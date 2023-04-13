Современная молодежь верит в победу Украины, хочет быть полезной в восстановлении страны после войны и нуждается в большей поддержке со стороны взрослых. Такие результаты продемонстрировало социологическое исследование, проведенное БФ Клуб Добродіїв в сотрудничестве с гуманитарной организацией Plan International.

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О чем свидетельствуют цифры

Комплексное всеукраинское социологическое исследование Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее проводилось компанией Kantar в качественный и количественный этапы. Во время качественного этапа с подростками в возрасте 13−19 лет было проведено четыре онлайновых фокус-группы продолжительностью 90 минут каждая. Результаты фокус-групп были использованы для разработки инструментария количественного этапа, в ходе которого были опрошены 600 молодых людей 13−19 лет методом face-to-face.

«Для нас было важно опираться не на наше личное представление о потребностях, которые сегодня имеют украинские подростки, а на конкретные данные. Поэтому, чтобы понимать, с чем мы должны работать, и чтобы в дальнейшем иметь возможность создавать сервисы, решения и проекты для подростков, мы предложили организации Plan International провести развернутое исследование с четырьмя фокус-группами из разных регионов Украины», — рассказывает основательница и руководительница БФ Клуб Добродіїв Мария Артеменко.

Что волнует молодежь во время войны, каковы наибольшие страхи и переживания подростков, с помощью чего они отвлекаются от новостей о войне, достаточно ли поддержки получают от взрослых и как связывают свою судьбу с Украиной в дальнейшем — вот основные аспекты, на которых было сфокусировано исследование.

Фото: Мария Артеменко Презентация исследования «Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее»

Так, результаты показали, что 73% опрошенных подростков больше всего волнует война в Украине — она проходит сквозь все сферы жизни красной нитью. Еще 23% опрошенных подростков больше всего волнует обучение — они переживают из-за экзаменов, сталкиваются с отсутствием мотивации, хотят ходить в школу, общаться с одноклассниками и преподавателями вживую. Многие школьники были лишены такой возможности еще во времена коронавирусной пандемии, когда учебный процесс пришлось перевести в дистанционную форму.

Вопрос о том, как лучше организовать для детей обучение, наиболее остро встал для многих семей летом 2022-го, говорит Мария Артеменко. Чем больше приближалась осень, тем яснее становилось, что война в Украине не завершится завтра, а значит, надо решать, где и как будут учиться дети. Особенно те, кто уехал за границу еще весной или в начале лета.

«Для многих обучение сегодня проходит в онлайн-формате. Из-за вынужденного переезда многие подростки потеряли друзей. К примеру, это те, кто переехал из Мариуполя в Киев, но еще не нашли в столице новых товарищей, — объясняет Мария Артеменко. — Или, например, это история, когда парень танцевал бальные танцы в течение многих лет, и у него была постоянная партнерша. Он уехал, но она остается на оккупированной территории. Это тоже как бы частица тебя, которую сложно найти здесь и сейчас».

37% опрошенных в ходе исследования подростков отметили, что им стало труднее находить новых друзей. В общем же, опрошенные ребята, кроме недостатка общения, отмечают, что столкнулись с такими сложностями, как: страх и тревожность, потребность в средствах, герметичность пространства, например невозможность остаться наедине, ограничение в передвижении и поездках, а также недостаток физической активности, также однообразие жизни, отсутствие времени и возможностей на хобби и зависимость от соцсетей.

Фото: Клуб Добродіїв, автор Дан Балашов. На фото — участники образовательного интенсивности для подростков «Мне удалось!» от БФ Клуб Добродіїв

Кроме того, на плечи подростков ложится также и ответственность по уходу за другими членами семьи, в частности за младшими братьями и сестрами. 43% опрошенных подростков имеют братьев и сестер, и почти половине из них необходимо помогать родителям в уходе за ними. Для 15% это составляет определенную проблему, ведь занимает их время. При этом на вопрос: «Нравится ли тебе присматривать за младшими братьями и сестрами?» 40% ответили: «Скорее нравится», по 19% выбрали ответы «Очень нравится» и «Затрудняюсь ответить», 16% проголосовали за «Скорее не нравится», а еще 6% — за категорическое «Нет».

