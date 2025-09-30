Телемедицина от Аптека 9−1−1: когда врач приходит в ваш дом онлайн
Аптека 9−1−1
От сезонных простуд до электронных рецептов: врачи «Телемедицины» консультируют пациентов онлайн, помогают выбрать лечение и даже сопровождают в сложных случаях. Как все работает и почему это может стать реальным спасением для украинцев — рассказывает директор Медицинского центра «УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» Ирина Турумкулова.
Доступно для каждого
Сервис онлайн-консультаций работает просто: пациент оставляет заявку на медицинской информационной системе apteka911.ua и выбирает удобный формат телеконсультации — телефонный звонок, чат в Viber или Telegram или видеосвязь.
Кто консультирует?
В команду входят семейные врачи, терапевт, педиатр и дерматовенеролог. Это позволяет охватывать широкий спектр обращений — от острых простудных заболеваний до дерматологических проблем.
С чем обращаются чаще всего?
Чаще всего пациенты обращаются из-за сезонных заболеваний. Врачи советуют не медлить и консультироваться уже с первых симптомов.
Популярным направлением является также получение е-рецептов по программе "Доступні ліки« — прежде всего для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Часто просят помочь с проблемами желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, кожи.
При необходимости врач может попросить фото или результаты анализов, чтобы предоставить более точные рекомендации, или же направить на очный осмотр.
Важные советы для пациентов
По словам Ирины Турумкуловой, самая большая ошибка пациентов во время онлайн консультаций — пассивность.
Быстро и конфиденциально
Сервис работает ежедневно с 7:00 до 24:00. В чате врач отвечает практически мгновенно, а видеоконсультацию обычно можно получить уже через час после заявки. Вся информация хранится только в личном электронном кабинете пациента.
Помощь там, где в ней больше всего нуждаются
Особую роль онлайн-консультации играют для жителей прифронтовых территорий и людей с ограниченной возможностью посещать больницу.
В чем преимущества Телемедицины на медицинской информационной системе (МИС) apteka911.ua?
обратиться можно без декларации и направления;
врачи отвечают быстро;
никаких скрытых платежей — услуга бесплатная;
консультации проводят высококвалифицированные специалисты — врачи лицензированного учреждения здравоохранения;
сервис работает с 2018 года и имеет высокое доверие пациентов.
Онлайн-консультации — это современный и удобный инструмент заботы о здоровье. И главное — бесплатный для каждого.
***
Стоит отметить, что оказание медицинской помощи с применением телемедицины осуществляется с сохранением медицинской тайны и конфиденциальности, целостности медицинской информации о состоянии здоровья пациента, а также соблюдая требования Закона Украины «О защите персональных данных», норм этики и деонтологии оказания медицинской помощи.
Также принять решение о выписке рецепта по результатам дистанционного взаимодействия с пациентом остается исключительно за врачом. Все зависит от объема информации, которую медик получает от лица: данные о текущем состоянии здоровья и жалобы, сведения первичной учетной медицинской документации (к которой такой врач имеет доступ) исключительно в случае, если такое решение не будет противоречить отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом. Выписывание электронных рецептов на лекарственные средства осуществляется исключительно при условии предварительного консультирования и обследования пациента медицинским работником.
Для справки:
ООО «УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» — это зарегистрированный субъект хозяйствования, лицензиат в соответствии с Перечнем соискателей лицензий, по заявлениям которых принято решение о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от