Сырье становится все более дефицитным, а проблема загрязнения окружающей среды все более острой. Российское вторжение в Украину вызвало не только социально-демографические изменения, но и экологические. Поэтому важно и в дальнейшем инициировать и приобщать украинцев к экосознательным акциям ради нашего благополучия и будущих поколений.

Каждый год благодаря правильной сортировке и переработке косметической упаковки можно избежать выбросов 1,6 миллиона тонн CO2, , что является эквивалентом выбросов 780 000 автомобилей и 25 миллиардов литров воды.

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Фото: L'Oréal Украина

Именно поэтому компания L’Oréal Украина запустила экосознательную инициативу «Сортируй красоту», которая имеет целью сформировать у украинцев базовые полезные привычки по сортировке упаковок после использования косметических средств.

«Сортируй красоту» — легкий в использовании гайд, который предоставляет практические указания по сортировке упаковок из пластика, стекла, бумаги, алюминия, других материалов, и информацию о том, как маркируются косметические упаковки, на примере продуктов L’Oréal Украина.





Ознакомиться подробнее с инициативой и посмотреть учебный гайд можно по ссылке.

Защита окружающей среды является важным приоритетом деятельности компании в рамках программы устойчивого развития «L’Oréal в интересах будущего».

По состоянию на конец 2022 года L’Oréal применяет в упаковке 78% вторично переработанного ПЭТ-пластика.

По состоянию на конец 2022 года L’Oréal перерабатывает 61% отходов, которые образуются на производственных объектах.

За 2021 год благодаря привлечению потребителей было отсортировано и направлено на утилизацию и переработку более 1400 кг упаковок косметических продуктов брендов L’Oréal Украина.

Фото: L'Oréal Украина

Компания применяет упаковки для косметических средств из переработанного и пригодного к переработке пластика, косметические тубы из FSC-сертифицированного картона, уменьшает вес и объем упаковок, содержание первичного пластика, запустила производство бутылок бренда Biotherm совместно с Carbios из 100% биологически переработанного пластика, а также систему для повторного наполнения ароматом флакона.

Фото: L'Oréal Украина

«Прежде всего мы ставим целью привлечь внимание к вопросу нерационального обращения с отходами и повышение уровня осведомленности потребителей относительно базовых правил сортировки косметических упаковок, приобретение полезной привычки. Поэтому сортировка — это первый сознательный шаг к уменьшению накопления отходов на свалках.

В 2021 году мы уже реализовали вместе с брендами L’Oréal Украина пункты сбора упаковок в точках продаж партнеров. Поэтому рады сообщить, что впоследствии в 2023 году, несмотря на войну, инициатива по сбору, досортировке и дальнейшей целевой утилизации и переработке косметических упаковок наших брендов будет возобновлена", — отмечает директор по коммуникациям L’Oréal Украина Екатерина Захараш.