Фото: Клуб Добродіїв, Дан Балашов. На фото: участники образовательного интенсива для подростков «Мне удалось!» от БФ Клуб Добродіїв

«Сейчас все мы находимся в специфических условиях, вносящих большие коррективы в ролевые нагрузки в семье. Многие женщины уезжают с детьми, одновременно перебирая на себя роли, которые до этого исполнял, например, отец. То есть это больше нагрузки на женщину, и так же может быть и увеличение нагрузки на детей. Перебрасывание новых обязательств на ребенка — потенциальный стресс для него, перемешанный со страхом, что он не справится», — объясняет психолог, ведущая групп поддержки для детей и родителей проекта Поруч Наталья Пашко. Она советует взрослым искать правильный подход к подросткам: не заставлять что-либо делать, а просить о помощи.

В поисках поддержки

Одной из сквозных тем в исследовании стала поддержка и потребность подростков в ней. Большинство респондентов ответили, что получают достаточно поддержки со стороны взрослых: родителей, других родственников, учителей, товарищей и сверстников. И даже несмотря на это, 59% украинских подростков хотели бы иметь больше поддержки от своих близких. И это неудивительно, отмечает Наталья Пашко. Ведь в связи с войной подростки переживают как первичные потери, т. е. физическую утрату кого-то или чего-то, как утрату близкого человека или дома, так и потери вторичные, например, потери стабильности, здоровья, привычного режима, контакта с близкими, имеют сложности адаптации в новых условиях:

Фото: Клуб Добродіїв, автор Дан Балашов. На фото — Анатолий Анатолич на презентации исследования «Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее»

«Энергия, заложенная на развитие, идет на его содержание или на зацикленность на травматических переживаниях. Детская психика — очень чувствительная и уязвимая. Ребёнку может быть сложно».

81% украинских подростков считают своей опорой родителей, при этом 25% тоже ищут опоры в самих себе. И даже несмотря на это, 83% респондентов хотели бы узнать, как они могут лучше поддерживать себя в сложные времена.

Эффективная поддержка взрослых возможна только в том случае, если сами взрослые чувствуют себя эмоционально стабильными и целостными. Наталья Пашко упоминает так называемое правило кислородной маски: сначала взрослый должен стабилизировать свое состояние, чтобы иметь возможность помочь ребенку.

«Из-за разных непредсказуемых ситуаций сейчас ребенок может видеть взрослого в разных состояниях. И взрослые должны учиться как-то овладевать этими состояниями. Родители овладевают техникой стабилизации собственного физического, эмоционального, когнитивного состояния. В этом случае они смогут показать своим детям, как стабилизировать себя. Они также смогут объяснить ребенку: «Если я чего-то боюсь — это тоже нормально».

Психолог объясняет, на что взрослым следует обращать особое внимание для того, чтобы вовремя распознать «тревожные звоночки» в поведении ребенка". Эти маркеры могут отличаться в зависимости от возраста ребенка.

Фото: Клуб Добродіїв, автор Дан Балашов. На фото — участница образовательного интенсива для подростков «Мне удалось!» от БФ Клуб Добродіїв

Так, если речь идет о дошкольном возрасте, такие дети, переживая психологические травмы, могут отказываться от привычной для них деятельности: от игр, исследования мира и т. д. В общем, если ребенок замкнут в себе, изолировался от всех, не хочет говорить, и это длится больше недели, следует обратиться за помощью к специалисту.

«Относительно других проявлений стресса, может наблюдаться эффект того, что „дети очень быстро растут“, то есть ребенок вдруг берет на себя роль взрослого. Или наоборот — это может быть регресс, — приводит другие примеры Наталья Пашко. — Это могут быть изменения в эмоциональной и поведенческой сфере. Ребенок был достаточно активным в учебе, а теперь ничего не хочет, или же ему сложно запоминать материал».

Вера в победу и желание восстанавливать страну

Даже несмотря на очерченные сложности, подростки все равно продолжают мечтать, надеются на лучшее и ожидают победы Украины. 91% опрошенных молодых людей хотели бы овладеть новыми знаниями. А если бы появилась возможность перенаправить куда-то свои усилия и уделять большее внимание какому-либо делу, 43% предпочли бы начать зарабатывать собственные деньги. 22% хотели бы заниматься собственными хобби, а 15% записались на дополнительные учебные курсы.

Несмотря на то, что из-за влияния войны будущее для многих молодых людей кажется туманным, 67% респондентов знают, кем хотели бы стать. Что касается войны, то 95% подростков верят в победу Украины, а 86% респондентов видят свое будущее именно в Украине. Если разложить последний пункт более предметно, выходит, что 70% опрошенных хотят жить и учиться в Украине, 10% хотели бы выехать за границу на обучение, а затем вернуться, по 6% хотят уехать за границу, пока не закончится война, но потом вернуться в Украину или не знают, как ответить на заданный вопрос. И только 8% хотят уехать из страны и остаться за границей.

«Мы верим в победу. И нам уже нужно планировать, как развиваться, что делать, когда она произойдет. Это один из посылов, которые мы пытаемся вложить в коммуникацию с подростками и подталкивать их к трамплину к саморазвитию, самоподдержке», — комментирует результаты исследования Мария Артеменко.

Фото: Клуб Добродіїв, автор Дан Балашов. На фото: участницы дискуссионной панели во время презентации исследования «Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее»

90% опрошенной молодежи хотят быть полезными Украине: развивать экономику, инфраструктуру, волонтерить, участвовать в благотворительных, социальных, экоинициативах, помогать ВСУ, поддерживать культурное наследие и развивать инновационные технологии. При этом 43% уже приобщались к волонтерству: собирали средства для армии, плели маскировочные сетки, помогали детям одеждой и игрушками, упаковывали помощь, готовили или раздавали еду и т. д.

Стремление к взрослости и к героизму — это основная задача подросткового возраста, говорит психолог Наталья Пашко. Это попытки доказать этому миру: «Я могу»:

«Проявлять этот героизм, чувствовать, что „я тоже могу влиять“ — реализация возрастной потребности. Поэтому подростки очень включаются в процесс помощи ВСУ, вовлекаются в волонтерскую деятельность. Однако у подростков есть и другая сторона: они не всегда оценивают этот героизм, его пределы и то, когда он может быть для них опасен».

Сила и решительность молодых людей, отраженные в проведенном исследовании, чрезвычайны, подчеркивает Миа Хаглунд Хилас, глава миссии Plan International в Украине. Такие исследования очень полезны, говорит она, поскольку помогают пересмотреть уже существующие программы с молодыми людьми и начать более эффективное сотрудничество с ними, вовлекая их в принятие всех решений. Ведь в большинстве стран, где работает Plan International, дети и молодежь в таких процессах обычно представлены недостаточно.

Фото: Клуб Добродіїв, автор Дан Балашов. На фото: участницы дискуссионной панели во время презентации исследования «Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее»

Мы стремимся укреплять способность молодых людей быть эффективными деятелями, предоставлять им доступ к принятию гуманитарных решений. Поддержка их лидерства, прислушивание к ним имеют решающее значение, в том числе как возможность бросить вызов и изменить гендерные социальные нормы", — отмечает Миа Хаглунд Хилас.

Привлечение подростков к принятию решений — одна из основных целей, которую видит для себя Мария Артеменко. Она говорит: во время презентации результатов исследования, на которую были приглашены, собственно, и сами подростки, было выделено важное правило. Оно звучит так: «Ничего для нас без нас». То есть ничего для и о подростках — без подростков. Это хорошее правило, которое следует брать в работу, добавляет она:

«Наша задача — чтобы голос детей был услышан, чтобы взрослые начали давать им больше поддержки, разворачивать на них внимание, больше включаться в социальные процессы. И включать самих подростков в процессы принятия решений и разработки изменений. И мы работаем над воплощением этой задачи в жизнь».