Уже больше года мы вынуждены испытывать ежедневный стресс, который, конечно, негативно влияет на здоровье. Кроме того, что война несет разрушения и боль, нервное напряжение, которое сопровождает обычный просмотр ленты новостей, оставляет свой след на ментальном здоровье. Мы не будем приводить сейчас примеры, чем грозит стресс и как работает психосоматика, поговорим о другом.

Все мы знаем, что привычки очень меняют нас. Поэтому для начала разберемся, какие существуют.

FOMO чи JOMO?

Итак, кто ты? Как себя чувствуешь и к чему ты привык? Из чего состоит твой обычный день и как то, что ты делаешь, влияет на качество жизни?

Видео дня

Ты, наверное, знаешь, что ежедневное залипание на новостях наносит вред организму? Как оказалось, такая зависимость имеет название, это явление изучают и пытаются помочь тем, кто испытывает в этом потребность.

FOMO (Fear Of Missing Out) — страх упустить что-то важное. Например, важную новость, обсуждение события в соцсетях, модную вечеринку, популярную конференцию и т. п. Паника оказаться вне событий и навязчивые мысли по этому поводу могут вызвать сильный стресс. Если ты не выпускаешь смартфон из рук, поздравляем, это FOMO.

JOMO — полная тому противоположность. Сокращенное от «Joy Of Missing Out» — это понятие сформировало целую философию, которая призывает наслаждаться отсутствием в жизни вещей, событий или действий, которые большинству из нас кажутся обязательными. Например, отсутствие интернета или соцсетей.

JOMO утверждает, что можно получать удовольствие от того, чего ты НЕ делаешь, концентрируясь на текущем моменте и ценя свое время и энергию. Термин был введен в 2017-м году в ответ на прогрессирующую зависимость людей от технологий. В повседневной жизни это помогает уменьшить зависимость от гаджетов и снизить стресс, связанный с постоянной необходимостью быть «в курсе» всего. А в работе такой подход помогает сосредоточиться на важном.

JOMO пропагандируют Apple, Google и Airbnb. Гаджеты от Apple имеют функцию «Не беспокоить», которая позволяет отключаться от сообщений. Google имеет функцию «Цифровое благополучие», которая помогает контролировать время пользования устройствами. Сервис Airbnb также поддерживает JOMO, поощряя пользователей проводить время офлайн и наслаждаться им.

Фото: ulis.ua

Что JOMO дает жителю города?

Она поможет тебе:

Соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Проводить время с близкими и друзьями.

Найти время для своих интересов и хобби.

Улучшить здоровье и физическую форму.

Повысить эффективность в работе.

Улучшить настроение и снять стресс.

Итак, как сэкономить время и разнообразить свою жизнь?

Определи интересы и хобби, от которых получаешь удовольствие, и уделяй этому больше времени.

Пересмотри свои цели и приоритеты, чтобы сосредоточиться на действительно важном.

Составь расписание. Это поможет управлять своим временем.

Избегай перегрузки на работе. Оптимизируй свое время и делегируй задачи. Используй мобильные приложения для планирования и экономии времени, которые помогут принять философию JOMO: «AppBlock», «Forest», «Focus To-Do», «One sec», «Offtime» и другие. Их очень много, и можно выбрать на свой вкус.

Делай перерывы на отдых. Это повышает производительность и эффективность.

Кто последователи JOMO?

Например, Билл Гейтс после ухода из компании начал уделять больше времени своим интересам, чтению и занятию спортом. Опра Уинфри признала, что находит радость в простых вещах, чтении книг и прогулках на природе. А Ричард Брэнсон призывает своих сотрудников и бизнес-партнеров находить время для себя и своих увлечений, чтобы достичь баланса в жизни.

JOMO особенно популярна в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Западной Европе среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Это те, кто активно использует соцсети и технологии, работает в сфере IT, маркетинга, рекламы и других профессий, связанных с этим. Ее последователи проводят время с семьей, друзьями, погружаются в хобби, читают книги и гуляют на свежем воздухе, занимаются спортом, посещают культурные мероприятия, путешествуют, любят спа, массажи и просто расслабляться в тишине.

Фото: ulis.ua

А что в Украине?

В Украине философия только набирает обороты. Ярким тому примером является УЛИС — проект, который задуман и создан именно по философии JOMO.

Это загородный комплекс для отдыха, где цифровой детокс просто основа основ. Здесь ты даже не вспомнишь о том, что надо поглядывать на смартфон. УЛИС имеет все, о чем мечтает перегруженный событиями и информацией житель мегаполиса. Здесь легко остановить поток мыслей и остаться один на один с невероятной тишиной, погрузившись в природу.

Размещение гостей максимально продумано — дома расположены так, что гости не докучают друг другу. Даже персонал комплекса не будет мешать тебе, потому что действует круглосуточный бесконтактный сервис. Просто сканируй QR-коды, и ты сможешь заказать себе что-то вкусненькое, дополнительные дрова в камин, или выбрать блюдо из ресторанного меню и сам забрать его. УЛИС является настоящим воплощением мечты об уюте и спокойствии. Здесь ты будешь просыпаться под пение птиц, смаковать чашечку кофе на свежем воздухе, гулять по лесу, дышать невероятными ароматами и наслаждаться красотой.

Фото: ulis.ua

Созерцай, отдыхай и помни, что покой и отдых не только снижают тревогу, улучшают сон, но и помогают снять напряжение мышц, нормализовать кровообращение и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому рецепт есть — УЛИС!

Кстати, УЛИС pet-friendly. Поэтому своего питомца можно взять с собой и также приучать его к JOMO.

Говорят, что за 21 день можно привыкнуть к чему-то или от чего-то отвыкнуть. И это не просто три недели ничегонеделания, нужно выполнять определенное действие. Поэтому, чтобы избавиться от стресса, начни давать своим гаджетам отпуск. Ты откажешься от лишних задач и обязательств, найдешь время для хобби, спорта и просто отдыха. Почувствуешь легендарное «здесь и сейчас» и будешь ценить это.

УЛИС находится в селе Дудки Киевской области. Чтобы забронировать дом, жми здесь https://ulis.ua/.