На отдыхе. Элина Свитолина восхитила стильным комбинезоном от украинского дизайнера

12 июня, 18:05
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Элина Свитолина в комбинезоне от Андре Тана (Фото:@elisvitolina/Instagram)

Элина Свитолина в комбинезоне от Андре Тана (Фото:@elisvitolina/Instagram)

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая после успешного выступления на турнире Ролан Гаррос вернулась в Топ 100 лучших теннисисток мира, опубликовала фото с отдыха в комбинезоне от Андре Тана.

Элина Свитолина поделилась серией расслабленных фото с отдыха. На них она позирует в стильном белом комбинезоне от украинского бренда A.Tan.

Серию фото она подписала: «Breath = Life, Дыхание = Жизнь». Образ она дополнила яркими аксессуарами — красной панамой и красными босоножками.

Видео дня

@elisvitolina/Instagram
Фото: @elisvitolina/Instagram

Это белый комбинезон из новой капсульной коллекции Андре Тана, которая получила название Подих. Он пошит из 100% льна и имеет свободный крой, что позволяет чувствовать себя в одежде комфортно в самый жаркий день.

Напомним, на турнире Ролан Гаррос Элина Свитолина дошла до четвертьфинала, в котором проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко, ставшей второй ракеткой мира.

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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Элина Свитолина Украинские дизайнеры Андре Тан

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