Идея создания этих лагерей принадлежит основательнице известного украинского бренда — Ювелирного дома ZARINA. Именно Наталья Колодницкая (Нетовкина) и рассказала НВ, как родилась идея создания этого проекта и как она динамично и успешно развивается.

По словам Натальи Колодницкой, начиналось все с отчаяния и страшных мук совести.

«Как и большинство покинувших Родину из-за войны, — рассказывает Наталья, — меня накрывали отчаяние и страшные муки совести. Страдала из-за того, что я не в строю, не на передовой, что живу под мирным европейским небом, когда большинство украинцев страдают под ежедневными ракетными обстрелами. А помощь средствами ВСУ, купленные тепловизоры и реанимобили только кратковременно уменьшали страдания.

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Наталья Колодницкая (Нетовкина), основательница украинского бренда - Ювелирного дома ZARINA

В какой-то момент понимала, что, преодолев в прошлом году онкозаболевание, я не смогу качественно помочь на фронте или в тылу Украины. И в Швейцарии я нашла способ своего служения Богу и нашей Родине".

Личная благодарность погибшим воинам

Знаково, что эта идея возникла на Пасху, 17 апреля 2022 года. И Наталья Колодницкая активно начала воплощать этот проект по созданию образовательно-реабилитационных лагерей для детей погибших воинов в жизнь.

«Это и есть моя личная благодарность родителям-воинам, погибшим защищая независимость Украины. Впоследствии этот проект эволюционно обогатился еще одним, — продолжает Наталья, — так и был создан пансионат ERA BAND HOME — украинский дом с постоянным проживанием детей в Швейцарии и полноценной учебной программой: дистанционной украинской школой и швейцарской школой офлайн.

Первым названием проекта стало BANDERA Camp. А потом пришла идея поменять местами склады BAND и ERA и получилось ERA BAND CAMP.

Вот так мы и перешли от радикального национализма к Эре Объединения! — говорит Наталья. — «Батько наш — Бандера, Україна — мати» — это наша лагерная песня, а Степан Бандера — пример национального сознания и любви к Родине".

Динамика развития ERA BAND CAMP

За прошедшее с момента запуска проекта время заработало уже три лагеря. Цюрихская благотворительная организация Swiss Aid To Ukraine активно поддержала это начинание.

Фото: ERA BAND CAMP

Благодаря слаженной работе команды ERA BAND и руководителя проекта за это время в лагерях побывало 80 подростков.

«Красной нитью, которая проходит через всю деятельность проекта, являются ценности: Вера и Духовность, Честь и Честность, Патриотизм и Ответственность, — отмечает Наталья. — А что касается правил общения, то общаемся исключительно на украинском языке. Нормой являются и ежедневные молитвы: утренние и перед трапезой. Раз в неделю посещаем вместе с подростками службу в украинской греко-католической церкви или организуем приезд украинского священника в лагерь.

Реабилитационной частью проекта есть пребывание на природе, занятия спортом и постоянная индивидуальная работа с психологом. А еженедельные путешествия в различные европейские города, посещение многих музеев, занятия по эмоциональному интеллекту и критическому мышлению и развитие софт-скилов — это часть образовательной программы".

Фото: ERA BAND CAMP

Многовекторной целью, которую поставила перед собой команда проекта ERA BAND CAMP, стало:

— научить детей предпринимательской деятельности — реализации собственных проектов от зарождения идеи до конечного результата;

— раскрыть их творческий потенциал и сделать финансово независимыми;

— обладать чувством собственного достоинства и гордо носить имя украинцев, даже в статусе беженца.





Что будет дальше?

Сейчас мы развиваем параллельно два проекта: ERA BAND SKY — зимний лагерь, который будет работать с 9 по 20 января 2023 года, и Era Band Home — постоянное проживание в Швейцарии, — делится планами на будущее Наталья Колодницкая. — К нам все больше поступает просьба о пребывании детей в мирной Швейцарии, и мы понимаем, что можем дать детям много возможностей для развития, воспользовавшись чрезвычайно лояльным отношением Швейцарской Конфедерации к украинцам.

Дети, которые находятся в ERA BAND HOME, получают перми S (вид на жительство), а вместе с ним — социальную помощь, медицинскую страховку, качественное обучение, бесплатный проезд в кантоне Во и надеемся, что получат также помощь по оплате аренды шале, в котором проживают.

Правилом проекта является то, что половина детей должна быть на благотворительной основе: это дети погибших героев, дети-сироты, дети малообеспеченных беженцев, проживающих в лагерях, дети особенно пострадавшие от войны, остальные — дети благотворителей, готовых оплатить пребывание не только своей ребенка, но и ребенка погибшего героя".

Фото: ERA BAND CAMP

Фактически 80% детей посещают лагерь на благотворительной основе, и их пребывание здесь является социальной ответственностью Ювелирного Дома ZARINA и благотворительной организации Swiss Aid To Ukraine. Также к этому проекту приобщались Благотворительный Фонд Дети Героев и Lions Clubs.

А сейчас началось сотрудничество с Ассоциацией семей защитников Азовстали, в рамках которой планируется предоставить возможность для пребывания в зимнем лагере 30 подростков. Также есть планы расширения пансионата, чтобы там могло проживать до 100 детей.

«Количество детей зависит от той помощи, которую мы сможем найти для проекта, — рассказывает Наталья Колодницкая. — Поэтому, возможно, у кого-то возникнет желание быть индивидуальным благотворителем ребенка-сироты или ребенка азовца, или отправить своего знакомого ребенка, особенно пострадавшего от войны, а, возможно, и собственного ребенка к нам в Швейцарию. Главное условие — мотивированность подростка, его готовность в будущем, после получения образования в Европе, вернуться в Украину и восстанавливать ее.

ERA BAND меняет детей, вдохновляет их снова жить и максимально раскрывать свой потенциал. Вот что они рассказывают о своем пребывании в этих лагерях в фильме «Дети Героев».

На прошлой неделе в Швейцарии приняли закон, что украинские дети, которые сейчас начинают учиться, смогут закончить обучение, даже если обучение будет длиться дольше войны. Это действительно отличный шанс, который дает Швейцария нашим детям. А ERA BAND HOME, как украинский дом, готов создать все комфортные условия для проживания, реабилитации и воспитания детей.

ERA BAND будет благодарен за сотрудничество с благотворителями как отдельными гражданами, так и с социально ответственными компаниями. Мы ждем украинских подростков в Швейцарии и обещаем приобщиться к созданию нового ценностного поколения украинцев, готовых служить своей Родине".