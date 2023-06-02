В сентябре 2023 года STUDY.UA открывает первую украинско-канадскую школу в Варшаве. Школа находится в 15 минутах от центра Варшавы и предлагает обучение по программе украинской средней школы вместе с получением аттестата от средней школы Канады.

Школа работает в двух форматах: дневном (ученики находятся в школе с 8:30 до 18:00) и бординговом. Формат классического британского бординга сочетает обучение, проживание, питание и отдых на одной закрытой территории.

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Вскоре в Киеве и Варшаве состоится презентация Международной школы STUDY.UA

10 июня, Киев, отель Fairmont Grand Hotel Kyiv;

17 июня, Варшава, центральная локация школы.



Участие в презентации бесплатное, регистрируйтесь на ивент на сайте.

В статье ниже рассказываем об особенностях обучения в школе. Вы узнаете, что такое бординг и как в школе сочетается обучение по украинской и международной программам.

Локация и территория школы

Международная школа STUDY.UA в Варшаве открывается сразу в двух локациях — центральной и пригороде. Центральная локация школы — это 700 кв. м учебного пространства, которое находится всего в 3 минутах от известного Дворца культуры и науки.

Загородная локация международной школы STUDY.UA находится в уютном пригороде Варшавы, в городке Пясечно, в 30 минутах езды от центра Варшавы.

Здесь, на закрытой территории, находится инфраструктура, которой позавидуют многие зарубежные школы. В частности, на территории расположены:

комфортные, светлые и просторные аудитории с новым аудиовизуальным оборудованием;

теннисные и сквош-корты;

поля и площадки для занятий футболом, баскетболом и волейболом;

мультифункциональные спортивные залы;

собственная столовая и хореографическая студия.

Программы и аккредитация

Международная школа STUDY.UA в Варшаве сочетает обучение по двум программам — канадской и украинской школы. Такая синергия позволит в будущем детям иметь выбор — продолжать обучение в Украине или за рубежом.

Вот как это работает:

● Ученики 1−7 классов учатся по классической программе украинской средней школы. Вместе с этим ученики постепенно интегрируются в международную образовательную среду и начинают изучать школьные предметы по международной программе на английском языке.

● Начиная с 8 класса в обязательную программу добавляется канадская часть. После выпуска школьники получают сразу два диплома о полном среднем образовании — украинский + канадский.

Фото: STUDY.UA

Программы школы имеют аккредитацию от:

Министерства образования и науки Украины — МОН № 57;

Министерства образования провинции Онтарио ( Канада).

Больше об обучении в школе вы сможете узнать на презентации школы в Киеве и Варшаве

10 июня, Киев, отель Fairmont Grand Hotel Kyiv;

17 июня, Варшава, центральная локация школы.



Зарегистрироваться на презентацию можно здесь.

Международная школа STUDY.UA в Варшаве предлагает ученикам насыщенную англоязычную программу. Те же школьники, которые желают в будущем поступить за границей и уже на этапе обучения в школе получить опыт проживания на кампусе, могут выбрать формат бординга. Он гарантирует ученикам полное погружение в англоязычную среду и сможет подготовить школьника к обучению в университете.

Фото: STUDY.UA

Что такое бординговая школа?

Бординг — это формат, который уже успешно интегрирован школами Великобритании, Канады, США и странами Европы. Цель такого формата — не только охватить процесс обучения, но и влиять на полноценное формирование личности.

Фото: STUDY.UA

Формат бординга — это прежде всего о безопасности. Обучение, питание, спорт и внеклассный досуг находятся на закрытой территории, которая охраняется 24/7 и куда не допускается никто, кроме сотрудников школы. Вместе с учениками на территории школы находится академический состав, тьюторы, врачи и другой персонал школы.

Кроме того, бординговая школа — отличная стартовая площадка для тех учеников, кто желает поступить в ведущие университеты мира. Индивидуальные учебные программы выигрышно сказываются на качестве и результативности образования. Кроме того, новые знакомства, которые плавно «перерастают» в дружеские отношения, в будущем могут положить начало длительному и продуктивному деловому партнерству.

Больше чем просто уроки: всестороннее развитие

Школа предлагает целостную концепцию развития с учетом сильных сторон, талантов и особенностей каждого ученика. Задача преподавателей школы — помочь ученикам раскрыть их сильные стороны, а также развить важные жизненные навыки Life & Soft Skills:

креативность;

коммуникабельность;

командная работа;

эмоциональный интеллект;

принятие решений.

Учебный план школы также предусматривает уроки финансового лидерства, инвестиций, кибербезопасности, менеджмента, развития критического мышления, эмоционального интеллекта.

Фото: STUDY.UA

Внеклассный отдых

В школе представлено более 20 видов внеклассных развлечений и мероприятий для учеников. Важно понимать, что даже внеклассные активности в школе проходят на английском языке для закрепления результата.

В школе нет стандартных уроков физкультуры. Зато ученики могут выбирать для себя действительно интересные виды спорта и оттачивать мастерство вместе с профессиональными тренерами по направлениям:

теннис;

хореография;

фитнес;

футбол;

лёгкая атлетика.

В свободное время детей ждет баскетбол, кроссфит, волейбол, крикет, езда на велосипедах и самокатах, фитнес, стретчинг и множество других активностей и спортивных мастер-классов.

Фото: STUDY.UA

Гарантированное зачисление в топовые университеты мира

Международная школа-парк в Варшаве — бренд компании STUDY.UA, которая уже 20 лет помогает украинским студентам поступать в университеты за рубежом.

Сегодня компания сотрудничает с 550 средними школами, университетами и колледжами из Великобритании, Канады, США, стран Европы и Австралии.

Фото: STUDY.UA

Что получают выпускники школы STUDY.UA в Варшаве?

гарантию зачисления в партнерские учебные заведения компании STUDY.UA;

высокие академические результаты уже с первого дня обучения за рубежом;

стипендии за высокую успеваемость.

Школа STUDY.UA — это комьюнити преподавателей, объединенных общей целью — показать, что обучение может быть интересным, а также обеспечить поддерживающую и мотивирующую атмосферу для каждого ребенка.

Приходите лично знакомиться с руководством и академическим составом Международной школы STUDY.UA на завершающую презентацию 10 июня в Киеве и 17 июня в Варшаве. Обратите внимание, что участие в презентации бесплатное, а количество мест ограничено — регистрируйтесь на ивент на сайте.