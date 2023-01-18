Для дискуссии об Украине. Элина Свитолина одела в Давосе особенную тенниску от украинского бренда

Знаменитая украинская теннисистка и посол фандрайзинговой платформы United24 Элина Свитолина приняла участие в открытии Украинского дома в Давосе.

Украинская теннисистка активно участвует в сборе помощи для Украины в войне, которую против нее развязала Россия. И участие Элины Свитолиной во Всемирном экономическом форуме, стартовавшем в Давосе во вторник, 17 января, стало еще одним важным мероприятием.

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Элина Свитолина приняла участие в первой дискуссионной панели в Украинском доме, в которой, кроме нее, участвовали также другие послы United24: астронавт НАСА Скотт Келли, украинский футболист Андрей Шевченко, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи и Андрей Федорив.

«Здесь, в Украинском доме, мы продолжаем наращивать поддержку Украины и удерживать внимание всего мира на войне и на том, что сейчас переживает каждый украинец. Мы едины, мы продолжаем бороться и каждый на своем фронте! Украина — это каждый, кто к нам присоединяется», — сказала она в своем посте в Instagram.

Для участия в дискуссии Элина Свитолина надела особенную тенниску поло. Она из патриотического благотворительного дропа украинского бренда A.M.G. дизайнера Алены Беттяр. Коллекцию украшает принт в виде карты Украины и разделением на все регионы Украины с красным сердцем. Дроп был выпущен летом 2022 года, а деньги от продажи были направлены на помощь пострадавшим от войны украинским детям.