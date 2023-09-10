«Когда ехали в Россию, было все равно, убьют так убьют». История брата и сестры, которые осиротели, но смогли выехать из оккупации

Илона Павлюк со своим младшим братом Максимом и отцом полтора года жили в оккупированном селе Песчаное на левобережье Херсонской области. Из дома подростки почти не выходили. В июле их отец умер. Россияне могли депортировать осиротевших детей, поэтому с помощью волонтеров из Save Ukraine они решили выехать через Россию и Беларусь на подконтрольные Украине территории.



Автор — Елена Жилун, оператор — Николай Дюкарев

Журналисты NV услышали историю выживания в оккупации и счастливого возвращения в Украину от самих Илоны и Максима.

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Далее — прямая речь.

Максим: Мне 15 лет, я из Херсонской области, Новокаховский район, село Песчаное. Я сразу оказался под оккупацией. Спал, проснулся, мне отец сказал, что война началась. Я не поверил, потому что он еще тот шутник был.

Илона: Думаю: о, это круто, в школу не пойду! Мне было надо выучить стихотворение, а я его не выучила, не хотела возвращаться домой с двойкой… А потом где-то в восемь часов, уже утро было, увидела — на нашем Белом доме в Каховке висит российский флаг. И думаю, что, серьезно, она началась? Я еще не знала, насколько это все будет плохо.

Папа с самого начала ничего толком не рассказывал, но потом, когда уже начались взрывы, прилеты, вылеты, он нам уже говорил, что делать, куда ложиться в нашем доме, где самые крепкие стены.

Максим: Вокруг постоянно ездили машины, некоторое время над домами пролетали вертолеты и истребители. Впервые зимой в подвал спустились, с отцом, он был инициатором. Мы не хотели. Лучше дома, в теплой кроватке с риском умереть, чем в подвале — и не уснуть.

Илона: Слава Богу, возле нас не было никаких прилетов, но мы живем возле леса, он от нас не дальше 10 километров. И у нас каждую неделю лес горел. Видели, как когда только оно разгорается, дым очень большой был, черный, густой. У русских что-то медицинское там было. И машина — туда-сюда, туда-сюда. Сидишь и смотришь, как в машине россиянин с перебинтованной головой едет туда, на наши дачи, в лес.

Они в селе жили, в домах, которые люди покидали. Нас папа не отпускал из дома даже в парк, боялся, что нас русские заберут, меня, например, изнасилуют, убьют.

Максим: Я с самого начала говорил, что нужно уезжать, но папа не верил никому. Когда ты живешь в селе, где все друг друга ненавидят, в такое не верится.

Илона: Я папу заставляла, чтобы мы уехали оттуда, но он боялся сильно. Он посмотрит наши новости, где говорят, что русские обстреляли машину, вторую, третью — и все. Он очень хотел уехать, он за Украину всеми ногами и пальцами был, но ему было страшно.

Максим: Отец заболел. Болел, болел, потом его перевезли в больницу, там он умер.

Илона: Когда папа был в больнице, нужны были деньги, много денег. Нам говорили, чтобы мы купили такие ампулы, которые бы ему помогали дышать. Там штук пять ампул за 4,5 тысячи рублей. А ему каждый день давали по две. Мы с его бывшей женой, которая за нами смотрела, с его сыном, ходили работать. Сначала собирали черешни, а потом абрикосы — и ему покупали это все, но оно ему только помогало дышать, не более. Ему там еще давали таблетки, но нам сказали, что уже все, он может завтра умрет, может через неделю, может через месяц… Ему недолго, сказали.

Я знала, что он не выживет. И чтоб не плакать, я смеялась. Думала, что вот он умрет — и я себя так настрою, чтобы много не плакать. Я много не плачу, но все равно каждый день вспоминаю о нем.

Он никому не снился, а вчера Максиму приснился. Какой-то сон такой глупый был. Максим его спрашивает: тебе легче? Он говорит: да, но ты поздно это понял.

