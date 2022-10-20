Еще почти 100 детей умерли после употребления сиропа от кашля — теперь в Индонезии 20 октября, 21:05 Смерть 99 детей в Индонезии заставила страну приостановить продажу всех сиропов и жидких лекарств (Фото:Getty Images)

Это произошло всего через несколько недель после того, как сироп против кашля в Гамбии стал вероятной причиной смерти почти 70 детей.

Смерть майже 100 дітей в Індонезії змусила країну призупинити продаж усіх сиропів та рідких ліків.

Це сталося лише за кілька тижнів після того, як сироп проти кашлю в Гамбії став імовірною причиною смерті майже 70 дітей.

Індонезія повідомила, що в деяких препаратах на основі сиропу виявили речовини, що призводять до гострої ниркової недостатності, від якої цього року померли 99 дітей.

Невідомо, були ліки імпортними чи місцевого виробництва.

У четвер влада Індонезії заявила про близько 200 випадків гострої ниркової недостатності у дітей, більшість з яких були у віці до п’яти років.

Раніше цього місяця Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляла про розслідування щодо препаратів індійської фармкомпанії, які могли спричинити загибель майже 70 дітей у Гамбії.

Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.

Виробник препаратів — індійська компанія Maiden Pharmaceuticals, яка не надала гарантій їхньої безпеки, заявили у ВООЗ. Лабораторний аналіз зразків підтверджує, що вони містять неприпустиму кількість діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини є токсичними для людей та можуть бути смертельними.

За словами організації, сиропи «потенційно пов’язані з гострим ураженням нирок».

Міністр охорони здоров’я Індонезії в четвер заявив, що такі ж хімічні сполуки виявили в деяких ліках, що використовують в їхній країні на місцевому рівні.

«Деякі сиропи, які вживали діти з гострою нирковою недостатністю віком до п’яти років, як було доведено, містили етиленгліколь та діетиленгліколь. Цих речовин там не повинно було бути або могло бути у дуже малій кількості», — сказав Буді Гунаді Садікін.

Однак він не розкрив, скільки випадків стосувалися токсичних ліків.

Влада Індонезії також заявила, що сиропи проти кашлю, які використовують в Гамбії, на місцевому рівні не продаються.

Один епідеміолог сказав, що справжня кількість смертей може бути навіть більшою, ніж повідомляють.

«Коли трапляються подібні випадки, [те, що ми знаємо], є вершиною айсберга, а це означає, що жертв може бути значно більше», — сказав BBC Indonesia Дікі Будіман, епідеміолог з Університету Гріффіта.

Влада Індонезії наразі не розголошує бренди чи типи сиропів, пов’язані з хворими дітьми, — натомість лише тимчасово заборонили продаж та виписку рецептів на всі сиропи й рідкі ліки.

Ви завжди можете отримувати головні новини в месенджер. Достатньо підписатися на наш Telegram або Viber.