Перед боем с Дюбуа. Александр Усик пришел на пресс-конференцию в эффектном пиджаке с крымскотатарской вышивкой

Александр Усик на пресс-конференции перед боем с Даниэлем Дюбуа (Фото:@пресс-служба)

Сегодня, 24 августа, во Вроцлаве состоялась традиционная встреча и пресс-конференция перед боем Алекснадра Усика и Даниэля Дюбуа, который состоится 26 августа. По случаю Дня Независимости Украины Усик надел вышитый пиджак от украинского бренда Damirli.

Пресс-конференция по случаю поединка в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа совпала с празднованием Дня Независимости Украины. На нее украинский боксер пришел в эффектном образе. Он надел вышитый пиджак, и в нем он вложил свою любовь к малой родине — Крыму, украинскому полуострову, временно оккупированному РФ.

Видео дня

Фото: @прессслужба

Образ для боксера создал украинский бренд мужской одежды Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой. Он состоит из удлиненного пиджака с воротником стойкой и льняных белых брюк и рубашки. Пиджак зеленого цвета расшит традиционным крымскотатарским орнаментом белого цвета.



Как отметили представители бренда цвета выбирал сам боксер. Ему важно было совместить в одежде белый и зеленый цвета и традиционную вышивку, характерную для Крыма.

NV будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя 26 августа.

В День Независимости президент Украины Владимир Зеленский также выбрал вышиванку, созданную брендом мужской одежды Damirli.