Он рассказывал, что ему тяжело дышать, с каждым днем все хуже и хуже, но я ему почему-то не верила. За это себя сейчас очень так… Надо было его послушать, надо было ему помогать. Я ему помогала, но если бы я больше понимала его, я бы гораздо больше помогала.

Максим: Как нам сказали, нас могут забрать русские в их детдом. Надо было выезжать. Сестра не сильно хотела, мы с ней спорили, я ей сказал, чтобы она сама решала, потому что мне надоело с ней спорить.

Илона: Я не хотела покидать свой родной дом, своих котов и собак, они были в сердце у меня. Папу похоронили возле мамы, я хотела к ним ходить, не хотела их оставлять. Если бы не эта Россия, то все было бы хорошо. Когда мне сказали, что вас заберут россияне и повезут на Россию, тогда уже думаю: нет, надо ехать, потому что это не дело. Я не хочу в Россию, мой брат тоже не хочет, и папа тоже не хотел бы. Если бы он хотел, мы бы уже давным-давно там были, но он ждал Украину. Я очень долго думала, но все же дупомала, что надо выезжать. Мне никто ничего не рассказывал, совсем, кто, как, с кем, куда, через кого, совсем ничего. Я тупо ехала с закрытыми глазами, можно так сказать.

Максим: Когда я уже сел в машину, мне стало все равно, что будет, то будет. Убьют так убьют, останусь так останусь.

Илона: В тот день, когда мы уехали, просыпалась с мыслью, что я сегодня не поеду. Но так получилось, что я поехала.

Максим: Очень долго было, наверное, от трех до пяти дней в машине.

Илона: Азовсталь видела в Мариуполе. Видела, где русские уже отстроили в Мариуполе, оно все так красиво, ой, аж глаза радуются. Но нерадостно потому, что это все Россия. В Киеве тоже есть такие большие дома, где нарисовано что-то. И там была нарисована русская девушка с флагом, фигня такая.

А потом проезжаешь дальше — и видишь разваленные дома, тупо кусков нет, углов нет от дома, мне кажется, все видели такой Мариуполь.

Российская новостройка и разрушенный дом в Мариуполе / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

А еще было такое. Когда мы были в Ростове, я пошла на остановку и вижу, две девочки стоят. Села, а они у меня сразу спрашивают: ты знаешь там какого-то Артема. Нет, говорю, я не местная. А откуда ты? Я из Украины. И началось: у вас там стреляют? А я им это все рассказываю, говорю, я была вчера в Мариуполе, видела эти все дома, Азовсталь видела. Они даже не знают, где этот Мариуполь. Слава Богу, что я минуты через две-три от них ушла, а то у меня уже башку сорвало бы с ними сидеть вот это.

Максим: Сразу было ясно, что надо было ехать с оккупированной территории в Россию, потому что ГРЭС была взорвана, и Антоновский мост тоже, другого выхода не было. Потом Беларусь, потому что ближайшая граница, и дальше — Украина. Помню, что я шел, а у меня улыбка, когда я увидел флаг. Я хотел начать разговаривать на украинском еще давно, но не было возможности, потому что буду разговаривать, придет какой-то оккупант, по голове мне даст и меня не будет. Почувствовал запах свободы, начал разговаривать на соловьином.

Илона после возвращения в Украину / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Илона: У папы есть бывшая жена, ее зовут тетя Маша. Она будет брать над нами опекунство. Тетя Маша сама сейчас в Словакии. Когда приеду туда, надо закончить как-то девятый класс хотя бы. А потом уже думаю пойти на дизайнера одежды. Меня окружают такие люди, которым совсем не нравятся мои вкусы в одежде. И вот я хочу научиться и начать шить свою одежду.

Максим: Мое хобби — это кулинария. Видел, как люди готовят на кухне, самому захотелось попробовать. Потом пойти в какое-то учебное заведение, а дальше — как будет.