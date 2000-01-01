10 лучших фильмов Независимой Украины по версии читателей NV

1 Кіборги Военная драма, 2017

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, сценаристка: Наталья Ворожбит Масштабная военная драма возвращает зрителей в начало российско-украинской войны, к бою за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня. «Люди выдержали — не выдержал бетон» — именно так описывают героический эпизод в истории войны Украины за свою государственность и территорию. Прототипами героев фильма стали настоящие защитники аэропорта, которых благодаря их стойкости, стали называть Киборгами.

2 Мої думки тихі Трагикомедия, 2019

Режиссер: Антонио Лукич, сценаристы: Антонио Лукич, Валерия Кальченко Дебютная полнометражная картина Антонио Лукича вызвала бурные обсуждения в украинском обществе. В 2020 году картина установила рекорд по продолжительности пребывания в прокате. Картина поднимает проблему отношений матери и сына, а также завораживает закарпатским колоритом и юмором. История совместного путешествия главного героя Вадима и его матери-таксистки, роль которой исполняет непревзойденная Ирма Витовская, нашла отклик в сердцах украинцев.

3 Поводир Историческая драма, 2014

Режиссер: Олесь Санин, сценаристы: Олесь Санин, Ирен Роздобудько, Александр Ирванец Мощная историческая драма, события которой происходят в Харькове и Харьковской области в 1932–33 годах. Лозунг фильма: «Закрой глаза — смотри сердцем». Лента рассказывает сразу о нескольких трагических страницах истории Украины во время порабощения советским режимом: уничтожении движения украинских кобзарей, Голодоморе и принудительной коллективизации. Фильм был выдвинут от Украины на соискание премии Оскар, но не попал в короткий список. Однако картина со Станиславом Бокланом в главной роли очень понравилась украинцам.

4 Люксембург, Люксембург Трагикомедия, 2022

Режиссер и сценарист: Антонио Лукич Благодаря успеху первой картины Лукича зрители с энтузиазмом отреагировали на выход второй картины. В новом фильме режиссер снова исследует тему отцов и детей, приправляя довольно грустную историю фирменным юмором. Теперь главными героями стали братья-близнецы, которые отправляются в Люксембург на поиски родного отца, бросившего их еще в детстве. Изюминка фильма — исполнители главных ролей Рамил и Амил Насировы, участники группы Курган и Agregat, а также отборный суржик в речи персонажей.

5 Памфір Драма, 2022 год

Режиссер и сценарист: Дмитрий Сухолиткий-Собчук Украинскую драму с загадочным названием Памфир, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале, кинокритики назвали «одним из важнейших художественных высказываний о нынешней Украине — о несокрушимом духе и жажде жизни», а британское издание The Guardian включило ленту в список лучших фильмов 2023 года. Фильм рассказывает о бывшем контрабандисте по прозвищу Памфир, который возвращается с заработков в родное село, чтобы жить честно и воспитывать сына. Однако избавиться от прошлого оказывается не так легко. Колорита фильму добавляет закарпатский диалект героев.

6 Плем'я Драма, 2014

Режиссер и сценарист: Мирослав Слабошпицкий Один из самых титулованных украинских фильмов времен Независимости (более 40 наград, в том числе три награды Каннского кинофестиваля). В 2020 году Племя попало едва ли не во все списки лучших фильмов десятилетия от авторитетных мировых СМИ. Однако фильм получил неоднозначные реакции украинского общества за натуралистичность сцен и шокирующую тему. Это первая в мире картина, снятая без единого слова и исключительно на украинском жестовом языке. Это история парня Сергея, который прибывает в интернат для глухих, где вступает в криминальную группировку и влюбляется.

7 Спіймати Кайдаша (мини-сериал) Драма, трагикомедия, 2020

Режиссер: Александр Тименко, сценаристка: Наталья Ворожбит Один из самых успешных и самых обсуждаемых украинских сериалов производства телеканала СТБ. Основой сюжета стала знаменитая повесть Ивана Нечуя-Левицкого Кайдашева сім’я. Однако авторы фильма перенесли события в 2005–2014 годы, а также добавили несколько сюжетных линий. Извечные проблемы в отношениях родителей и детей дополнили раздор и различия в отношении украинцев к Революции Достоинства и войне на Донбассе. Несмотря на огромный успех сериала, сценаристка отказалась от создания следующего сезона, хотя финал остался открытым.

8 Захар Беркут Исторический экшн, 2019

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн, сценарист Ричард Ронат, Ярослав Войцешек Захар Беркут — это попытка создать масштабный исторический экшн по одноименной повести Ивана Франко, одновременно сделав его понятным для западного зрителя. Поэтому к работе над фильмом был привлечен американский режиссер Джон Винн, а к актерской работе американские актеры: звезда Терминатора Роберт Патрик, Томми Флэнаган, который сыграл главного злодея — Тугара Вовка и другие. События разворачиваются в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой, сметая все на своем пути, добралась до Карпатских гор.

9 Додому Драма, 2019

Режиссер: Нариман Алиев, сценаристы: Нариман Алиев, Марыся Никитюк Дебютная полнометражная картина крымского татарина Наримана Алиева, премьера которой состоялась в конкурсной программе Особый взгляд Каннского кинофестиваля, на весь мир подняла вопрос изгнания Россией коренного народа Крыма с оккупированного полуострова. Главный герой фильма Мустафа, роль которого сыграл Ахтем Сеитаблаев, и его младший сын пытаются доставить тело старшего сына, который погиб, защищая Украину на Донбассе, в Крым. Они хотят похоронить его на земле предков.