Можно бесконечно говорить об искусстве сочетания сумок с обувью. Практика их точного соответствия по цвету считается устаревшей, но это не означает, что не осталось других способов их согласования в образе.

Несомненно, первое, о чем стоит позаботиться — покупка качественных женских туфель и сумок. Изделия из обеих категорий в огромном разнообразии представлены в fashion-маркете «Миратон». Именно в этом интернет-магазине вы можете приобрести оригинальные брендовые товары люксового качества по самым приятным ценам.

Видео дня

Удачно подобранная комбинация сумки и обуви гарантированно поднимает аутфит на новый уровень. Но прежде всего всегда нужно помнить о своем индивидуальном стиле, то есть о вашем характерном образе или личном заявлении, когда речь идет о внешности. Другими факторами являются событие, которое вы посещаете, сезон года и время суток.

Что необходимо учитывать

Подбор цвета

Несмотря на то, что эпоха идентичных сочетаний цветов в аксессуарах и обуви прошла, тем не менее, между ними должен присутствовать референс. Перекликание расцветок сумок и обуви — лучший способ получить элегантный классический образ. Руководствуйтесь этими же соображениями при сочетании узоров, но убедитесь, что вы придерживаетесь единой палитры. Это простая практика, которую вы сможете освоить, даже если считаете себя новичком в вопросах, связанных с модой.

Сопоставление материалов

Несмотря на то, что этот шаг неочевиден, он не менее важен. Скажем, вы планируете обуть ботинки из нубука; в этом случае вам стоит подобрать сумку с похожей бархатистой фактурой — замшевую или велюровую. Это касается кожи, меха, кружева, наплака и любых других материалов.

Выбор одного акцента

Эффектная деталь — один из самых простых способов сделать наряд завершенным и целостным. Вы можете получить неповторимый образ, надев стильную обувь с ярким декором или броскую сумку. Но следите за тем, чтобы они не «перекрикивали» друг друга. Избегайте использования слишком большого количества акцентных вещей, так как они могут выглядеть несогласованными и беспорядочными. Самый простой выход — надеть нейтральную пару обуви, если вы носите оригинальную сумку, и наоборот.

Фото: Miraton

Использование близких палитр

Еще один важный совет — придерживаться единой цветовой палитры для всего образа. В большинстве случаев выбор одного цвета, но с разными подтонами, дает потрясающие результаты.

Чего не стоит делать

Не используйте одинаковый оттенок повсюду

Не рекомендуется использовать один и тот же оттенок во всем выбранном наряде. Так может создаться впечатление, что все, что вы носите, сшито из одной ткани. Но, как упоминалось ранее, можно сочетать несколько близких оттенков и при этом получить классический вид. Кроме того, вы можете выбрать приглушенные или базовые цвета, такие как белый и черный, бежевый и серый, которые будут отлично смотреться в любых вариациях.

Избегайте очевидных решений

Это может дать результат, противоположный тому, чего вы пытаетесь достичь. Вместо этого сочетайте узор с блочным цветом и старайтесь не носить разные интерпретации одного рисунка. Например, если вы решите надеть слипоны с растительным принтом, сочетайте их с сумочкой основного цвета. Не выбирайте два типа цветочных узоров.

Никогда не смешивайте времена года

Уважайте времена года и никогда не путайте их. Вы не можете носить легкие шорты с зимним пальто, и эти правила также применимы к сумкам и обуви. Летняя одежда не должна пересекаться с зимними аксессуарами, пусть более тяжелые вещи в вашем гардеробе подождут холодных месяцев, а в остальное время придерживайтесь баланса.

Фото: Miraton

Помните, у вас могут быть самые великолепные наряды и аксессуары, но без надлежащего подбора результаты могут быть довольно хаотичными. Вы можете привлечь внимание к любому событию или случаю, воспользовавшись этими простыми советами для получения гармоничных луков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.