От сезонных простуд до электронных рецептов: врачи «Телемедицины» консультируют пациентов онлайн, помогают выбрать лечение и даже сопровождают в сложных случаях. Как все работает и почему это может стать реальным спасением для украинцев — рассказывает директор Медицинского центра «УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» Ирина Турумкулова.

Доступно для каждого

Сервис онлайн-консультаций работает просто: пациент оставляет заявку на медицинской информационной системе apteka911.ua и выбирает удобный формат телеконсультации — телефонный звонок, чат в Viber или Telegram или видеосвязь.

«К нам может обратиться любой: и украинцы в Украине, и те, кто сейчас за рубежом. Даже иностранцы, которые находятся здесь. Достаточно лишь номера телефона», — пояснила Ирина Турумкулова.

Кто консультирует?

В команду входят семейные врачи, терапевт, педиатр и дерматовенеролог. Это позволяет охватывать широкий спектр обращений — от острых простудных заболеваний до дерматологических проблем.

С чем обращаются чаще всего?

Чаще всего пациенты обращаются из-за сезонных заболеваний. Врачи советуют не медлить и консультироваться уже с первых симптомов.

Популярным направлением является также получение е-рецептов по программе "Доступні ліки« — прежде всего для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Часто просят помочь с проблемами желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, кожи.

При необходимости врач может попросить фото или результаты анализов, чтобы предоставить более точные рекомендации, или же направить на очный осмотр.

Важные советы для пациентов

По словам Ирины Турумкуловой, самая большая ошибка пациентов во время онлайн консультаций — пассивность.

«Врачу нужно собрать полный анамнез, поэтому важно честно и подробно отвечать на вопросы, предоставлять фото и документы, если они есть. Иначе консультация не будет настолько эффективной. Конечно, помощь будет оказана: врач распишет рекомендации, в соответствии с данными. И все же стоит активно привлекаться к разговору с врачом», — отметила директор Медицинского центра « УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ».

Быстро и конфиденциально

Сервис работает ежедневно с 7:00 до 24:00. В чате врач отвечает практически мгновенно, а видеоконсультацию обычно можно получить уже через час после заявки. Вся информация хранится только в личном электронном кабинете пациента.

Фото: Аптека 9-1-1:

Помощь там, где в ней больше всего нуждаются

Особую роль онлайн-консультации играют для жителей прифронтовых территорий и людей с ограниченной возможностью посещать больницу.

«Приоритет телемедицины — для людей, которые проживают достаточно далеко от медицинского учреждения. Или же есть ограничения передвижения по состоянию здоровья или иной причине. Такие пациенты имеют возможность получить консультацию врача в любое время. Даже в неотложных случаях мы можем сориентировать человека, как правильно действовать до приезда скорой. Это тоже помощь», — подчеркнула Ирина Турумкулова.

В чем преимущества Телемедицины на медицинской информационной системе (МИС) apteka911.ua?

обратиться можно без декларации и направления;

врачи отвечают быстро;

никаких скрытых платежей — услуга бесплатная;

консультации проводят высококвалифицированные специалисты — врачи лицензированного учреждения здравоохранения;

сервис работает с 2018 года и имеет высокое доверие пациентов.

«Нам особенно приятно, когда пациенты возвращаются с благодарностью, потому что получили результат лечения — быстрее выздоровели или смогли вовремя получить лекарства», — поделилась Ирина Турумкулова.

Онлайн-консультации — это современный и удобный инструмент заботы о здоровье. И главное — бесплатный для каждого.

«Лучше обратиться к врачу онлайн, чем заниматься самолечением. Ведь даже несколько простых советов от специалиста могут уберечь от серьезных проблем», — подытожила директор Медицинского центра « УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» Ирина Турумкулова.

***

Стоит отметить, что оказание медицинской помощи с применением телемедицины осуществляется с сохранением медицинской тайны и конфиденциальности, целостности медицинской информации о состоянии здоровья пациента, а также соблюдая требования Закона Украины «О защите персональных данных», норм этики и деонтологии оказания медицинской помощи.

Также принять решение о выписке рецепта по результатам дистанционного взаимодействия с пациентом остается исключительно за врачом. Все зависит от объема информации, которую медик получает от лица: данные о текущем состоянии здоровья и жалобы, сведения первичной учетной медицинской документации (к которой такой врач имеет доступ) исключительно в случае, если такое решение не будет противоречить отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом. Выписывание электронных рецептов на лекарственные средства осуществляется исключительно при условии предварительного консультирования и обследования пациента медицинским работником.

Для справки: