Война, утраты, ответственность. С какими вызовами сталкиваются современные подростки в Украине?
О чем свидетельствуют цифры
Комплексное всеукраинское социологическое исследование Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее проводилось компанией Kantar в качественный и количественный этапы. Во время качественного этапа с подростками в возрасте 13−19 лет было проведено четыре онлайновых фокус-группы продолжительностью 90 минут каждая. Результаты фокус-групп были использованы для разработки инструментария количественного этапа, в ходе которого были опрошены 600 молодых людей 13−19 лет методом face-to-face.
Что волнует молодежь во время войны, каковы наибольшие страхи и переживания подростков, с помощью чего они отвлекаются от новостей о войне, достаточно ли поддержки получают от взрослых и как связывают свою судьбу с Украиной в дальнейшем — вот основные аспекты, на которых было сфокусировано исследование.
Так, результаты показали, что 73% опрошенных подростков больше всего волнует война в Украине — она проходит сквозь все сферы жизни красной нитью. Еще 23% опрошенных подростков больше всего волнует обучение — они переживают из-за экзаменов, сталкиваются с отсутствием мотивации, хотят ходить в школу, общаться с одноклассниками и преподавателями вживую. Многие школьники были лишены такой возможности еще во времена коронавирусной пандемии, когда учебный процесс пришлось перевести в дистанционную форму.
Вопрос о том, как лучше организовать для детей обучение, наиболее остро встал для многих семей летом 2022-го, говорит Мария Артеменко. Чем больше приближалась осень, тем яснее становилось, что война в Украине не завершится завтра, а значит, надо решать, где и как будут учиться дети. Особенно те, кто уехал за границу еще весной или в начале лета.
37% опрошенных в ходе исследования подростков отметили, что им стало труднее находить новых друзей. В общем же, опрошенные ребята, кроме недостатка общения, отмечают, что столкнулись с такими сложностями, как: страх и тревожность, потребность в средствах, герметичность пространства, например невозможность остаться наедине, ограничение в передвижении и поездках, а также недостаток физической активности, также однообразие жизни, отсутствие времени и возможностей на хобби и зависимость от соцсетей.
Кроме того, на плечи подростков ложится также и ответственность по уходу за другими членами семьи, в частности за младшими братьями и сестрами. 43% опрошенных подростков имеют братьев и сестер, и почти половине из них необходимо помогать родителям в уходе за ними. Для 15% это составляет определенную проблему, ведь занимает их время. При этом на вопрос: «Нравится ли тебе присматривать за младшими братьями и сестрами?» 40% ответили: «Скорее нравится», по 19% выбрали ответы «Очень нравится» и «Затрудняюсь ответить», 16% проголосовали за «Скорее не нравится», а еще 6% — за категорическое «Нет».
В поисках поддержки
Одной из сквозных тем в исследовании стала поддержка и потребность подростков в ней. Большинство респондентов ответили, что получают достаточно поддержки со стороны взрослых: родителей, других родственников, учителей, товарищей и сверстников. И даже несмотря на это, 59% украинских подростков хотели бы иметь больше поддержки от своих близких. И это неудивительно, отмечает Наталья Пашко. Ведь в связи с войной подростки переживают как первичные потери,
81% украинских подростков считают своей опорой родителей, при этом 25% тоже ищут опоры в самих себе. И даже несмотря на это, 83% респондентов хотели бы узнать, как они могут лучше поддерживать себя в сложные времена.
Эффективная поддержка взрослых возможна только в том случае, если сами взрослые чувствуют себя эмоционально стабильными и целостными. Наталья Пашко упоминает так называемое правило кислородной маски: сначала взрослый должен стабилизировать свое состояние, чтобы иметь возможность помочь ребенку.
Психолог объясняет, на что взрослым следует обращать особое внимание для того, чтобы вовремя распознать «тревожные звоночки» в поведении ребенка". Эти маркеры могут отличаться в зависимости от возраста ребенка.
Так, если речь идет о дошкольном возрасте, такие дети, переживая психологические травмы, могут отказываться от привычной для них деятельности: от игр, исследования мира
Вера в победу и желание восстанавливать страну
Даже несмотря на очерченные сложности, подростки все равно продолжают мечтать, надеются на лучшее и ожидают победы Украины. 91% опрошенных молодых людей хотели бы овладеть новыми знаниями. А если бы появилась возможность перенаправить куда-то свои усилия и уделять большее внимание какому-либо делу, 43% предпочли бы начать зарабатывать собственные деньги. 22% хотели бы заниматься собственными хобби, а 15% записались на дополнительные учебные курсы.
Несмотря на то, что из-за влияния войны будущее для многих молодых людей кажется туманным, 67% респондентов знают, кем хотели бы стать. Что касается войны, то 95% подростков верят в победу Украины, а 86% респондентов видят свое будущее именно в Украине. Если разложить последний пункт более предметно, выходит, что 70% опрошенных хотят жить и учиться в Украине, 10% хотели бы выехать за границу на обучение, а затем вернуться, по 6% хотят уехать за границу, пока не закончится война, но потом вернуться в Украину или не знают, как ответить на заданный вопрос. И только 8% хотят уехать из страны и остаться за границей.
90% опрошенной молодежи хотят быть полезными Украине: развивать экономику, инфраструктуру, волонтерить, участвовать в благотворительных, социальных, экоинициативах, помогать ВСУ, поддерживать культурное наследие и развивать инновационные технологии. При этом 43% уже приобщались к волонтерству: собирали средства для армии, плели маскировочные сетки, помогали детям одеждой и игрушками, упаковывали помощь, готовили или раздавали еду
Стремление к взрослости и к героизму — это основная задача подросткового возраста, говорит психолог Наталья Пашко. Это попытки доказать этому миру: «Я могу»:
Сила и решительность молодых людей, отраженные в проведенном исследовании, чрезвычайны, подчеркивает Миа Хаглунд Хилас, глава миссии Plan International в Украине. Такие исследования очень полезны, говорит она, поскольку помогают пересмотреть уже существующие программы с молодыми людьми и начать более эффективное сотрудничество с ними, вовлекая их в принятие всех решений. Ведь в большинстве стран, где работает Plan International, дети и молодежь в таких процессах обычно представлены недостаточно.
Привлечение подростков к принятию решений — одна из основных целей, которую видит для себя Мария Артеменко. Она говорит: во время презентации результатов исследования, на которую были приглашены, собственно, и сами подростки, было выделено важное правило. Оно звучит так: «Ничего для нас без нас». То есть ничего для и о подростках — без подростков. Это хорошее правило, которое следует брать в работу, добавляет она: