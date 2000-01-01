10 лучших фильмов Независимой Украины по версии читателей NV
Накануне Дня Независимости Украины NV спросил своих читателей, какие фильмы, песни и книги, вышедшие на протяжении 32 лет Независимости Украины, они считают лучшими. Рассказываем о результатах.
Настоящий бум интереса к украинскому кино начался в 2014 году, поэтому неудивительно, что все фильмы из этого списка вышли в 2014 году или после. Возглавила рейтинг одна из самых болезненных картин для нашего народа о доблести защитников Донецкого аэропорта. Закрывает список свежий хит 2023 года, который стал самым кассовым украинским фильмом с начала Независимости Украины, а сейчас идет в мировом прокате.
Масштабная военная драма возвращает зрителей в начало российско-украинской войны, к бою за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня. «Люди выдержали — не выдержал бетон» — именно так описывают героический эпизод в истории войны Украины за свою государственность и территорию. Прототипами героев фильма стали настоящие защитники аэропорта, которых благодаря их стойкости, стали называть Киборгами.
2
Мої думки тихі
Трагикомедия, 2019 Режиссер: Антонио Лукич, сценаристы: Антонио Лукич, Валерия Кальченко
Дебютная полнометражная картина Антонио Лукича вызвала бурные обсуждения в украинском обществе. В 2020 году картина установила рекорд по продолжительности пребывания в прокате. Картина поднимает проблему отношений матери и сына, а также завораживает закарпатским колоритом и юмором. История совместного путешествия главного героя Вадима и его матери-таксистки, роль которой исполняет непревзойденная Ирма Витовская, нашла отклик в сердцах украинцев.
Мощная историческая драма, события которой происходят в Харькове и Харьковской области в 1932–33 годах. Лозунг фильма: «Закрой глаза — смотри сердцем». Лента рассказывает сразу о нескольких трагических страницах истории Украины во время порабощения советским режимом: уничтожении движения украинских кобзарей, Голодоморе и принудительной коллективизации. Фильм был выдвинут от Украины на соискание премии Оскар, но не попал в короткий список. Однако картина со Станиславом Бокланом в главной роли очень понравилась украинцам.
4
Люксембург, Люксембург
Трагикомедия, 2022 Режиссер и сценарист: Антонио Лукич
Благодаря успеху первой картины Лукича зрители с энтузиазмом отреагировали на выход второй картины. В новом фильме режиссер снова исследует тему отцов и детей, приправляя довольно грустную историю фирменным юмором. Теперь главными героями стали братья-близнецы, которые отправляются в Люксембург на поиски родного отца, бросившего их еще в детстве. Изюминка фильма — исполнители главных ролей Рамил и Амил Насировы, участники группы Курган и Agregat, а также отборный суржик в речи персонажей.
5
Памфір
Драма, 2022 год Режиссер и сценарист: Дмитрий Сухолиткий-Собчук
Украинскую драму с загадочным названием Памфир, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале, кинокритики назвали «одним из важнейших художественных высказываний о нынешней Украине — о несокрушимом духе и жажде жизни», а британское издание The Guardian включило ленту в список лучших фильмов 2023 года. Фильм рассказывает о бывшем контрабандисте по прозвищу Памфир, который возвращается с заработков в родное село, чтобы жить честно и воспитывать сына. Однако избавиться от прошлого оказывается не так легко. Колорита фильму добавляет закарпатский диалект героев.
6
Плем'я
Драма, 2014 Режиссер и сценарист: Мирослав Слабошпицкий
Один из самых титулованных украинских фильмов времен Независимости (более 40 наград, в том числе три награды Каннского кинофестиваля). В 2020 году Племя попало едва ли не во все списки лучших фильмов десятилетия от авторитетных мировых СМИ. Однако фильм получил неоднозначные реакции украинского общества за натуралистичность сцен и шокирующую тему. Это первая в мире картина, снятая без единого слова и исключительно на украинском жестовом языке. Это история парня Сергея, который прибывает в интернат для глухих, где вступает в криминальную группировку и влюбляется.
7
Спіймати Кайдаша (мини-сериал)
Драма, трагикомедия, 2020 Режиссер: Александр Тименко, сценаристка: Наталья Ворожбит
Один из самых успешных и самых обсуждаемых украинских сериалов производства телеканала СТБ. Основой сюжета стала знаменитая повесть Ивана Нечуя-Левицкого Кайдашева сім’я. Однако авторы фильма перенесли события в 2005–2014 годы, а также добавили несколько сюжетных линий. Извечные проблемы в отношениях родителей и детей дополнили раздор и различия в отношении украинцев к Революции Достоинства и войне на Донбассе. Несмотря на огромный успех сериала, сценаристка отказалась от создания следующего сезона, хотя финал остался открытым.
8
Захар Беркут
Исторический экшн, 2019 Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн, сценарист Ричард Ронат, Ярослав Войцешек
Захар Беркут — это попытка создать масштабный исторический экшн по одноименной повести Ивана Франко, одновременно сделав его понятным для западного зрителя. Поэтому к работе над фильмом был привлечен американский режиссер Джон Винн, а к актерской работе американские актеры: звезда Терминатора Роберт Патрик, Томми Флэнаган, который сыграл главного злодея — Тугара Вовка и другие. События разворачиваются в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой, сметая все на своем пути, добралась до Карпатских гор.
Дебютная полнометражная картина крымского татарина Наримана Алиева, премьера которой состоялась в конкурсной программе Особый взгляд Каннского кинофестиваля, на весь мир подняла вопрос изгнания Россией коренного народа Крыма с оккупированного полуострова. Главный герой фильма Мустафа, роль которого сыграл Ахтем Сеитаблаев, и его младший сын пытаются доставить тело старшего сына, который погиб, защищая Украину на Донбассе, в Крым. Они хотят похоронить его на земле предков.
10
Мавка. Лісова пісня
Анимационный фильм, 2023 Режиссер: Александра Рубан, Олег Маламуж, сценарист: Ярослав Войцешек
Полнометражная анимация Мавка. Лісова пісня стала самым кассовым проектом независимой Украины. После успеха в украинском прокате, который продолжается до сих пор, фильм путешествует по миру, существенно расширив географию показа украинского кино. В основе — драма-феерия Леси Украинки Лісова пісня, однако в руках сценаристов история получила совсем другие сюжетные линии, проблематику и интерпретацию.