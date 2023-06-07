С сине-желтым сердцем и картой Украины. Дизайнер FROLOV создал парадную форму для украинских олимпийцев

Украинский бренд FROLOV создал парадную форму для украинских олимпийцев, которые будут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Дизайнер Иван Фролов стал автором новой парадной формы украинских спортсменов из Национальной сборной команды на Олимпийских играх 2024 года. Он разработал два комплекта формы — женская и мужская. В кампейне снялись чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады по дзюдо Дарья Билодид и 27-кратный обладатель Кубков Мира по кикбоксингу WAKO Павел Замятин.

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Фото: @прессслужба FROLOV

Центральным элементом формы стал один из ключевых символов бренда — анатомическое желто-голубое сердце FROLOVHEART с вписанной в него картой Украины.

Фото: @прессслужба FROLOV

Мужской комплект состоит из голубого поло с сердцем и футболки с черными рукавами с желтой и голубой молниями и вышитым сердцем, а также черных брюк.

Фото: @прессслужба FROLOV

В женский комплект вошли голубая с черным футболка, черный пояс, поло и голубая юбка-брюки. Он также дополнен особенным аксессуаром — шелковым платком с принтом, в основе которого украинский герб, сердце и козацкий крест. Принт разработал украинский художник Вова Воротнев.

Фото: @прессслужба FROLOV

«Нам было важно создать минималистичную и выдержанную парадную форму. Наше сердце с картой Украины, благодаря благотворительному проекту FROLOVHEART, стало не только узнаваемым визуальным символом в мире, но и символом помощи. Сердца на форме выполнены в четырех техниках, включая аппликацию, гладь, татами и стежковые швы. На соревнованиях в разных странах мира наши спортсмены всегда хранят Украину в сердце, и главной целью для нас стало ярко это отразить», — прокомментировал Иван Фролов.

Фото: @прессслужба FROLOV