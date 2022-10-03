Международная контент-платформа Depositphotos и украинский бренд FINCH, известный выпуском первой в мире иммерсивной коллекции AR одежды с 3D-анимацией, создали лимитированную серию футболок с авторским принтом Жанны Еникеевой.

Фото: Finch

Футболки появились в рамках проекта «Возрождение» от Depositphotos, META HISTORY и МКИП. Этот проект призван рассказать об украинском культурном наследии и историях современных украинских художников, а также собрать средства на восстановление разрушенных культурных памятников и вернуть миллионам людей ощущение дома.

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«Моя иллюстрация о свободе, мире и смелости оставаться собой. Я изобразила людей, одетых в разноцветную одежду — все они разные, но отважные для того, чтобы быть свободными, быть собой и принимать себя. Они держат флаг как символ гордости украинцев — в нашей стране мы счастливы и гордимся нашей нацией. Я согласилась присоединиться к этому проекту, потому что верю, что борьба в креативном поле также важна и любой вклад способен приблизить нашу победу», — говорит автор иллюстрации Жанна Еникеева.

Фото: Finch

Коллекция лимитирована: создано всего 20 футболок. Так, 30% стоимости каждого изделия FINCH передаст на специальный счет Министерства для сбора средств на восстановление разрушенных культурных объектов. Цена одной футболки — 62 евро.

«Бренд FINCH известен своими коллаборациями с художниками разных направлений и техник. Нам нравится интегрировать произведения искусства в наши формы, а этот проект был для нас одним из самых интересных и сложных. Для того чтобы работа Жанны визуально заполняла всю футболку, цвета были максимально приближены к оригиналу и сохранялись после стирки, а главное, чтобы наши портнихи собрали все это легко и в срок, нам понадобились инженерные расчеты, адаптации и тестирования. Это наш первый опыт в этой технологии, и мы очень довольны результатом, поэтому решили, что будем и дальше работать с полной запринтовкой изделий», — комментирует соучредитель FINCH Екатерина Бякова.

Проект «Возрождение» был презентован в конце августа. Чтобы собрать средства для восстановления культурных объектов, команда Depositphotos сотрудничала с семью независимыми украинскими художниками. В этой коллаборации было создано 38 уникальных благотворительных NFT-произведений, доступных для многократного приобретения в музее META HISTORY. Все собранные средства будут перечислены на криптокошелек Министерства культуры и информационной политики Украины.

Фото: Finch

«Поскольку значительная часть нашей команды — украинцы, для нас было важно продолжать рассказывать миру о войне. В проекте мы делаем это через визуальное искусство и личные истории украинского креативного сообщества. Коллаборация с FINCH и Жанной Еникеевой — это не просто мерч. Это независимая творческая работа, цель которой — поддержка культуры Украины и веры украинцев в восстановление. Иллюстрация с использованием мощных национальных символов и покрой призваны привлечь внимание не только к самой одежде, но и к теме возрождения и восстановления», — поделилась Тати Тимошенко, креативный директор Depositphotos.

Depositphotos — это международная контент-платформа с библиотекой более 230 миллионов стоковых фотографий, видео, векторов и аудиотреков. Сообщество Depositphotos объединяет 100 000 авторов, чьи работы помогают клиентам из 192 стран мира визуализировать свои идеи. Компания имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также офисы в Киеве, Милане и Лимассоле.

FINCH — это украинский бренд дизайнерской одежды, основанный в 2013 году семейной парой. FINCH признан лучшим молодым брендом в 2015 году (премия VOGUE UA) и лучшим инноватором в моде 2021 года (Best Fashion Awards от UFW). С 2019 года FINCH оцифровывает коллекции и экспериментирует с дополненной реальностью. Кроме живых и полуцифровых показов, FINCH разрабатывает дизайны для компаний и выпускает фирменный мерчандайз.