Зинченко, Яремчук, Караваев, Тарабарова призывают помочь детям из детских домов, наиболее пострадавших от войны

Украинские звезды и спортсмены объединились ради поддержки детей, наиболее пострадавших от войны и вынужденных эвакуироваться в другие регионы Украины.

Главная цель — привлечение внимания к проблемам пострадавших детей и обеспечение их необходимыми товарами для комфортного проживания в детских домах: одеждой, средствами личной гигиены, обустройством спальных мест, залов обучения.

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С начала полномасштабной войны в Украине так или иначе пострадали более 7 млн детей, а это почти каждый украинский ребенок. Более 4 миллионов украинских детей покинули собственные дома и эмигрировали за границу или переместились по Украине. Каждый третий детский дом эвакуирован. Перемещено около 6 тысяч сирот.

К Эпицентру добра присоединились звезды спорта и шоу-бизнеса: Александр Зинченко, Роман Яремчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Светлана Тарабарова, Аня Тринчер, Jerry Heil, MamaRika, Анатолий Анатолич, Сергей Середа.

У украинских детей война украла счастливое детство. Давайте вместе вернем им веру в завтрашний день, в их будущее. Поддержав благотворительный проект донатом и приобретя виртуального Ангелочка, вы поможете детям Украины. И особенно ребятам тех детских домов, которые пострадали от войны. призвал своих фанатов Александр Зинченко

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