведуть» клієнта від його потреби та стану здоров’я до бажаного результату;

сімейний формат клубу передбачає величезний вибір дозвілля і тренувань для дорослих, підлітків, малюків, майбутніх мам та людей похилого віку, тож вік клієнтів EnerGym — від кількох тижнів до майже 90 років ( і це тільки поки що!);

стратегія сталого розвитку та екоініціативи: від нагрівання води за допомогою сонячної енергії (завдяки встановленій на даху потужній геліосистемі), максимального використання сонячного світла, скорочення споживання пластику до просвітницької складової серед персоналу та клієнтів (тематичних екоекскурсій в дитячому таборі чи виготовлення артоб'єктів зі вторсировини).



потужне community: уже з перших візитів клієнт відчуває силу спільноти EnerGym. Сюди приходять з друзями, родичами, колегами, адже атмосфера клубу та сервіси сприяють спілкуванню та обміну енергією.



Незважаючи на справді преміальне наповнення продукту та сервіс, мережа дотримується середньої цінової політики, адже стратегічно вбачає в цьому надважливу місію — популяризацію якісного фітнесу в Україні.



Інноваційні технології в спортклубах EnerGym



Новітні технології супроводжують клієнтів EnerGym на всьому їхньому шляху: від сервісної частини з моменту входу в клуб із розпізнаванням через Face ID, диджиталізованою системою керування всіма послугами за допомогою мобільного застосунку та персональних електронних браслетів до технологій, інтегрованих у сам тренувальний процес.



Чекап на спеціалізованому обладнанні InBody та TRX Maps надає широку картину стану тіла та допомагає скласти персоналізовану програму тренувань.



Інноваційний комплекс нейроактивних тренувань Reaxing став першим в Україні саме в клубі EnerGym. Мультифункціональна станція Syngry 360 дозволяє з мінімальним обладнанням проводити сотні різних вправ та урізноманітнити будь-який тренувальний процес.



Фото: фитнес-клуб EnerGym

У всіх зонах клубу розміщені зручні тач-панелі, на яких гості можуть бачити відеопрезентацію конкретних класів занять, розклад та інформацію про тренерів. З метою постійного вдосконалення команда EnerGym створює внутрішній центр експертизи та технологій, який обумовить безперервність цього процесу, включаючи інтеграцію елементів штучного інтелекту та поглиблення персоналізації тренувального процесу.



Соціальна відповідальність бізнесу



EnerGym сьогодні приділяє значну увагу здоров’ю та розвитку своїх працівників: кожен співробітник має можливість безкоштовно користуватися всіма спортивними та рекреаційними ресурсами клубів. З огляду на значну потребу в створенні потужної реабілітаційної бази всередині країни керівництво клубу вже зараз створює окремий підрозділ, який займатиметься спеціалізованою спортивною реабілітацією, закуповує обладнання та навчає персонал. Одними з перших на реабілітаційні програми планують запросити українських захисників з їхніми родинами.



Що далі?



Відкриття другого EnerGym — це тільки початок. Ізраїльська група інвесторів планує подальший розвиток у різних форматах спорту й найближчим часом анонсує відкриття ще двох інноваційних клубів.



«У відбудові України ми, перш за все, керуємося загальнолюдськими (принциповими для нас) цілями. При цьому розглядаємо цей майданчик як перспективний з точки зору бізнесу. Україна має величезний потенціал, адже в європейських країнах активно займаються спортом до 40% населення, тоді як у нас це 6−8%», — зазначає Олексій Волков.

